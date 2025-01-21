Президентка Мексики Шейнбаум про указ Трампа: Для всього світу це досі Мексиканська затока

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на різні укази президента США Дональда Трампа, видані після інавгурації, зокрема щодо перейменування Мексиканської затоки в затоку Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Шейнбаум заявила, що укази Трампа щодо надзвичайної зони на південному кордоні та протоколів про захист мігрантів нічим не відрізняються від розпоряджень, виданих під час першого терміну Трампа.

"Ми завжди діятимемо на захист нашої незалежності, на захист наших співвітчизників, які живуть у США. Ми діємо в межах нашої конституції та законів. Ми завжди діємо з холодною головою", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв запровадити 25% мита для Мексики та Канади з 1 лютого

Однак Шейнбаум виступила проти указу Трампа про перейменування Мексиканської затоки.

"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", - додала вона.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп після інавгурації підписав низку указів, які стосуються мігрантів і не тільки.

Зокрема, Трамп перейменував Мексиканську затоку на затоку Америки, пояснивши своє рішення тим, що Мексиканська затока - найбільша у світі, а також вона відіграє ключову роль в американській економіці.

Читайте також: Президентка Мексики Шейнбаум запропонувала перейменувати США на Мексиканську Америку