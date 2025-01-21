Збереження високого рівня корупції та неналежна підготовка до війни - головні помилки чинної влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці вважають високий рівень корупції та неналежну підготовку до війни головними помилками чинної влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "СОЦИС".
Так, 39,9% заявили, що зовсім не довіряють чинній владі. 24,3% - скоріше не довіряють. Про повну довіру сказали 4,8%, а про часткову - 27,4%.
Водночас опозиції зовсім не довіряють 39,8% респондентів. 29,6% заявили, що скоріше не довіряють. Рівень повної довіри становить 2,1%, а часткової - 14,6%.
Найбільшими помилками чинної влади громадяни вважають збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів (66,3%), а також неналежну підготовку до війни (47,2%). Також серед помилок опитані називають зловживання владою, тиск на бізнес і можливих політичних конкурентів (33,4%), помилкові кадрові рішення (29,5%) та неефективну економічну політику уряду (29,3%).
Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за
показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.
Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.
ЗЕЛЬОНА влада - і є корупція та зрада (шашлички, Чонгар, Вагнергейт....................................................................)
Та він вкрав найбільше, ніж хто небудь з цого колег по розграбунку ЗСУ!
"Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко за дев'ять місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна з подальшою їх реалізацією на зовнішні ринки.
Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України.
Саме міністром Гриценком був створений у 2006 році департамент "надлишкового майна" у Міністерстві оборони, з метою продажу військової техніки Збройних Сил України.
Танки Т-72, які були переведені у надлишкове майно, а в подальшому продані, були оцінені у 201 тисячу гривень. "У надлишкове майно переводилася нова, якісна техніка, яка належить до другої категорії".
Зі свого боку, заступник міністра оборони Ігор Павловський наголосив, що можна було б зберегти тисячі людських життів напочатку російської агресії, якби в армії було озброєння, яке раніше було продане за кордон.
"Ті, хто сьогодні намагається сховатися від наших судів, від нашого народу, коли розкрадали Збройні сили, стали посібниками ворога. Вони нас зробили слабшими, а нашого ворога Російську Федерацію - зробили сильнішою", - зауважив Павловський.
Як повідомляв Укрінформ, що у схемах розкрадання ЗСУ 1994-2014 років були задіяні тодішні міністри оборони. А слідча комісія Ради щодо фактів розкрадання в https://www.ukrinform.ua/tag-armia ЗСУ встановила прямий причинно-наслідковий зв'язок між навмисним розвалом української армії та російською агресією у лютому 14 року."
Але всерівно найбільше зброї продали та знищили при Кучмі, бо там не тільки танки, а ядерні боєголовки, стратегічні літаки та ракети, якими сьогодні кацапи б'ють по Україні.
Також відомі такі факти продаж Росії:-176 міжконтинентальних балістичних ракет;-4200 тактичних ядерних боєголовок;-42 стратегічні бомбардувальники ТУ-160 і ТУ-95 МС; -581 крилату ракету Х-55; -8 бомбардувальників ТУ-160(за борги газу); -3 бомбардувальника ТУ-95 МС(за борги газу);-9 бомбардувальників ТУ-160; -21 бомбардувальник і ТУ-95 МС;
До кінця каденції президента Леоніда Кумчи було ще продано:-6 тягачів МТЛБ; 4 БРДМ-4; 34 БТР-50; 30 БТР-60; 20 БТР-70; 56 БТР-80; 111 БМП-2; 122 Т-55(танки); 145 Т-72; 50 Т-80; 72 гармати Т-12; 6 САУ «Гвоздика»; 2 «Нона»; 6 БМ-21 «Град»; До Пакистану було відправлено до 280 танкових моторів, а в інші країни 57 ЗКР «Оса»; 6 - «Стріла 10», 10 ПЗРК «Стріла» 3, 5; 5 установок «Метис», 50 9М114.
Найбільше продали зброї при Кучмі його міністри оборони - Євген Марчук( 2003-2004): 572 ЗРК, 814 бронетранспортерів, 263 танка, 86 літаків, та міністр оборони Олександр Кузьмук(2004-2005): 248 ракетний комплекс, 781 БМП, 136 танків, 96 літаків, 18 вертольотів.
14 Серпня 2018 09:28
https://www.volynnews.com/files/news/2018/08-14/250925/2.jpg
Провідні українські військові експерти дали негативну оцінку результатам роботи кандидата в президенти України Анатолія Гриценка на посаді міністра оборони, звинувативши його в нанесенні збитків системі національної безпеки і рекордній корупції з розпродажу військового майна, повідомляє https://ghall.com.ua/2018/08/13/*******-eksperty-raskritikovali-anatoliya-gricenko/ Guildhall.
До прикладу, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж звинуватив Гриценка у формуванні неправильних пріоритетів держави з питань зовнішніх загроз на сході і в Криму, а також у великій втраті матеріальної бази української армії.
«За час роботи Гриценка Міністерство оборони було послаблене у низці напрямів. Були втрачені пріоритети з питань зовнішніх загроз, особливо на Донбасі і в Криму, де необхідно було формувати нові військові підрозділи для стримування Російської Федерації, чого не було зроблено», - заявив Маломуж.
«І другий важливий аспект, це втрата матеріальної складової армії. Велика кількість техніки, полігонів, військових частин. Мені відомо, що навіть була ініціатива Гриценка відмінити всі військові госпіталі і перевести солдатів на обслуговування в поліклініки. Це створювало грунт для корупційних схем та було б великим ударом для системи національної оборони», - додав Маломуж.
Військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов також заявив, що Анатолій Гриценко на посаді міністра оборони проводив політику з роззброєння української армії і звинуватив в неефективній реорганізації та оптимізації збройних сил.
«Гриценко продовжував політику держави з роззброєння і скорочення чисельності української армії. При ньому почалася комплексна реорганізація збройних сил, у результаті якої було скорочено цілий ряд стратегічних військових навчальних закладів. Наприклад, Сумське військово-артилерійське училище », - розповів експерт.
«Реформа Гриценка щодо забезпечення української армії в питаннях харчування також провалилася», - додав Бутусов.
Військовий експерт Ігор Лосєв розповів, що до початку російської агресії всі корупційні схеми з продажу державної військової техніки проводилися виключно з дозволу міністра оборони, яким, як відомо, Анатолій Гриценко був двічі і двічі був виконуючим обов'язки міністра.
«За час його роботи, величезна кількість військової техніки була знята з балансу армії, і ми назавжди її втратили. Величезна кількість військових містечок, танків, літаків, зенітних переносних ракетних комплексів, стрілецька зброя - все це було зняте з озброєння, продане і держава не отримала ані копійки компенсації. В ті часи, жодна державна структура не мала права забрати що-небудь з балансу ЗСУ без санкції міністра», - зазначає експерт.
До влади йдуть покидьки, бо нормальна людина БАЛОТУВАТИСЬ НЕ МОЖЕ! Вона не може конкурувати з мародерами з повними карманами корупційних та інших коштів кримінального походження, які сплачуються за реєстрацію кандидатами на виборах до органів державної влади, проведенням кампанії та підкупу адмінресурсу для отримання "успішних" результатів.
Має бути "Створення корупції високого рівня"!
А от підготовка до війни (вірніше її відсутність) - це точно не "помилка" - це свідома діяльність Єрмака, Зеленського та їхніх посіпак - і це є очевидна державна зрада. Ця "помилка" коштувала Україні сотень тисяч смертей і покарання за такі "помилки" має бути найсуворішим. Тому Зеленський і тіпається від страху....
Це що за ідіотська постановка питання ?
Це при якому з попередніх президентів України було мародерство під час війни ?
Може варто було вказати зростання рівня корупції ?
-це СВІДОМА робота зевлади
Свідома!!!