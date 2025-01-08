Президентка Мексики Шейнбаум запропонувала перейменувати США на Мексиканську Америку

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум прокоментувала пропозицію обраного президента США Дональда Трампа перейменувати Мексиканську затоку в затоку Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Шейнбаум продемонструвала карту світу XVII століття, на якій Північна Америка позначена як Мексиканська Америка.

Вказавши на те, що Мексиканська затока — це назва, визнана ООН, Шейнбаум зробила відсилання до слів обраного президента США Дональда Трампа, заявивши: "Чому б нам не назвати США Мексиканською Америкою? Звучить приємно, чи не так? Він говорив про назву, ми теж говоримо про назву".

Також президентка Мексики нагадала про колишні мексиканські території, які тепер належать США, та запропонувала повернути їх.

Нагадуємо, що раніше Трамп заявив, що планує перейменувати Мексиканську затоку на "затоку Америки з прекрасним кільцем".

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