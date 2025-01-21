УКР
Трамп зробить усе, щоб завершити війну в Україні цього року, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп висловив готовність зробити все можливе для завершення війни в Україні до кінця 2025 року.

Про це глава держави заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Трамп мені сказав і потім заявив публічно, що він робитиме усе, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми - ваш партнер... Ми хочемо завершити війну у цьому році, але не просто швидко, а передусім справедливо, надійно для нас усіх, для українців, щоб вони повернулися додому, жили у безпеці і працювали. Мені здається, це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити усе для цього", - наголосив Зеленський.

Президент також звернув увагу на дезінформацію, яка, за його словами, лунає навколо американського лідера.

"Для нас важливо, щоб Європа була гучна, щоб її чули. Щоб європейських голосів довкола президента Трампа було більше, щоб він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути у майбутньому", - зазначив Зеленський.

+13
Звісно що усе
Почав з зупинки допомоги на 90 днів
21.01.2025 17:16 Відповісти
+13
У хлопчика погано з географією та логікою.
Хлопчик навчався дебілів смішити та багатіям прислужувати на корпоративах.
21.01.2025 17:39 Відповісти
+10
А як там суд над злочинцями,репарації..?(((
21.01.2025 17:21 Відповісти
Звісно що усе
Почав з зупинки допомоги на 90 днів
21.01.2025 17:16 Відповісти
Не дожме за 90 днів, потім введе спнкції, ще потім відправить військовий контингент
21.01.2025 17:17 Відповісти
Мир через силу
Все як і обіцяв
21.01.2025 17:19 Відповісти
Україні допомогу ніхто не припиняв !
21.01.2025 17:32 Відповісти
Повідом, коли від сша надійде новий фін транш або партія зброї.
Від того, що ти будеш казати, що ти розумний, ти розумнішим не станеш.
21.01.2025 22:39 Відповісти
Так і уявляю ситуацію. Жертва відбивається від нападника. Н місце події приїздить трамп в патрульній машині, виходить і ставить жертві підніжку.
Я готовий зупинити цю бійню, каже він. Чого ви так довго. Добийте вже ту Україну і розходимось. Мені ще пончика треба з'їсти
21.01.2025 17:46 Відповісти
А чи могло таке статись? - II Світова Війна, грудень-січень 1941 року, німці під Москвою. Ф.Д.Рузвельт хоче зустрітись з Гітлером, Сталіном і поговорити про закінчення війни...? Перший пункт угоди, перестати стріляти і миритись по лінії фронту? Про загарбані території треба забути і змиритись, бо Рейх могутній, багато пушок , танків, літаків , велика культура, історія і вони ж взяли Париж...?! Якщо Союз не піде на умови сдєлкі США не підпише допомогу по Ленд-лізу...!? Все, перемога...?!Кінець Війні, я-я-Я... приніс Світу і Америці обіцяне-МИР?!? А зараз?
22.01.2025 15:11 Відповісти
Саме так і виглядає. Якийсь абсурд.
показати весь коментар
Ставка? По Дніпру? І мир?
показати весь коментар
Точно, Трампутін зробить усе - точніше НЕ зробить. Не дасть Україні допомогу - і війна закінчиться.
Але Зеленському тільки то й треба - оманський план буде виконано на всі сто.
Але Зеленський дарма радіє - особисто йому від того добре не буде....
21.01.2025 17:18 Відповісти
Головнем, що начальніка сваритися не буде
показати весь коментар
Трамп, Європа, Китай, глобальний південь.... Так хто в нас влада чи президент? А формула миру?? Знову з'їли та забули?
показати весь коментар
Нууу. Звіздіти - не мішки носити. "Трамп зробить усе..., Байден зробить усе... Джонсон зробить усе...". Сам то коли почне щось робити? То Трамп - президент України? Ні? То який йому до Української перемоги інтерес?
показати весь коментар
А як там суд над злочинцями,репарації..?(((
показати весь коментар
Так не всі мільярди ще запиляли на "оборонні" споруди....
показати весь коментар
Ну у вас і пам'ять довга. Хто про це зараз пам'ятає.
показати весь коментар
Думаю,що овдовілі,осиротілі,катовані,гвалтовані це до скону не зубудуть.
показати весь коментар
Трамп то да, але ти що зробив за три роки? Звістно зручно плисти по течії в тіні надії на допомогу европи, в той же час втрачая терріторії без реальних шансів її поверненя? Трамп хоче закінчити і буде це робити в сфері реальної дипломатій, а не цінностної которої вже нема. А хто не зрозумів що світ змінився,став вже явно інтересоцентричним і основні супердержави які є драйверами ціх змін з цім згодні і користуются цім-то хто кому лікар. Тоді будуть нажаль лікувати в сміренній сорочці примусово в явочному порядку.
показати весь коментар
И когда он успел стать трампистом. Даже Европе хамит.
показати весь коментар
У хлопчика погано з географією та логікою.
Хлопчик навчався дебілів смішити та багатіям прислужувати на корпоративах.
21.01.2025 17:39 Відповісти
А можга буде ********** ЗЄ, якщо цього не станеться?
показати весь коментар
Будь ласка в чергу , охочих багато ! )))
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=7lR3oWPOmOE

Дайте мені його хоч за горло подержати! - За двома зайцями 1961 рік
21.01.2025 17:44 Відповісти
Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп висловив готовність зробити все можливе для завершення війни в Україні до кінця 2025 року.
Хоча ми були проти, ще багато чого треба зробити до виборів
показати весь коментар
на чию користь , гнида оманська ?

закрий вже свій анус на морді
показати весь коментар
непогано щоб Трамп знав про те , що за нього гундосить Оманська Гнида
показати весь коментар
За рахунок територій України...
показати весь коментар
ні до 9 травня, часом?
показати весь коментар
Типу анекдот, але не смішний.
показати весь коментар
Ну що 73% зрозуміли, кого ви вибрали у 2019 році? Якщо щось не так, то винні Трамп, за ті роки Байден, Шольц, Макрон, звичайно Порошенко. Вова жив один і мама здувала з нього пилинки і він завжди для виправдання своїх дій шукав винних. Так клепався його характер вимагати у мами і інших все і звинувачувати у своїх невдачах всіх і ніколи себе, бо Бубочка в мами одненький.
показати весь коментар
Докерувався Лідор-керманич до ... ручки. Починав з тріумфом, розганяв генералів наліво-направо, бачив себе у лавровому вінку на Параді ? А тепер з протягнутою рукою до Трампа тягнеться, щоб допоміг дЄла порєшать в Україні !!
показати весь коментар
На нари ішака!
показати весь коментар
Одне шобло *****-боневтік-трампон під керівництвом ФСБ
показати весь коментар
Від його порожньої балаканини та уркаганського прикиду гундоса, на які вже давно на Заході не звертають уваги, приходять на думку слова покійного кернеса, звернені до добкіна перед виборами: Миша, зроби простіше фізіономію, з такою пикою грошей не дають.
показати весь коментар
