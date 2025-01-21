Окупантам не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру, там тривають стрілецькі бої, - ОТУ "Луганськ"

Російським загарбникам не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру. Там наразі ведуться стрілецькі бої.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що окупанти постійно штурмують на цьому напрямку. Скориставшись негодою, а саме туманом, ворог накопичив ресурси у північній частині міста.

"Поступово, знищивши позиції у цьому районі, противник вирішив, що може штурмувати територію вогнетривкого заводу. Накопичившись, скупчившись в одному місці був завданий удар і позиції, жива сила противника були знищені. Ворогу на сьогодні не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу", - розповів Запорожець.

Він додав, що Сили оборони не дають можливості військовим РФ реалізувати певний комплекс заходів щодо закріплення на території заводу.

"Закріпитися - це цілий комплекс заходів з точки зору військової науки, який передбачає контроль утримання території. Нині на території вогнетривкого заводу ведуться стрілецькі бої", - розповів речник ОТУ "Луганськ".

Читайте також: У Часовому Яру та Торецьку міські бої. Ворог наступає з метою блокування Великої Новосілки, - ОСУВ "Хортиця"