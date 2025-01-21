Ворог зранку атакував Херсон безпілотниками. За добу окупанти завдали ударів з артилерії, мінометів та безпілотників по Херсонщині

Російські загарбники зранку 21 січня вдарили по Херсону, внаслідок чого 5 людей дістали поранення. Крім того, в області двоє чоловіків підірвались на ворожих мінах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Одразу четверо людей у Дніпровському районі постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 9.00. 44-річна жінка та чоловіки 52, 53 та 56 років доправлені до лікарні. Попередньо у всіх - мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження", - йдеться в повідомленні.

Також ушпиталено 78-річного херсонця, який постраждав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона. Чоловік дістав мінно-вибухову травму. Медики продовжують його обстежувати та надавати необхідну допомогу.

За інформацією Херсонської ОВА, зранку в Антонівці місцевий житель постраждав через підрив на російській міни "лепесток".

Внаслідок детонації 61-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення стопи. Потерпілого госпіталізували.

Також на протипіхотній міні підірвався чоловік поблизу села Микільське. 49-річний місцевий житель дістав вибухову травму та часткову ампутацію стопи. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Обстріли Херсонщини за добу

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Степанівка, Комишани, Томина Балка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Заможне, Милове, Новокаїри, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Надеждівка, Токарівка, Львове, Ольгівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Велетенське, Розлив, Новотягинка, Дніпровське, Миколаївка, Золота Балка, Осокорівка, Веселе, Іванівка, Вірівка, Микільське, Понятівка, Козацьке та місто Херсон.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

