Президентка Мексики Шейнбаум про указ Трампа: Для всього світу це досі Мексиканська затока
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на різні укази президента США Дональда Трампа, видані після інавгурації, зокрема щодо перейменування Мексиканської затоки в затоку Америки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
Шейнбаум заявила, що укази Трампа щодо надзвичайної зони на південному кордоні та протоколів про захист мігрантів нічим не відрізняються від розпоряджень, виданих під час першого терміну Трампа.
"Ми завжди діятимемо на захист нашої незалежності, на захист наших співвітчизників, які живуть у США. Ми діємо в межах нашої конституції та законів. Ми завжди діємо з холодною головою", - наголосила вона.
Однак Шейнбаум виступила проти указу Трампа про перейменування Мексиканської затоки.
"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", - додала вона.
Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп після інавгурації підписав низку указів, які стосуються мігрантів і не тільки.
Зокрема, Трамп перейменував Мексиканську затоку на затоку Америки, пояснивши своє рішення тим, що Мексиканська затока - найбільша у світі, а також вона відіграє ключову роль в американській економіці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І взагалі
- Війною, що вчинили імперський совок сталіна та гітле-рейх з японо-імператором.
Самої різної продукції, їжі, комплектуючих, запчастин та виробів з тієї ж Мексики чи Канади у звичайних крамницях та мережах тут більше ніж китайських.
- от нашо ти таке ййййо6нуте?
- шо ти в біса верзеш?! Мар'яна ТИ Безугла.
Хто такі 'реднекі' і, головне, ЗА ШО, ЧОМУ, і з якої причини їх так ідентифікують?
Ти хоч гугл відкривай колись, Мар'янчику,
- не можна ж бути таким ї6аньком безуглим..
О-ой, лишенько.....
Голоси канадськіх виборців вже на перших виборах знищать існуючу перевагу республіканців у Сенаті та Конгресі. Знищать назавжди.
- Залів Трампа (було б - Trump Gulf).
Та ще не вечір, перший день тіко ))
Буде там і Eric Gulf, i Mask Gulf, i Mad Mask Gulf, і все інше.
..
П.С.
Хай завтра Україна в ООН внесе пропозицію, щоб Мексиканську затоку назвали - просто "Затока"...
мда у нашого клоуна зявився патужний конкурент
Протока Ермака. Море Зеленського і Селедки...
Тому думаю, що якщо Трамп буде називати Мексиканську затоку "Американською", то це матиме такіж наслідки, як і те, коли він назвав орбана прем'єр-міністром Турціїї, чи коли він звинуватив країни Балтії у війні на Балканах - НІХ*Я...