22 тіла із масового поховання в Ізюмі так і не вдалося ідентифікувати, - міськрада

Станом на 20 січня 2025 року 22 тіла із масового поховання в Ізюмі на Харківщині залишаються неідентифікованими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізюмської міської ради.

Нагадується, що у період з березня по 10 вересня 2022 року місто Ізюм перебувало під окупацією. У цей страшний час збройні формування РФ вчиняли жахливі злочини: вбивства, катування та масові поховання місцевих жителів. Одним із таких місць стала лісосмуга поблизу кладовища на вулиці Шекспіра у м. Ізюмі.

"Після звільнення міста на цьому місці було виявлено масове поховання. Завдяки зусиллям працівників ДСНС, волонтерів, правоохоронців та слідчих було ексгумовано понад 450 тіл і останків загиблих. Їх направили до Харкова для проведення судово-медичних експертиз задля встановлення причин смерті та ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, 22 тіла залишаються не ідентифікованими. Вони були попередньо записані як "невідома жінка" або "невідомий чоловік", адже відсутня будь-яка інформація щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли б надати необхідні свідчення для завершення процесу ідентифікації. Через це завершити судово-медичні експертизи по цих особах поки неможливо. Ми звертаємося до всіх мешканців громади з проханням допомогти у пошуку родичів або надати будь-які відомості про загиблих", - додають у міськраді.

Нагадаємо, після звільнення Ізюму у вересні 2022 року правоохоронці виявили в лісі на околиці масове поховання. За даними обласної поліції, з нього вилучили 449 тіл (22 військовослужбовців і цивільні, кілька дітей), принаймні 30 з них - зі слідами катувань.

Зокрема, експертизами ДНК підтверджено, що у масовому похованні було тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого загарбники застрелили навесні 2022 року.

28 грудня 2022 року стало відомо, що керівник ізюмського осередку "Пласту" Олег Єфіменко теж був похований у лісі. Експерти підтвердили, що чоловіка катували.

На початку 2024 року Нацполіція повідомляла, що 40 жертв із масового поховання ідентифікувати не вдалося.