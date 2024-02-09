40 загиблих із масового поховання в Ізюмі так і не вдалося ідентифікувати, - Нацполіція

Сорок загиблих із масового поховання в Ізюмі Харківської області не вдалося ідентифікувати - немає ДНК-матеріалу для порівняння від імовірних родичів жертв.

Про це у коментарі Укрінформу сказав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, 40 людей ідентифікувати не вдалося, про них ми не знаємо… У нас немає паспортних даних, які б давали розуміння, хто це може бути. Ми маємо ексгумовані тіла в поганому стані", - сказав Болвінов.

Він зауважив, що в записах, які вела ритуальна служба, було багато позначок "неопізнаний чоловік", "неопізнана жінка".

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"Одна справа, коли людина заявляє, що її родич - імовірно загиблий з поховання, називає нам прізвище, по батькові. Це ми називаємо, умовно, попередньою ідентифікацією, оскільки ми повинні юридично дуже чітко визначити, що саме ця людина є родичем. Для цього нам потрібно мати збіг ДНК, тому що стан тіл не дозволяє візуально ідентифікувати людину. Звичайно, якщо б ми знали прізвища та по-батькові, то якнайшвидше провели б цю роботу. Щоб мати підтверджений юридичний факт смерті та належним чином поховати людину. Ймовірно, що ці 40 неідентифікованих - люди, які не мали родичів або це цілі родини. Принагідно я звертаюся до жителів Ізюма, які залишаються в місті та тих, які виїхали, якщо в них є зниклі родичі, чи вони вважають, що хтось із них міг бути у масовому похованні, зверніться до поліції", - сказав Болвінов.

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Нагадаємо, після звільнення Ізюму у вересні 2022 року правоохоронці виявили в лісі на околиці масове поховання. За даними обласної поліції, з нього вилучили 449 тіл (22 військовослужбовців і цивільні, кілька дітей), принаймні 30 з них - зі слідами катувань.

Зокрема, експертизами ДНК підтверджено, що у масовому похованні було тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого загарбники застрелили навесні 2022 року.

28 грудня 2022 року стало відомо, що керівник ізюмського осередку "Пласту" Олег Єфіменко теж був похований у лісі. Експерти підтвердили, що чоловіка катували.

Восени 2023 року прокуратура повідомляла, що 57 жертв із масового поховання ідентифікувати не вдалося.