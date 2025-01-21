Організовувала фейковий референдум у Чорнобаївці: засуджено колаборантку, яка співпрацювала з окупантами, - СБУ

Служба безпеки України викрила та забезпечила засудження ще однієї організаторки псевдореферендуму, який російські окупанти проводили восени 2022 року на правобережній Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, жінка, 37-річна мешканка Чорнобаївки, під час окупації підтримала загарбників і вступила до створеного окупантами "виборчкому". У межах своєї "посади" вона організовувала фейкове голосування, обходила будинки місцевих мешканців і закликала їх голосувати на користь Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала головного психіатра ЗСУ. За час повномасштабної війни він збагатів на $1 млн. ФОТО

Залякування місцевого населення під час цих "агітаційних рейдів" забезпечували озброєні окупанти, які супроводжували жінку й примушували жителів підписуватися на підтримку країни-агресора.

Після звільнення Херсонщини жінка намагалася уникнути відповідальності, переховуючись. Проте співробітники СБУ виявили її місце перебування та затримали.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Їй призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухилявся від сплати податків на майже 2,5 млрд грн: повідомлено про підозру ексдиректору державного спиртзаводу, - СБУ. ФОТОрепортаж