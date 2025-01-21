Окупанти організували "мітинг", а дітей примусово долучили до складу російської "юнармії" на Луганщині, - ЦНС
Російська влада на тимчасово окупованих територіях продовжує цинічно використовувати дітей для пропагандистських цілей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
У Станично-Луганському районі Луганської області окупанти організували так званий "мітинг", присвячений 82-й річниці визволення від німецько-фашистських загарбників.
Як повідомляється, до участі у заході залучили місцеве населення, а дітей примусово долучили до складу російської "юнармії". У цих організаціях окупаційна влада проводить "просвітницькі" заходи, спрямовані на знищення української самоідентичності молоді та насадження кремлівської ідеології.
За інформацією, у 2025 році окупанти планують удвічі збільшити кількість центрів "юнармії" на ТОТ. Мета цих дій - інтегрувати молодь у правовий та інформаційний простір Росії, викорінити українську ідентичність і нав’язати ідеї про належність до "великої імперії" Кремля.
тільки декотрі діти підростають і включяють мізкі, а більшисть чомусь ні...
інші виростають голободьками - любого бери - вони теж за день до кацапнявого вторгнення теж саму ту шкоду Україні зробили і пішли б на шашличню.