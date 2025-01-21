Путін та Сі Цзіньпін провели розмову

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 21 січня 2025 року, провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Як зазначається, розмова відбулася по відеозв'язку. Більше інформації про неї на цю хвилину немає.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін цього року відвідає Росію. Нагадаємо, диктатор Путін у лютому 2022 відвідував Китай, оголосивши про партнерство "без обмежень" за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. Сі Цзіньпін відвідав Москву із візитом у березні 2023 року, що було його першим візитом після переобрання на третій термін.