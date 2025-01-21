Україна та Європа мають розпочати спільне виробництво систем ППО, - Зеленський
Україні та іншим європейським країнам необхідно розпочати спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Також Європі потрібен власний "Залізний купол".
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
Інвестуючи зараз у виробництво українських безпілотників, ми інвестуємо не тільки в безпеку Європи, а й у здатність Європи бути гарантом безпеки для інших життєво важливих регіонів. І нам необхідно розпочати спільне виробництво систем ППО, що забезпечують надійний захист від усіх типів крилатих і балістичних ракет. Європі потрібен власний "Залізний купол", здатний протистояти всім видам загроз", - зазначив він.
"Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи - чи то Вашингтон, чи то Берлін, чи то Париж, чи то Лондон, чи то Рим, чи то - після того, як Путін виб'є з колії якогось уявного демократа в Москві", - додав Зеленський.
Хтось щось зрозумів?
Краще нехай беспілотниками дають а не грошима, сумно про це говорити але то реальність від якої наразі нікуди не подітись.