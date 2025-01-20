Армия РФ обстреляла более 30 населенных пунктов Херсонщины, погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских ударов один человек погиб и еще двое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

В целом враг обстрелял 33 населенных пункта области. Под вражеским огнем оказались Антоновка, Шляховое, Никольское, Берислав, Дарьевка, Червоный Маяк, Белозерка, Заможное, Станислав, Новоберислав, Тягинка, Новотягинка, Приднепровское, Зеленовка, Камышаны, Инженерное, Змиевка, Велетенское, Ольговка, Меловое, Николаевка, Монастырское, Новоалександровка, Токаревка, Ивановка, Качкаровка, Казацкое, Львовское, Садовое, Софиевка и город Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 11 частных домов. Также оккупанты побили частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - отметил Прокудин.

Он добавил, что во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили на Херсонщине один российский беспилотник типа Shahed-131/136.

По информации начальник Херсонской ГВА Романа Мрочко, российские оккупационные войска снова обстреляли Зеленовку.

"Повреждены частный дом, хозяйственные постройки, ЛЭП", - отметил Мрочко.







