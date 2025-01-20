Україна готова обговорювати з Францією спільне виробництво ЗРК та перехоплювачів, - Міноборони

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв обговорив зі спеціальним уповноваженим президента Франції П'єром Ельброном можливість індустріального співробітництва в оборонній галузі, зокрема у виробництві ЗРК і перехоплювачів до них.

"Українські виробництва потребують додаткового фінансування для повного використання їх потужностей. Ми виробляємо снаряди, артилерійські установки та далекобійні дрони. Але важливою потребою залишається ППО - готові обговорити варіанти спільного виробництва ЗРК та перехоплювачів до них", - зазначив Боєв.

Він також підкреслив, що Україна має значні потужності у виробництві снарядів, артилерійських установок і дронів, але співпраця з Францією в питаннях ППО дозволить забезпечити стабільний розвиток обороноздатності на довгострокову перспективу.

Боєв додав, що Франція є лідером у галузі протиповітряної та протиракетної оборони, і стратегічна співпраця в цих напрямках допоможе зміцнити обороноздатність України як зараз, так і в майбутньому.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни.

