Щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятимуть 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА, - Умєров

У грудні 2024 року Міноборони передало 1.1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.

"Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони.

Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті", - додав український міністр.

Він також переконаний, що це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України.