2 681 47

Збереження високого рівня корупції та неналежна підготовка до війни - головні помилки чинної влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці назвали головні помилки чинної влади

Українці вважають високий рівень корупції та неналежну підготовку до війни головними помилками чинної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "СОЦИС".

Так, 39,9% заявили, що зовсім не довіряють чинній владі. 24,3% - скоріше не довіряють. Про повну довіру сказали 4,8%, а про часткову - 27,4%.

Водночас опозиції зовсім не довіряють 39,8% респондентів. 29,6% заявили, що скоріше не довіряють. Рівень повної довіри становить 2,1%, а часткової - 14,6%.

Найбільшими помилками чинної влади громадяни вважають збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів (66,3%), а також неналежну підготовку до війни (47,2%). Також серед помилок опитані називають зловживання владою, тиск на бізнес і можливих політичних конкурентів (33,4%), помилкові кадрові рішення (29,5%) та неефективну економічну політику уряду (29,3%).

Також читайте: Чверть власників малих підприємств у Росії задумалися про закриття бізнесу, – опитування

Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за
показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

війна (1472) опитування (2026) війна в Україні (5863)
Крали в Україні усі влади - це не "помилка" - це сутність ворюг у владі - для того і лізуть.

А от підготовка до війни (вірніше її відсутність) - це точно не "помилка" - це свідома діяльність Єрмака, Зеленського та їхніх посіпак - і це є очевидна державна зрада. Ця "помилка" коштувала Україні сотень тисяч смертей і покарання за такі "помилки" має бути найсуворішим. Тому Зеленський і тіпається від страху....
Когда при Порошенко разворовывали миллионы - стоял ор на весь мир и куча постов от армии всяких ЛОМов и "правильных" блогеров. Сейчас воруют десятками миллиардов и всем по@ер, абсолютно. Одни обтекаемые формулировки.
"Помилки влади"? Агов, нарід, *** вашу мать-ви ж іменно за це голосували у 19 р? Тобто спочатку нарід голосує за тих хто обіцяє сойтіся по сєрєдінє і явних ждунів-жпж а потім винна " влада"? Ви ж оту шваль в ВРУ обрали і зацементували їх владу. Це якийсь ******* .....
скоріш за все , це якесь російське ІПСО
Рожеві поні все ще живі. 🦄
А чому не пишите хто проводив ці опитування?
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)
так толерантно )

ЗЕЛЬОНА влада - і є корупція та зрада (шашлички, Чонгар, Вагнергейт....................................................................)
ага.. ВІЙНА - це звісно не змінилось )
Помилки??? В нормальні державі, за це розстріл.
Цікаво, а після результатів опитування дбр почне роботу по пошуку винних, чи це не в їх компетенції
Пошук тих хто опитування проводив почнуть
Це "опитування" дуже схоже на колишнє совєцкоє "Єсть мнєніє".
Типичный признак совка - это нежелание брать на себя ответственность за свои решения и поступки. У совков всегда виноваты все вокруг кроме их самих. Причем совок - это не о времени и месте рождения, а о состоянии мозгов.
А Ви ніколи не задумувались, чому за "боневтіка" віддало голоси стільки людей? Я не голосував ні за зеленського, ні за пороха, (Голосував за Гриценка і його партію, бо не були замішані в корупційних скандалах), бо рівень корупції ніколи не зменшуєтьця, а тільки збільшуєтьця, при кожної зміни Влади! Після наступних виборів, якщо вони ще колись будуть, стане ще гірше! Бо до влади завжди йдуть покидьки, порядна людина балотуватись не буде! ІМХО!
Браво! Молодець. Всі навкруги в лайні а ти один в білому. То порошенко-зеленський-байден-трамп винен. Але не ти. Супер.
Тобто по твоєму найменш корупційною була влада Кравчука. І твій Гриценко теж покидьок, бо порядна людина балотуватись не буде...?
Щ О ?! Гриценко не корупціонер?!
Та він вкрав найбільше, ніж хто небудь з цого колег по розграбунку ЗСУ!
"Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко за дев'ять місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна з подальшою їх реалізацією на зовнішні ринки.

Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України.
Саме міністром Гриценком був створений у 2006 році департамент "надлишкового майна" у Міністерстві оборони, з метою продажу військової техніки Збройних Сил України.
Танки Т-72, які були переведені у надлишкове майно, а в подальшому продані, були оцінені у 201 тисячу гривень. "У надлишкове майно переводилася нова, якісна техніка, яка належить до другої категорії".

Зі свого боку, заступник міністра оборони Ігор Павловський наголосив, що можна було б зберегти тисячі людських життів напочатку російської агресії, якби в армії було озброєння, яке раніше було продане за кордон.

"Ті, хто сьогодні намагається сховатися від наших судів, від нашого народу, коли розкрадали Збройні сили, стали посібниками ворога. Вони нас зробили слабшими, а нашого ворога Російську Федерацію - зробили сильнішою", - зауважив Павловський.

Як повідомляв Укрінформ, що у схемах розкрадання ЗСУ 1994-2014 років були задіяні тодішні міністри оборони. А слідча комісія Ради щодо фактів розкрадання в https://www.ukrinform.ua/tag-armia ЗСУ встановила прямий причинно-наслідковий зв'язок між навмисним розвалом української армії та російською агресією у лютому 14 року."
Очевидно ж що він про це не знав через відсутність свободи слова, залежність псевдожурналістської спільності від чинної влади.
Міністр оборони Анатолій Гриценко(2005-2007) списав та продав: 698 танків; 1322 БМП; 192 літака; 56 вертольотів; 18 установок «Точка»; 200 переносних комплексів ЗРК; 24 «Бук М1»; 269 ЗРК С-200; 68 ЗРК С-300; 7 ЗРК С-125; 2 С-75 «Двіна»; 18 РК «ТОР»;-20 «Оса» та інші. Дуже багато кулеметів, автоматів, пістолетів, гвинтівок і патронів до них.
Але всерівно найбільше зброї продали та знищили при Кучмі, бо там не тільки танки, а ядерні боєголовки, стратегічні літаки та ракети, якими сьогодні кацапи б'ють по Україні.
У 1995 році попри ембарго Україна продала 150-155 танків т-55 і т-62. Зброя йшла на Балкани і в країни Африки. Серед основних фігурантів продажі зброї був Леонід Кучма, керівник СБУ Леонід Деркач і його син Андрій Деркач. 02.06.1996 року Україна втратила статус ядерної держави, всі ядерні боєголовки і носії Україна передала Росії. В Україні ще була зброя стримування - це стратегічна авіація і балістичні та крилаті ракети. Але 08.10.1999 року в Ялті між президентами України та Росії була підписана міжнародна угода, згідно якої Україна за газові борги віддає Росії 8 літаків ТУ-160 і 3 ТУ-95 МС та 575 ракет Х-55( 487 ракет Х-55 було утилізовано). До 2000 року ще було передано 9 бомбардувальників ТУ-160 і 21 ТУ-95.

Також відомі такі факти продаж Росії:-176 міжконтинентальних балістичних ракет;-4200 тактичних ядерних боєголовок;-42 стратегічні бомбардувальники ТУ-160 і ТУ-95 МС; -581 крилату ракету Х-55; -8 бомбардувальників ТУ-160(за борги газу); -3 бомбардувальника ТУ-95 МС(за борги газу);-9 бомбардувальників ТУ-160; -21 бомбардувальник і ТУ-95 МС;

До кінця каденції президента Леоніда Кумчи було ще продано:-6 тягачів МТЛБ; 4 БРДМ-4; 34 БТР-50; 30 БТР-60; 20 БТР-70; 56 БТР-80; 111 БМП-2; 122 Т-55(танки); 145 Т-72; 50 Т-80; 72 гармати Т-12; 6 САУ «Гвоздика»; 2 «Нона»; 6 БМ-21 «Град»; До Пакистану було відправлено до 280 танкових моторів, а в інші країни 57 ЗКР «Оса»; 6 - «Стріла 10», 10 ПЗРК «Стріла» 3, 5; 5 установок «Метис», 50 9М114.
Найбільше продали зброї при Кучмі його міністри оборони - Євген Марчук( 2003-2004): 572 ЗРК, 814 бронетранспортерів, 263 танка, 86 літаків, та міністр оборони Олександр Кузьмук(2004-2005): 248 ракетний комплекс, 781 БМП, 136 танків, 96 літаків, 18 вертольотів.
Один із найгірших міністрів: військові експерти розкритикували Гриценка

14 Серпня 2018 09:28

https://www.volynnews.com/files/news/2018/08-14/250925/2.jpg

Провідні українські військові експерти дали негативну оцінку результатам роботи кандидата в президенти України Анатолія Гриценка на посаді міністра оборони, звинувативши його в нанесенні збитків системі національної безпеки і рекордній корупції з розпродажу військового майна, повідомляє https://ghall.com.ua/2018/08/13/*******-eksperty-raskritikovali-anatoliya-gricenko/ Guildhall.

До прикладу, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж звинуватив Гриценка у формуванні неправильних пріоритетів держави з питань зовнішніх загроз на сході і в Криму, а також у великій втраті матеріальної бази української армії.

«За час роботи Гриценка Міністерство оборони було послаблене у низці напрямів. Були втрачені пріоритети з питань зовнішніх загроз, особливо на Донбасі і в Криму, де необхідно було формувати нові військові підрозділи для стримування Російської Федерації, чого не було зроблено», - заявив Маломуж.

«І другий важливий аспект, це втрата матеріальної складової армії. Велика кількість техніки, полігонів, військових частин. Мені відомо, що навіть була ініціатива Гриценка відмінити всі військові госпіталі і перевести солдатів на обслуговування в поліклініки. Це створювало грунт для корупційних схем та було б великим ударом для системи національної оборони», - додав Маломуж.

Військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов також заявив, що Анатолій Гриценко на посаді міністра оборони проводив політику з роззброєння української армії і звинуватив в неефективній реорганізації та оптимізації збройних сил.

«Гриценко продовжував політику держави з роззброєння і скорочення чисельності української армії. При ньому почалася комплексна реорганізація збройних сил, у результаті якої було скорочено цілий ряд стратегічних військових навчальних закладів. Наприклад, Сумське військово-артилерійське училище », - розповів експерт.

«Реформа Гриценка щодо забезпечення української армії в питаннях харчування також провалилася», - додав Бутусов.
Військовий експерт Ігор Лосєв розповів, що до початку російської агресії всі корупційні схеми з продажу державної військової техніки проводилися виключно з дозволу міністра оборони, яким, як відомо, Анатолій Гриценко був двічі і двічі був виконуючим обов'язки міністра.

«За час його роботи, величезна кількість військової техніки була знята з балансу армії, і ми назавжди її втратили. Величезна кількість військових містечок, танків, літаків, зенітних переносних ракетних комплексів, стрілецька зброя - все це було зняте з озброєння, продане і держава не отримала ані копійки компенсації. В ті часи, жодна державна структура не мала права забрати що-небудь з балансу ЗСУ без санкції міністра», - зазначає експерт.
Вірний напрямок думок, справді люди не довіряють цій і попередній злочинним владам мародерів, які на публіку грають між собою якусь боротьбу, а насправді є "падєльниками" із розграбування та знищення держави на замовлення з ворожого кремля.
До влади йдуть покидьки, бо нормальна людина БАЛОТУВАТИСЬ НЕ МОЖЕ! Вона не може конкурувати з мародерами з повними карманами корупційних та інших коштів кримінального походження, які сплачуються за реєстрацію кандидатами на виборах до органів державної влади, проведенням кампанії та підкупу адмінресурсу для отримання "успішних" результатів.
Головна помилка чинної влади в тому, що вона існує взагалі! Таких пройдисвітів ще світ не бачив!
Що значить "збереження високого рівня корупції"??
Має бути "Створення корупції високого рівня"!
Це далеко не всі заптання з опросу, та й залавались вони не коректно
+++++++++
"збереження високого рівня корупції" - це покльоп на нарідну владу, принижуючий її боротьбу і досягнення. за довоєнні, а особливо воєнні роки, влада вивела корупцію на новий, тотальний рівень! про який не тілько більшовики не мріяли, а й всі її постсовкові папєрєднікі заразом взяті. сьогодні вона досягла своєї найвищої стадії "корупції воєнного комунізму" )
"Збереження високого рівня корупції"

Це що за ідіотська постановка питання ?
Це при якому з попередніх президентів України було мародерство під час війни ?
Може варто було вказати зростання рівня корупції ?
Треба поміняти слова "корупція" і "корупціонери" на слова "крадіжка" і "злодії". Звучить якось більш дохідливо.
Останнім часом потоки помий і на чинну владу і на опозицію набирають потужності. Очевидно, нас готують до приходу "третьої сили". Новіє літца, v2.0.
Діюча зелена влада, гірша за помиї.
Так, то беззаперечно, але ж вона цілком може вигулькнути в якійсь не в зеленій, а фіолетовій реінкарнації... От для того то все і діється.
Збереження високого рівня корупції та неналежна підготовка до війни - головні досягнення влади зЄ
помиляєтесь шановні
-це СВІДОМА робота зевлади
Свідома!!!
Скоро "май, шашликі"...
Чекаємо трибунала над зеленою бандою. Краще в Гаазі.
Це не помилки,це цілеспрямована диверсія і робота на ворога!
Охренеть,нариту не нравятся последствия их деяний и глупостей,понавыбирали хрен не пойми кого,а ждут выхлопа как от золотой рыбки,думали не мозгами а телевизором.И самое интересное нарит требует следующую мессию,честную как он,умную как он,обязательно бедную,как он.И будет нам счастье простонаридное.
Це державна зрада, а не помилка влади. Речі треба називати свми іменами і ішак - головний підозрюваний.
