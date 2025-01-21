УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10407 відвідувачів онлайн
Новини
4 201 18

Путін та Сі Цзіньпін провели розмову

Столтенберг заявив, що РФ віддає своє майбутнє Китаю під заставу

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 21 січня 2025 року, провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Як зазначається, розмова відбулася по відеозв'язку. Більше інформації про неї на цю хвилину немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову, - Xinhua

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін цього року відвідає Росію. Нагадаємо, диктатор Путін у лютому 2022 відвідував Китай, оголосивши про партнерство "без обмежень" за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. Сі Цзіньпін відвідав Москву із візитом у березні 2023 року, що було його першим візитом після переобрання на третій термін.

Автор: 

путін володимир (24686) Сі Цзіньпін (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Обговорили як куколда будуть юзати по черзі чи двоє одразу?
показати весь коментар
21.01.2025 11:20 Відповісти
+1
Обкашлюють Трампа
показати весь коментар
21.01.2025 11:22 Відповісти
+1
Коли вже воно під спів хору ім. Алєксандрова і кабзона попаде в клуб членів чаушеску, каддафі, хусейна? Його вже зачекалися.
показати весь коментар
21.01.2025 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорили як куколда будуть юзати по черзі чи двоє одразу?
показати весь коментар
21.01.2025 11:20 Відповісти
Хто з якого боку зайде мабуть.
показати весь коментар
21.01.2025 11:22 Відповісти
Куколд подзвонив жовтоокому хазяїну спитати, як далі йому бути.
показати весь коментар
21.01.2025 12:09 Відповісти
Два дбла - то вже "сила" ?
показати весь коментар
21.01.2025 11:20 Відповісти
А це тут нащо? Тіпа сматрітє, холопи, чьто там в крємлє, смотрітє, запісивайтє і завідуйтє.
Ви б ще свєтскіє новості із самого пєтрограда публікувати почали.
Да пох що вони там говорили.
показати весь коментар
21.01.2025 11:21 Відповісти
Обкашлюють Трампа
показати весь коментар
21.01.2025 11:22 Відповісти
***** і Сі тепер довольні як слони. Тепер їх разом з Трампом уже троє світових диктаторів яких боїться і проклинає весь світ
показати весь коментар
21.01.2025 11:23 Відповісти
до чи після телефонної розмови трампа та сі?
показати весь коментар
21.01.2025 11:23 Відповісти
Коли вже воно під спів хору ім. Алєксандрова і кабзона попаде в клуб членів чаушеску, каддафі, хусейна? Його вже зачекалися.
показати весь коментар
21.01.2025 11:31 Відповісти
Повідомляють, що парламент Словаччини розгляне сьогодні вотум недовіри до уряду Фіцо. Опозиційні сили звинувачують главу уряду у зв'язках із рф.
Для винесення вотуму недовіри необхідні голоси як мінімум 76 із 150 депутатів, проте опозиція наразі має лише 71 мандат.
показати весь коментар
21.01.2025 11:33 Відповісти
ху#ло показує що воно ще мощний ігрок в геополітиці
показати весь коментар
21.01.2025 11:34 Відповісти
Передав пуйлу тему і результат розмови його представника з Трампом.
показати весь коментар
21.01.2025 11:37 Відповісти
От якби підслухати)
показати весь коментар
21.01.2025 11:40 Відповісти
Мене турбує така річ. Як Китай відреагує на заяви Трампа про Гренландію та Панаму ? Не буде це для Китаю сигналом на початок війни з Тайванем ? Один невірний крок і війна запалає. І здається США вже зробили свій крок до цього.
показати весь коментар
21.01.2025 11:41 Відповісти
Китай натравив своїх маріонеток на Україну саме подивитись на те, як відбуваються ******* бойові дії.

Дуже схоже на те, що питання нападу на Тайвань вже взагалі знято, бо Китай зрозумів, що йому гайки в тій протоці настануть.
показати весь коментар
21.01.2025 12:14 Відповісти
Два бурята деградата!
показати весь коментар
21.01.2025 12:03 Відповісти
маріонетка спитала поради "як далі бути" у хазяіна
показати весь коментар
21.01.2025 12:11 Відповісти
Думають падли, як надурити діда Трампа.
показати весь коментар
21.01.2025 13:44 Відповісти
 
 