Щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятимуть 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА, - Умєров

дрони для фронту

У грудні 2024 року Міноборони передало 1.1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.

"Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони.

Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті", - додав український міністр.

Також читайте: Міноборони України допустило до постачання ЗСУ безпілотники "Щедрик"

Він також переконаний, що це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України.

Цікаво - як розподілятимуить? Хто більше відкотить, чи хто купить у подільників Єрмачка?
21.01.2025 14:31 Відповісти
обидва варіанти дієві
21.01.2025 14:32 Відповісти
Ого які масштаби дєрєбана. При тому шо просять постійно нещасний народ донатити.
21.01.2025 14:31 Відповісти
Розподіляй и властвуй? Міни уже все розподілили?
Нет вам доверия ни в чем.
21.01.2025 14:40 Відповісти
А на...я тоді взагалі потрібне МО і умєров там? Щоб тільки розділяти?
21.01.2025 14:51 Відповісти
2,5 млрд. грн. на дрони - а 5 млрд.грн. на "вовину тисячу"
і не переплутай, умєров!
21.01.2025 15:42 Відповісти
Це що, бойові підрозділи повинні самі себе забезпечувати дронами?? Маячня якась! Це МО повинно забезпечувати дронами і розподіляти. Звучить як "ми вам гроші виділили, самі себе забезпечуйте, ми не при ділах" Це так зелені відкосили від проблем, які не можуть і не хочуть розв'язувати!
