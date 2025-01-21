УКР
Президентка Мексики Шейнбаум про указ Трампа: Для всього світу це досі Мексиканська затока

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на різні укази президента США Дональда Трампа, видані після інавгурації, зокрема щодо перейменування Мексиканської затоки в затоку Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Шейнбаум заявила, що укази Трампа щодо надзвичайної зони на південному кордоні та протоколів про захист мігрантів нічим не відрізняються від розпоряджень, виданих під час першого терміну Трампа.

"Ми завжди діятимемо на захист нашої незалежності, на захист наших співвітчизників, які живуть у США. Ми діємо в межах нашої конституції та законів. Ми завжди діємо з холодною головою", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв запровадити 25% мита для Мексики та Канади з 1 лютого

Однак Шейнбаум виступила проти указу Трампа про перейменування Мексиканської затоки.

"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", - додала вона.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп після інавгурації підписав низку указів, які стосуються мігрантів і не тільки.

Зокрема, Трамп перейменував Мексиканську затоку на затоку Америки, пояснивши своє рішення тим, що Мексиканська затока - найбільша у світі, а також вона відіграє ключову роль в американській економіці.

Читайте також: Президентка Мексики Шейнбаум запропонувала перейменувати США на Мексиканську Америку

Мексика (119) США (24136) Трамп Дональд (7001)
+17
Дуракам закон не писаний ! Чемпіонат світу по ідіотизму - стартував !!
..
показати весь коментар
21.01.2025 20:17 Відповісти
+15
Найгірше є'банько це є'банько ініціативне та наділене владою...
показати весь коментар
21.01.2025 20:08 Відповісти
+12
Взагалі я вважаю, шо президент Мексиці повинна іздати указ шодо перейменування Сполучених Штаптів Америки у Сполученні Штати Колумбії. Колумб жеж першим відкрив америку. Нам пориготать і колумбійцям буде приємно.
показати весь коментар
21.01.2025 20:26 Відповісти
Та ну, шо вона сперечаєтся з найвеличнійшим топографон - картографом та першеткривателему світі Додіком Трампоном?
І взагалі
показати весь коментар
21.01.2025 20:05 Відповісти
Ви напевно інформацію про життя світу отримуєте від скабєєвої.
показати весь коментар
21.01.2025 20:15 Відповісти
Звідки вам відомо? Коли останній раз були в Мексиці?
показати весь коментар
21.01.2025 20:20 Відповісти
Якщо ви отримуєте уявлення про Мексику з американських фільмів, то згадайте кацапські про Україну та українців...
показати весь коментар
21.01.2025 20:38 Відповісти
Є повно відео,що творять картелі.І є статистики.скільки людей вони вбивають.
показати весь коментар
21.01.2025 20:45 Відповісти
Це при тому, що середня зарплата в Мексиці ВИЩА, ніж в Україні чи кацапії... Тому не така то і дупа!
показати весь коментар
21.01.2025 23:05 Відповісти
Та ті наркокартелі там таке творять,що взагалі.Ріжуть руки ноги,голови.Причому всім.Молоді дівчатка і хлопці,там використовуються.Якась звірина,а не люди.
показати весь коментар
21.01.2025 20:42 Відповісти
Це Ви про русню?
показати весь коментар
21.01.2025 21:06 Відповісти
Ні.Москалі окремо.
показати весь коментар
21.01.2025 22:44 Відповісти
США після Другої світової інвестували в Японію, в Корею, у Вєтнам, у Німеччину, Італію, Афганістан і взагалі по всій планеті, але "ЧОМУСЬ" ніколи не інвестували в країни-сусіди власного континенту. Єдиний висновок - США потрібні голодранці навколо.
показати весь коментар
21.01.2025 21:09 Відповісти
То було штати сприяли швидкому відновленню вщент зруйнованих війною країн Європи та Азії, довбуре.
- Війною, що вчинили імперський совок сталіна та гітле-рейх з японо-імператором.

Самої різної продукції, їжі, комплектуючих, запчастин та виробів з тієї ж Мексики чи Канади у звичайних крамницях та мережах тут більше ніж китайських.
показати весь коментар
21.01.2025 21:41 Відповісти
Американці вже давно не працюють. Для цього є Мексика, Канада, Китай, Малайзія і т.п. Ви що не розумієте що Айфон не коштує 2000 баксів? Єдине що США виробляє то це зброя, ракети і компютерні процесори. Все. Монополія на процесори вже скінчилась. Коли Європа стане виробляти власну зброю чим торгувати будете? Держборгом в 36 трильйонів баксів? Ну і кому стане потрібен долар якщо відірвати його від необхідності купувати саудівську нафту для двигунів внутрішнього згорання? Електричні двигуни і відмова від екологічно-брудних вуглеводнів залишать штати банкрутом. Дефолт не за горами. Він вже на вашому порозі. Старий і відсталий Трамп намагається заморозити прогрес та ще й щоб увесь світ заплатив за це США. Так ось вам фуй! Все! Час вийшов і Трампушка вас закопує разом з собою. А, ще є "прогресивний Маск. Ви хочете білет на Марс в один кінець? Я тільки "за". Уйобуйте з планети якщо не вистачає мізків зрозуміти що Земля єдиний осередок розуму і щастя в відомому Всесвіті, а у людства є ще 1,2 млрд. років існування життя на планеті Земля...
показати весь коментар
21.01.2025 21:57 Відповісти
Американці вже давно не працюють...

- от нашо ти таке ййййо6нуте?
показати весь коментар
21.01.2025 22:04 Відповісти
Все що потрапляє до нас крім зброї під американським брендом вироблено в третіх країнах з дешевою робочою силою. Реднекам платять "велфер" по безробіттю, вихованню дітей, інвалідності за лояльність і вони чекають від держави ще більших виплат за те що вони "громадяни"... Мільйони американців не зайняті суспільно корисним виробництвом. Ну от нема роботи! Її віддали в треті країни...
показати весь коментар
21.01.2025 22:50 Відповісти
Реднекам платять "велфер" по безробіттю..

- шо ти в біса верзеш?! Мар'яна ТИ Безугла.

Хто такі 'реднекі' і, головне, ЗА ШО, ЧОМУ, і з якої причини їх так ідентифікують?

Ти хоч гугл відкривай колись, Мар'янчику,
- не можна ж бути таким ї6аньком безуглим..
О-ой, лишенько.....
показати весь коментар
22.01.2025 06:34 Відповісти
Ми не сусіди США.В нас вже землю США скупляє.
показати весь коментар
21.01.2025 22:46 Відповісти
Давайте продамо. В Криму.
показати весь коментар
21.01.2025 22:53 Відповісти
Вони купляють не на окупованих територія.В глибокому тилу.Під час війни,жодна нормальна країна, землю би не продавала.
показати весь коментар
21.01.2025 23:03 Відповісти
То нехай (як кацапи) перейменують каву "американо" в каву "мексикано".
показати весь коментар
21.01.2025 20:08 Відповісти
То що вони там п'ють взагалі кавою назвати складно. Це не жарт
показати весь коментар
23.01.2025 14:15 Відповісти
Найгірше є'банько це є'банько ініціативне та наділене владою...
показати весь коментар
21.01.2025 20:08 Відповісти
Трампу потрібно запропонувати Панамі і Мексиці стати 51 і 52 штатом США (з громадянством) і проблема нелегальних мігрантів і каналу буде вирішена.
показати весь коментар
21.01.2025 20:08 Відповісти
Кому ті корумповані клоаки потрібні, набиті наркокартелями, що мають навіть ігли в свому споряджені та збивають військові літаки.
показати весь коментар
21.01.2025 20:17 Відповісти
Ви хоч один відос про Панапу подивіться. Наприклад про українських експатів
показати весь коментар
23.01.2025 14:16 Відповісти
Я про мексику
показати весь коментар
23.01.2025 15:46 Відповісти
Америці, як і кожній імперії, потрібно мати навколо себе "пояс бідних країн". Це створює контраст між "добробутом у нас, бо ми люди" і "розрухою у сусідів, бо вони дебіли", яких ми будемо за копійки наймати драїти параші, виконувати брудну і важку роботу та ще й принижувати як "понаєхів". Америка всю свою історію експлуатує рабів. Форми рабства змінилися, але суть явища і джерело процвітання ні. Всі зусилля Америки спрямовані на підрив економіки Мексики саме для того щоб "раби" самі прагнули потрапити в американське економічне рабство... Уявіть що станеться якщо країни БРІКС візьмуть під своє крило Мексику і перетворять її на "державу загального добробуту і соціальних гарантій"? Не уявляєте? То я він підкажу. Америка оголосить війну Мексиці або завязне в громадянських війнах за право виходу штатів з США... Трамп ідіот. Він витягує на "світ божий" те приховане лайно, за рахунок чого США процвітає. Мексика потрібна штатам як джерело рабів яким можна платити 25% зарплати американця, не надавати медичної страховки, не платити пенсію, а ще утримувати масу американських юристів які буцім-то "захищають права мексиканських заробітчан"....
показати весь коментар
21.01.2025 20:58 Відповісти
Спочатку треба щоби країни БРІКС самі стали ""державами загального добробуту і соціальних гарантій".
показати весь коментар
21.01.2025 22:05 Відповісти
Китайці скоро розкажуть і покажуть реднекам такі перспективи по тік-току і ютюбу, без яких реднеки жити вже не можуть бо в головах жодної власної думки нема. Ви вже масово думаєте "з екрана" смартфону. А далі будете служить на задніх лапках, займатися цигуном, тайчі і нявкати ********** як засрані коти в підворітнях... У мене був один знайомй американський докторант в LSE, то він казав "мила білочка з пухнастим хвостиком насправді смердюча і облізла древісна криса в якої гарний піар". Піар БРІКСА вам гарантовано, а "медичне страхування в США", яке позбавляє 53% населення будь якої медичної допомоги (і цей відсоток тільки зростає!), гвіздок в вашу труну. Трамп вам це гарантує.
показати весь коментар
21.01.2025 22:38 Відповісти
Слухай сюди, кацапчику, чомусь пруться з країн БРІКСУ до Америки а не навпаки. От коли буде інакше, тоді й будеш проповідувати країни ""держав загального добробуту і соціальних гарантій".
показати весь коментар
21.01.2025 23:00 Відповісти
Пруться. А ти що там робиш? Пятою колоною, чи то будкою?, ***** гавкаєш? Я неодноразово бував в штатах. В мене там дочка, внуку вже 21 рік виповнилося. Так що байки розказуй деінде. Америка за 10 років таки "перепрошиває мозок" всім, крім китайців та мусульман. Озирнися навколо. Поки ти валяєшся на "заробленому дивані" твої могильщики вже гострять лопати. Ще піди якомусь чорношкірому наркоману-флойду ноги поцілуй і станцюй сальсу з мексиканцями в сусідньому барі. І буде тобі велике щастя...
показати весь коментар
22.01.2025 01:02 Відповісти
Cretino.
показати весь коментар
22.01.2025 06:00 Відповісти
Було вже.
Голоси канадськіх виборців вже на перших виборах знищать існуючу перевагу республіканців у Сенаті та Конгресі. Знищать назавжди.
показати весь коментар
21.01.2025 21:48 Відповісти
Трамп сказав - було ваше - стало наше
показати весь коментар
21.01.2025 20:09 Відповісти
Дивно, що він не переназвав те у

- Залів Трампа (було б - Trump Gulf).

Та ще не вечір, перший день тіко ))

Буде там і Eric Gulf, i Mask Gulf, i Mad Mask Gulf, і все інше.
показати весь коментар
21.01.2025 21:55 Відповісти
Ну він же розуміє що Трамп-Тауер колись рухне, а затока лишиться.
показати весь коментар
21.01.2025 22:41 Відповісти
Наївна, як дитя... Все вирішують ядерні держави!
показати весь коментар
21.01.2025 20:13 Відповісти
Осталось только все моря и океаны , переименовать , и все проблемы в мире решены.
показати весь коментар
21.01.2025 20:14 Відповісти
Дуракам закон не писаний ! Чемпіонат світу по ідіотизму - стартував !!
..
показати весь коментар
21.01.2025 20:17 Відповісти
Богата дураками россия.
показати весь коментар
21.01.2025 20:22 Відповісти
А шо на це відповість "товариш" Ердоган ?
показати весь коментар
21.01.2025 20:23 Відповісти
Викличе санітарів цьому дуріку.
показати весь коментар
21.01.2025 20:28 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA болг. Черно море, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Чорне море, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рум. Marea Neagră, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. Karadeniz (Чорне море), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA груз. შავი ზღვა (Чорне море), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA абх. Амшын Еиқәа (Чорне море)....
показати весь коментар
21.01.2025 22:48 Відповісти
The French call the English Channel La Manche, and everyone is happy.
показати весь коментар
21.01.2025 20:17 Відповісти
Та він дійсно американець. Можливо розуміє українську, але англійська йому рідна.
показати весь коментар
21.01.2025 20:30 Відповісти
Перська або Арабська затока ще один приклад двох назв одного й тогож.
показати весь коментар
21.01.2025 20:43 Відповісти
Все йде до того, що скоро ця затока буде - затока ім.Маска...
П.С.
Хай завтра Україна в ООН внесе пропозицію, щоб Мексиканську затоку назвали - просто "Затока"...
показати весь коментар
21.01.2025 20:22 Відповісти
та всього дві літери залишилось переставити місцями, і буде Маскиканська затока. Потім плавно перейти до Масковської затоки.
показати весь коментар
21.01.2025 21:01 Відповісти
Десь пасередіне? Толково. Ні вашим ні нашим. Угода.
показати весь коментар
21.01.2025 22:05 Відповісти
Це ж треба до такого опуститись американському наріду. Це для цього вони вибрали цього їб**нька президентом?
показати весь коментар
21.01.2025 20:26 Відповісти
Та, більшість десь почула "Хоть пАржом" та їм цікаво стало, що таке "шашльікі" у маю.
показати весь коментар
21.01.2025 22:00 Відповісти
Взагалі я вважаю, шо президент Мексиці повинна іздати указ шодо перейменування Сполучених Штаптів Америки у Сполученні Штати Колумбії. Колумб жеж першим відкрив америку. Нам пориготать і колумбійцям буде приємно.
показати весь коментар
21.01.2025 20:26 Відповісти
Першим відкрив в 1000 р.н.е. Ерік Рудий і Лейф Еріксон- з Ісландії допливли до Лабрадору і НьюФаундленду
показати весь коментар
23.01.2025 14:18 Відповісти
Ну, то буде занадто для апересичного громадянина СШК. Уявіть собі назву - Сполучені Штати Рудого. До речи, це вже буде титул для Додіка він жеж рудий.
показати весь коментар
23.01.2025 14:25 Відповісти
а Мак-Кінлі трамп буде перейменовувать?
показати весь коментар
21.01.2025 20:31 Відповісти
а канал когда захватывать начнем?
показати весь коментар
21.01.2025 20:33 Відповісти
До речі, мексиканці технічно теж американці. Мексика знаходиться в Північній Америці.
показати весь коментар
21.01.2025 20:50 Відповісти
По великому рахунку і в Південній Америці живуть американці.
показати весь коментар
21.01.2025 21:13 Відповісти
Технічно усі американці - окупанти, які вчинили геноцид проти корінного населення
показати весь коментар
21.01.2025 23:07 Відповісти
Цей даун що реально "перейменував" затоку ?...
мда у нашого клоуна зявився патужний конкурент
показати весь коментар
21.01.2025 21:04 Відповісти
Квартал95 в шоці. Вони вважали що вони найвеличніші а виявляється що указами можливо перейменовувати океани, моря, протоки, країни і навіть планети! Не Марс а Маск!
Протока Ермака. Море Зеленського і Селедки...
показати весь коментар
21.01.2025 21:15 Відповісти
А чьо? Побачив Донні на глобусі, який йому х.....подарував, море братів Лаптєвих і як нарцису з глибоким стажем завидки стало - назву залів Америки, бо там живе він.
показати весь коментар
21.01.2025 21:25 Відповісти
Мексиканську затоку придумав ленін.
показати весь коментар
21.01.2025 21:36 Відповісти
Перейменувати Африку в континент Нова Аризона
показати весь коментар
21.01.2025 21:56 Відповісти
Доречі - якщо ви спитаєте півтора мільярди індусів, як назівається їхня країна, то 80 відсотків населення скажуть Бхарат...
Тому думаю, що якщо Трамп буде називати Мексиканську затоку "Американською", то це матиме такіж наслідки, як і те, коли він назвав орбана прем'єр-міністром Турціїї, чи коли він звинуватив країни Балтії у війні на Балканах - НІХ*Я...
показати весь коментар
21.01.2025 22:33 Відповісти
Шейнбаум, ввєді войска!
показати весь коментар
21.01.2025 23:06 Відповісти
Амбіційні ідіоти отримавши владу першим ділом стараються залишити слід в історії і завжди це купа лайна, яку потім розгрібають кілька поколіль.
показати весь коментар
22.01.2025 00:26 Відповісти
 
 