Президентка Мексики Шейнбаум запропонувала перейменувати США на Мексиканську Америку
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум прокоментувала пропозицію обраного президента США Дональда Трампа перейменувати Мексиканську затоку в затоку Америки.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Шейнбаум продемонструвала карту світу XVII століття, на якій Північна Америка позначена як Мексиканська Америка.
Вказавши на те, що Мексиканська затока — це назва, визнана ООН, Шейнбаум зробила відсилання до слів обраного президента США Дональда Трампа, заявивши: "Чому б нам не назвати США Мексиканською Америкою? Звучить приємно, чи не так? Він говорив про назву, ми теж говоримо про назву".
Також президентка Мексики нагадала про колишні мексиканські території, які тепер належать США, та запропонувала повернути їх.
Нагадуємо, що раніше Трамп заявив, що планує перейменувати Мексиканську затоку на "затоку Америки з прекрасним кільцем".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мексика це Південний Техас (суверенна територія США), згідно карти.
Давай, трампон, каламуть воду далі; пуйло наловить жирної рибки у тій воді.
А країна, де Трамп живе, має називатися Північною Мексикою.
який щє контінент їбанізмом не охоплений?
Австралія?
треба придивитися до їхніх кенгурей,
відстають, сбоять, псують всю картину планетарного їбанізму...
і ДО РЕЧІ....
Купівля Гадсдена або як США розширювала свої штати шляхом купівлі у сусідів їх власних територій у ХІХ столітті!
Купівля Гадсдена - придбана в 1853 році США у Мексики територія площею 76845 км²(ненабагато менша за площу ******** Чехії).
Вартість угоди - 10 мільйонів доларів США. Придбані землі розташовані на південь від річки Хіла і західніше Ріо-Гранде. В наш час складають частину штатів Аризона і Нью-Мексико. Це останнє за часом серйозне розширення материкової частини території Сполучених Штатів, що остаточно сформувало державний кордон між США і Мексикою.
Основною причиною придбання земель був розроблений проєкт трансконтинентальної залізниці, яка повинна була пройти в цих місцях. Крім того, зберігалися натягнуті відносини з керівництвом Мексики, незадоволеним розміром суми, отриманої від США по договору Гвадалупе-Ідальго. Джеймс Гадсден (James Gadsden), що мав фінансові інтереси в реалізації залізничного проєкту, за дорученням президента США Франкліна Пірса уклав цю угоду з представниками Мексики.
Угода припускала також будівництво на мексиканській території трансконтинентального каналу на Теуантепекскому перешийку. Ця умова так ніколи і не була реалізована.
Первинні плани США передбачали також купівлю більших територій, що включають півострів Каліфорнія, пустелю Сонора і землі на південь від Ріо-Гранде. Але це викликало протидію анти-рабовласницьких сенаторів в Конгресі, які боялися зайвого посилення Півдня, оскільки колонізація Аризони походила в основному з рабовласницьких штатів.
Нова поступка земель поклала початок закінчення кар'єри мексиканського лідера Антоніо де Санта-Анни. Народ Мексики розцінив операцію як зраду національних інтересів.
вона сама живе в Америці, бо континент називається Америка а не Мексика
Лівачня не замислюється, достатньо вкинути інфоповід для того щоб визвати потоки бруду. Був би радий, щоб серед дописувачів була більшість людей з консервативними поглядами.
Сподіваюсь, що в Україні такі переважають.
Надо объяснять таким идиотам, как путин и его американский друг, что территориальные претензии - это ящик Пандорры : начнёшь пробовать что-то отобрать у якобы более слабого соседа, а в конце-концов может так всё повернуться, что в эту игру можно поиграть и вдвоём, и в результате потеряешь и своё . . .