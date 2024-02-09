40 погибших из массового захоронения в Изюме так и не удалось идентифицировать, - Нацполиция

Сорок погибших из массового захоронения в Изюме Харьковской области не удалось идентифицировать – нет ДНК-материала для сравнения от вероятных родственников жертв.

Об этом в комментарии Укрінформ сказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, 40 человек идентифицировать не удалось, о них мы не знаем… У нас нет паспортных данных, которые давали бы понимание, кто это может быть. Мы имеем эксгумированные тела в плохом состоянии", - сказал Болвинов.

Он отметил, что в записях, которые вела ритуальная служба, было много отметок "неопознанный мужчина", "неопознанная женщина".

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"Одно дело, когда человек заявляет, что его родственник – предположительно, погибший из захоронения, называет нам имя, фамилию, отчество. Это мы называем, условно, предварительной идентификацией, поскольку мы должны юридически очень четко определить, что именно этот человек является родственником. Для этого нам нужно иметь совпадение ДНК, потому что состояние тел не позволяет визуально идентифицировать человека. Конечно, если бы мы знали фамилии и отчество, то как можно быстрее провели бы эту работу, чтобы иметь подтвержденный юридический факт смерти и должным образом похоронить человека. Вероятно, что эти 40 неидентифицированных – люди, не имевшие родственников или это целые семьи. Кстати, я обращаюсь к жителям Изюма, которые остаются в городе и уехавшим: если у них есть пропавшие родственники, или они считают, что кто-то из них мог быть в массовом захоронении, обратитесь в полицию", - сказал Болвинов.

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Напомним, после освобождения Изюма в сентябре 2022 года правоохранители обнаружили в лесу на окраине массовое захоронение. По данным областной полиции, из него изъяли 449 тел (22 военнослужащих и гражданские, несколько детей), по крайней мере 30 из них - со следами пыток.

В частности, экспертизы ДНК подтвердили, что в массовом захоронении было тело детского писателя Владимира Вакуленко, которого захватчики застрелили весной 2022 года.

28 декабря 2022 года стало известно, что руководитель изюмской ячейки "Пласта" Олег Ефименко тоже был похоронен в лесу. Эксперты подтвердили, что его пытали.

Осенью 2023 года прокуратура сообщала, что 57 жертв в массовом захоронении идентифицировать не удалось.