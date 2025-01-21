УКР
1 489 12

Окупанти організували "мітинг", а дітей примусово долучили до складу російської "юнармії" на Луганщині, - ЦНС

Росія використовує дітей для пропаганди на тимчасово окупованих територіях

Російська влада на тимчасово окупованих територіях продовжує цинічно використовувати дітей для пропагандистських цілей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

У Станично-Луганському районі Луганської області окупанти організували так званий "мітинг", присвячений 82-й річниці визволення від німецько-фашистських загарбників.

Як повідомляється, до участі у заході залучили місцеве населення, а дітей примусово долучили до складу російської "юнармії". У цих організаціях окупаційна влада проводить "просвітницькі" заходи, спрямовані на знищення української самоідентичності молоді та насадження кремлівської ідеології.

За інформацією, у 2025 році окупанти планують удвічі збільшити кількість центрів "юнармії" на ТОТ. Мета цих дій - інтегрувати молодь у правовий та інформаційний простір Росії, викорінити українську ідентичність і нав’язати ідеї про належність до "великої імперії" Кремля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росгвардія посилює репресії під виглядом "забезпечення безпеки" на Запоріжжі, - ЦНС

вже уявляю собі батьків тих дітей...
показати весь коментар
21.01.2025 17:33 Відповісти
Так ті батьки в дитинстві ( власне як і всі українці старші 45 років) були і жовтенятами ,піонерами і комсомольцями , і що це змінило ,головне що в людини в мізках ,а не назовні.
показати весь коментар
21.01.2025 17:39 Відповісти
так і ваші тими ж піонерами були і мої...
тільки декотрі діти підростають і включяють мізкі, а більшисть чомусь ні...
показати весь коментар
21.01.2025 17:43 Відповісти
їх небагато на самому ділі - десь так відсотків 25...
інші виростають голободьками - любого бери - вони теж за день до кацапнявого вторгнення теж саму ту шкоду Україні зробили і пішли б на шашличню.
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
Я то же был октябренком и пионером. Но во первых мы другой информацией не владели, в суверенной Украине не жили. Все принимали как должное. Но уже тогда читая историю ссср и слушая училку я понял что мне втирают дичь. "Русские никогда ни на кого не нападали". Я просто посмотрел на карту с РСФСР и включил логику.
показати весь коментар
21.01.2025 18:13 Відповісти
А нам що в дитинстві що не розповідали про украінскіх буржуазних націоналістов ,амеріканскіх імперіалістов , западногєрманскіх рєваншістов і ізраільскіх сєоністов ,нехай і вони включають логіку , Ой зовсім забув , так їхні ж батьки голосували за ригів і яника і данбас всєх корміт - і це вже за часів незалежної України,Так що агіпропу до 2014 року і без кацапів вистачало. Як казав наш вєлікій вождь янєлох - какая разніца.
показати весь коментар
21.01.2025 18:30 Відповісти
На счёт националистов я то же засомневался уже тогда. Просто логику включил. Согласно совковой пропаганде УПА воевало только потому что были кровожадные маньяки и любили убивать. Может у меня айкью просто выше. Я сразу понял что это лажа. Так не бывает.
показати весь коментар
21.01.2025 19:29 Відповісти
Які патріотичні та натхненні обличчя!
показати весь коментар
21.01.2025 17:51 Відповісти
Ужасниє руззколіца
показати весь коментар
21.01.2025 17:51 Відповісти
какаяразніцанакакомязикєразгаварівать
показати весь коментар
21.01.2025 17:54 Відповісти
Это все инициатива местных мариванн. Реально их нужно казнить. Через повешание. Расстрел это для них честь. Только виселица. Я не устаю поражаться степени их продажности. Ну сколько они получают. Копейки. И так за дешиво продаются. Я слышал про оргии в пединах. Наверное правда.
показати весь коментар
21.01.2025 18:10 Відповісти
рашисти принципово заздрять нацистам та фашистам часів Другої світової війни. Зверніть увагу на "річницю" - найбільший фетіш. Але тут ми бачимо прямий карго - культ з ******* югенд. ****** і цей процес завалив своїми "крясніми шапочками".
показати весь коментар
21.01.2025 19:56 Відповісти
 
 