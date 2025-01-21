Трамп зробить усе, щоб завершити війну в Україні цього року, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп висловив готовність зробити все можливе для завершення війни в Україні до кінця 2025 року.
Про це глава держави заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Трамп мені сказав і потім заявив публічно, що він робитиме усе, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми - ваш партнер... Ми хочемо завершити війну у цьому році, але не просто швидко, а передусім справедливо, надійно для нас усіх, для українців, щоб вони повернулися додому, жили у безпеці і працювали. Мені здається, це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити усе для цього", - наголосив Зеленський.
Президент також звернув увагу на дезінформацію, яка, за його словами, лунає навколо американського лідера.
"Для нас важливо, щоб Європа була гучна, щоб її чули. Щоб європейських голосів довкола президента Трампа було більше, щоб він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути у майбутньому", - зазначив Зеленський.
