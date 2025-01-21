УКР
Окупантам не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру, там тривають стрілецькі бої, - ОТУ "Луганськ"

Російським загарбникам не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру. Там наразі ведуться стрілецькі бої.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що окупанти постійно штурмують на цьому напрямку. Скориставшись негодою, а саме туманом, ворог накопичив ресурси у північній частині міста.

"Поступово, знищивши позиції у цьому районі, противник вирішив, що може штурмувати територію вогнетривкого заводу. Накопичившись, скупчившись в одному місці був завданий удар і позиції, жива сила противника були знищені. Ворогу на сьогодні не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу", - розповів Запорожець.

Він додав, що Сили оборони не дають можливості військовим РФ реалізувати певний комплекс заходів щодо закріплення на території заводу.

"Закріпитися - це цілий комплекс заходів з точки зору військової науки, який передбачає контроль утримання території. Нині на території вогнетривкого заводу ведуться стрілецькі бої", - розповів речник ОТУ "Луганськ".

Читайте також: У Часовому Яру та Торецьку міські бої. Ворог наступає з метою блокування Великої Новосілки, - ОСУВ "Хортиця"

Донецька область (9424) бойові дії (4529) Часів Яр (398) Бахмутський район (602) війна в Україні (5863)
Тобі з рязані видніше...
21.01.2025 18:27 Відповісти
Я щось не докумекаю. Без іронії. Стрілецькі бої. Це магазин у "молоко" ? Як я бачив на відео, і не раз. Тобто, налякати. І себе "засвітити" ? Чи я помиляюсь ? Бо вчать у тирі стріляти прицільно й у ворога.
21.01.2025 19:30 Відповісти
Вот все таки немцы удачно создали мини РСЗО Небельверфер. Мощный движок и БЧ. Две - три установки способны сложить например хрущевку. Захватил противник дом - дали залп и все. Капут.
21.01.2025 21:46 Відповісти
 
 