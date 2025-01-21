Збереження високого рівня корупції та неналежна підготовка до війни - головні помилки чинної влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці вважають високий рівень корупції та неналежну підготовку до війни головними помилками чинної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "СОЦИС".

Так, 39,9% заявили, що зовсім не довіряють чинній владі. 24,3% - скоріше не довіряють. Про повну довіру сказали 4,8%, а про часткову - 27,4%.

Водночас опозиції зовсім не довіряють 39,8% респондентів. 29,6% заявили, що скоріше не довіряють. Рівень повної довіри становить 2,1%, а часткової - 14,6%.

Найбільшими помилками чинної влади громадяни вважають збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів (66,3%), а також неналежну підготовку до війни (47,2%). Також серед помилок опитані називають зловживання владою, тиск на бізнес і можливих політичних конкурентів (33,4%), помилкові кадрові рішення (29,5%) та неефективну економічну політику уряду (29,3%).

Також читайте: Чверть власників малих підприємств у Росії задумалися про закриття бізнесу, – опитування

Всього було опитано 2 тис. респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за

показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.