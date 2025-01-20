Армія РФ обстріляла понад 30 населених пунктів Херсонщини, загинула людина. ФОТОрепортаж

У Херсонській області минулої доби через російські удари одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом ворог обстріляв 33 населені пункти області. Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Шляхове, Микільське, Берислав, Дар'ївка, Червоний Маяк, Білозерка, Заможне, Станіслав, Новоберислав, Тягинка, Новотягинка, Придніпровське, Зеленівка, Комишани, Інженерне, Зміївка, Веселе, Велетенське, Ольгівка, Милове, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Токарівка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Садове, Софіївка та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Він додав, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один російський безпілотник типу Shahed-131/136.

За інформацією начальник Херсонської МВА Романа Мрочка, російські окупаційні війська знову обстріляли Зеленівку.

"Пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, ЛЕП", - зазначив Мрочко.







