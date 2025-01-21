УКР
Новини
Україна та Європа мають розпочати спільне виробництво систем ППО, - Зеленський

Зеленський: Європі потрібен власний Залізний купол

Україні та іншим європейським країнам необхідно розпочати спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Також Європі потрібен власний "Залізний купол".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Інвестуючи зараз у виробництво українських безпілотників, ми інвестуємо не тільки в безпеку Європи, а й у здатність Європи бути гарантом безпеки для інших життєво важливих регіонів. І нам необхідно розпочати спільне виробництво систем ППО, що забезпечують надійний захист від усіх типів крилатих і балістичних ракет. Європі потрібен власний "Залізний купол", здатний протистояти всім видам загроз", - зазначив він.

"Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи - чи то Вашингтон, чи то Берлін, чи то Париж, чи то Лондон, чи то Рим, чи то - після того, як Путін виб'є з колії якогось уявного демократа в Москві", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова обговорювати з Францією спільне виробництво ЗРК та перехоплювачів, - Міноборони

Топ коментарі
+4
Це треба було робити в 2019 році.
показати весь коментар
21.01.2025 17:00 Відповісти
+4
Це треба було просто робити з 1991 року
показати весь коментар
21.01.2025 17:02 Відповісти
+3
У Нью Васюках!
показати весь коментар
21.01.2025 17:02 Відповісти
Це треба було робити в 2019 році.
показати весь коментар
21.01.2025 17:00 Відповісти
Це треба було просто робити з 1991 року
показати весь коментар
21.01.2025 17:02 Відповісти
Це треба було просто робити з 22 січня 1918 року
показати весь коментар
21.01.2025 17:04 Відповісти
а чого не до 1648 року?
показати весь коментар
21.01.2025 17:08 Відповісти
Бо,

На території України станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C осінь https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року дислокувались досить значні, як на той час, сили російської військової авіації, що нараховували до 330 бойових літаків. Вони включали:

Армійську авіацію Південно-Західного та Румунського фронтів (7 авіаційних дивізіонів, а в їх складі - понад 40 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 авіазагонів і до 250-ти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаків),Морську авіацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97 Чорноморського флоту (понад 60 літаків) та Ескадру повітряних кораблів (16 важких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA бомбардувальників).
показати весь коментар
21.01.2025 17:11 Відповісти
Ну що ви? Тоді на часі були дороги, університет від неука президента, і, навіть, напередодні повномасштабного вторгнення шашлики, бодай би його вдавило!
показати весь коментар
21.01.2025 17:03 Відповісти
У Нью Васюках!
показати весь коментар
21.01.2025 17:02 Відповісти
До 2019 Україна й сама могла виробляти. З приходом зелених зрадників все було знищено на догоду кремлівським хазяям Єрмака і його денщика Зеленського. А тепер Україна у тому спільному виробництві хіба може дерев'яного стільчика для оператора зробити. Бо навіть розмістити це виробництво в Україні практично неможливо. Так що це - той самий мільйярд дерев - тільки у профіль.
показати весь коментар
21.01.2025 17:05 Відповісти
Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи - чи то Вашингтон, чи то Берлін, чи то Париж, чи то Лондон, чи то Рим, чи то - після того, як Путін виб'є з колії якогось уявного демократа в Москві

Хтось щось зрозумів?
показати весь коментар
21.01.2025 17:12 Відповісти
ось переклад від chatgpt на мову - Європа не може залежати лише від "доброї волі" великих столиць чи сподіватися на зміни в Росії. Безпека повинна бути спільною відповідальністю всіх, а не окремих країн.
показати весь коментар
21.01.2025 17:54 Відповісти
«Вовни купол», назва нового комплексу ппо
показати весь коментар
21.01.2025 17:15 Відповісти
"Інвестуючи зараз у виробництво українських безпілотників, ми інвестуємо не тільки в безпеку"
Краще нехай беспілотниками дають а не грошима, сумно про це говорити але то реальність від якої наразі нікуди не подітись.
показати весь коментар
21.01.2025 17:43 Відповісти
До 2019 року Україна і Турція мали розпочати спільне виробництво систем ППО і ракет до них, але не вистачало грошей на дороги і контракт було розірвано паном Боневтіком. А ще Україна закінчувала свою розробку СД-300 і розробляла нову систему ППО ПРО "Кільчень". Де все це Боневтіке Потужний Нетряпка? Чому така ідея виникла ьільки на 6-му році твого одноосібного правління? Складається таке враження, що хтось діяв не на користь України.
показати весь коментар
21.01.2025 18:26 Відповісти
 
 