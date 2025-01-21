УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10210 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
2 729 32

Понад 67% українців вважають, що рівень корупції в країні зараз вище, ніж був раніше, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці відповіли, кого вважають відповідальним за корупцію

Більшість громадян вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несуть антикорупційні органи, президент, Верховна Рада та правоохоронці.

Про це свідчать результати опитування "СОЦИС", інформує Цензор.НЕТ.

Респондентів запитали, чи згодні вони з твердженням, що рівень корупції в Україні зараз вище, ніж був раніше?

67,7% громадян погодилися із цим. 23,1% - погодилися частково. Водночас 5,8% опитаних заявили, що не згодні з цим твердженням, а 3,5% - відмовилися від відповіді.

Українці відповіли, кого вважають відповідальним за корупцію

Більшість опитаних (53,7%) вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несуть антикорупційні органи (НАБУ, САП, НАЗК).

45,6% вважають, що президент, 44,2% - що Верховна Рада, а 43,7% - правоохоронні органи.

Українці відповіли, кого вважають відповідальним за корупцію

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рівень довіри до Зеленського за час війни знизився майже вдвічі, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за
показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

Автор: 

корупція (4770) опитування (2026) СОЦИС (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Прийшла молода і голодна команда дрібних куркулів - дизайнерів, аніматорів, будучників, шаурмістів, адвокатів, барбешоперів та інших кухарок, які не державую хтіли порулити, а як та сарана хотіла тільки жрати... Ну а мудрій наріт, його правовірна халявна частина 73 % допомогла....
показати весь коментар
21.01.2025 14:44 Відповісти
+21
ТА ТИ ШО!!! Хто б міг знати це в 2019? А як же "без кортежів" "бідний учитель" "баріга все заграбастав"
показати весь коментар
21.01.2025 14:38 Відповісти
+9
За всю корупцію в Україні відповідати повинен боневтік зі своїми 5-6 "найпотужніших" менеджерів Жоп! на чолі з дЄрмаков і зелена пліснява ВР, з свиноспікером! Імхо!
показати весь коментар
21.01.2025 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абидна как,Порошенко не у дел.
показати весь коментар
21.01.2025 14:38 Відповісти
негайно повернути и Пороха та призначити винним !
показати весь коментар
21.01.2025 15:07 Відповісти
ТА ТИ ШО!!! Хто б міг знати це в 2019? А як же "без кортежів" "бідний учитель" "баріга все заграбастав"
показати весь коментар
21.01.2025 14:38 Відповісти
"Українці вважають" ... А хабарі дає хто ? Марсіяни ? Кожен має почати з себе - не давати хабарів.
показати весь коментар
21.01.2025 14:40 Відповісти
а при чьом здєсь ЗЄлєнский ?

наріт вважає що НІ при цьому (див. гістограму)
показати весь коментар
21.01.2025 15:10 Відповісти
67% дають хабарі, а 33% їх беруть😂😂
показати весь коментар
21.01.2025 16:03 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 16:50 Відповісти
опитали тих, хто в ній задіяний є наразі і був раніше? 🤓
показати весь коментар
21.01.2025 14:40 Відповісти
Просто тепер відбувається в рази більше затримань і ширшого висвітлення у ЗМІ.
показати весь коментар
21.01.2025 14:41 Відповісти
Об'єктивно через війну корупція мала зрости... Як мінімум, хабарі в ТЦК чи за перетин кордону зараз суттєво більші, ніж 5-7 років тому!
показати весь коментар
21.01.2025 14:58 Відповісти
Точніше, за перетин кордону 5-7 років тому давали хабарі лише за провіз незадекларованого товару, бо безвіз був!
показати весь коментар
21.01.2025 14:59 Відповісти
67% порохоботів
показати весь коментар
21.01.2025 14:43 Відповісти
Прийшла молода і голодна команда дрібних куркулів - дизайнерів, аніматорів, будучників, шаурмістів, адвокатів, барбешоперів та інших кухарок, які не державую хтіли порулити, а як та сарана хотіла тільки жрати... Ну а мудрій наріт, його правовірна халявна частина 73 % допомогла....
показати весь коментар
21.01.2025 14:44 Відповісти
где живут эти идиоты?
показати весь коментар
21.01.2025 14:47 Відповісти
Ну повних ідіотів лишилося менше 6 відсотків. І це вже є приводом для стриманого оптимізму. Залишилося лише проаналізувати, чому так сталося. А з аналізом у нас завжди були проблеми.
показати весь коментар
21.01.2025 15:03 Відповісти
я вас умоляю.. первые же выборы и вы увидите что ваше шестерка станет двузначной
показати весь коментар
21.01.2025 16:23 Відповісти
За всю корупцію в Україні відповідати повинен боневтік зі своїми 5-6 "найпотужніших" менеджерів Жоп! на чолі з дЄрмаков і зелена пліснява ВР, з свиноспікером! Імхо!
показати весь коментар
21.01.2025 14:48 Відповісти
Корупцію очолили дуже чесні наші зверхники, хотіли все спрямувати на ЗСУ, але як завжди, жаба задушила
показати весь коментар
21.01.2025 14:51 Відповісти
Новіє ліца....
показати весь коментар
21.01.2025 14:58 Відповісти
це ґалімає іпсо! ********** зуб дає! )
показати весь коментар
21.01.2025 15:01 Відповісти
Корупція в Україні зараз напевно найвища у світі. Відповідальність за це несе особисто президент. Якраз в його офісі знаходиться епіцентр корупції. Я вважаю, що не росія а якраз крорупція нас і доб,є.
показати весь коментар
21.01.2025 15:02 Відповісти
чого б це..., ніколи такого не було й ось знову..., та корупції завжди було вище даху..., якби ж то окрім викриття корупції, ще б й саджали за цю корупцію хоч когось хоч при якому президенті...., викривати стали більше, а як саджати, то щось не так: не такі докази, злодій захворів або втік, або ще щось...
показати весь коментар
21.01.2025 15:05 Відповісти
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні терміни."
В.О.Боневтік
показати весь коментар
21.01.2025 15:19 Відповісти
Він не просто вищий, корупція керує країною і є найбільшим «здобутком» останніх років.
Він настільки всеохоплюючий, що важко знайти білі плями всіх сфер нашого життя, куди б цей спрун не проник. Їх немає. Хробак корупції жере країну з хрустом.
«реформи» дали свої рясні плоди.
показати весь коментар
21.01.2025 15:08 Відповісти
Що ви таке кажете?
- У нас корупція тільки на побутовому рівні!
показати весь коментар
21.01.2025 15:10 Відповісти
У тотальній корупції та небажанні з нею боротися винен президент. Для цього у нього є всі засоби.

Він чудово усвідомлює "грішність" членів його команди, проте, напевне його все влаштовує. І він з цією компашкою планує виграти майбутні вибори.

Якби це було не так, то він послідував би прикладу сусідньої Румунії, де корупція також зашкалювала. Проте, там, в першу чергу, була політична воля президентів Траяна Басеску та Клауса Йоганніса, які не заважали генеральному прокурору, а потім очільнику DNA, Лаурі Кавеші нещадно боротись з корупцією у вищих щаблях влади.

Як наслідок, за останні 10 років економка Румунії збільшилась майже на 60%.
показати весь коментар
21.01.2025 15:15 Відповісти
А як же свінарчуки, порохбарига ліпецкаяфабріка кокококо....зебіли воно і є зебіли.
показати весь коментар
21.01.2025 15:16 Відповісти
Клаассссс! Ета шутка такая? "Хоть паржом". Zекриворагульне непорозуміння сказало в інтерв'ю західній пресі, що у нас по корупції - СLEAR
показати весь коментар
21.01.2025 15:24 Відповісти
Корупція буває різних видів. Корупція побутова в Україні зменшується. Завдяки усуненню людського/нелюдського фактора із ланцюжка державних послуг. А от топ-корупція, - на те вона і ТОП. Зе-мародери мародерять, як ніхто раніше.
показати весь коментар
21.01.2025 15:35 Відповісти
А решта що, задіяні в цій корупції?
показати весь коментар
21.01.2025 19:16 Відповісти
Команда Зеленського привела до влади колишніх корупціонерів і ворогів України з минулої команди "ригів". Також вони розтоптали Конституцію і правлять через 6 менеджерів, дали благодатну почву для корупції на всії рівнях- від офісу президента і ад до найменшої лікарні.
показати весь коментар
21.01.2025 19:19 Відповісти
 
 