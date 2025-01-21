Понад 240 повітряних цілей ворога знищила за тиждень ППО Сухопутних військ. ІНФОГРАФІКА
Підрозділи ППО Сухопутних військ роблять значний внесок у захист повітряного простору України, зокрема за минулий тиждень знищено 242 ворожі повітряні цілі.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, за минулий тиждень розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 242 засоби повітряної розвідки та нападу противника, а саме:
- БпЛА Shahed-131/136 - 169 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 - 6 од.;
- БпЛА Supercam - 11 од.;
- БпЛА Zala - 21 од.;
- БпЛА "Ланцет" - 12 од.;
- БпЛА "Привіт-82" та інші - 23 од.
