Понад 67% українців вважають, що рівень корупції в країні зараз вище, ніж був раніше, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несуть антикорупційні органи, президент, Верховна Рада та правоохоронці.

Про це свідчать результати опитування "СОЦИС", інформує Цензор.НЕТ.

Респондентів запитали, чи згодні вони з твердженням, що рівень корупції в Україні зараз вище, ніж був раніше?

67,7% громадян погодилися із цим. 23,1% - погодилися частково. Водночас 5,8% опитаних заявили, що не згодні з цим твердженням, а 3,5% - відмовилися від відповіді.

Більшість опитаних (53,7%) вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несуть антикорупційні органи (НАБУ, САП, НАЗК).

45,6% вважають, що президент, 44,2% - що Верховна Рада, а 43,7% - правоохоронні органи.

Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за

показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.