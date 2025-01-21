Понад 67% українців вважають, що рівень корупції в країні зараз вище, ніж був раніше, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несуть антикорупційні органи, президент, Верховна Рада та правоохоронці.
Про це свідчать результати опитування "СОЦИС", інформує Цензор.НЕТ.
Респондентів запитали, чи згодні вони з твердженням, що рівень корупції в Україні зараз вище, ніж був раніше?
67,7% громадян погодилися із цим. 23,1% - погодилися частково. Водночас 5,8% опитаних заявили, що не згодні з цим твердженням, а 3,5% - відмовилися від відповіді.
Більшість опитаних (53,7%) вважають, що відповідальність за високий рівень корупції в країні несуть антикорупційні органи (НАБУ, САП, НАЗК).
45,6% вважають, що президент, 44,2% - що Верховна Рада, а 43,7% - правоохоронні органи.
Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за
показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.
Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.
наріт вважає що НІ при цьому (див. гістограму)
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні терміни."
В.О.Боневтік
Він настільки всеохоплюючий, що важко знайти білі плями всіх сфер нашого життя, куди б цей спрун не проник. Їх немає. Хробак корупції жере країну з хрустом.
«реформи» дали свої рясні плоди.
- У нас корупція тільки на побутовому рівні!
Він чудово усвідомлює "грішність" членів його команди, проте, напевне його все влаштовує. І він з цією компашкою планує виграти майбутні вибори.
Якби це було не так, то він послідував би прикладу сусідньої Румунії, де корупція також зашкалювала. Проте, там, в першу чергу, була політична воля президентів Траяна Басеску та Клауса Йоганніса, які не заважали генеральному прокурору, а потім очільнику DNA, Лаурі Кавеші нещадно боротись з корупцією у вищих щаблях влади.
Як наслідок, за останні 10 років економка Румунії збільшилась майже на 60%.