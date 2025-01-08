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Президентка Мексики Шейнбаум запропонувала перейменувати США на Мексиканську Америку

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум прокоментувала пропозицію обраного президента США Дональда Трампа перейменувати Мексиканську затоку в затоку Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Шейнбаум продемонструвала карту світу XVII століття, на якій Північна Америка позначена як Мексиканська Америка.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла Трампу

Вказавши на те, що Мексиканська затока — це назва, визнана ООН, Шейнбаум зробила відсилання до слів обраного президента США Дональда Трампа, заявивши: "Чому б нам не назвати США Мексиканською Америкою? Звучить приємно, чи не так? Він говорив про назву, ми теж говоримо про назву".

Також президентка Мексики нагадала про колишні мексиканські території, які тепер належать США, та запропонувала повернути їх.

Мексика карта Північної Америки

Нагадуємо, що раніше Трамп заявив, що планує перейменувати Мексиканську затоку на "затоку Америки з прекрасним кільцем".

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Автор: 

Мексика (116) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+63
Правильно. Нужно бить клоуна его же оружием.
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08.01.2025 23:47
+37
ото політик ! Поки Європа соплі жує..
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08.01.2025 23:44
+29
фаберже є у неї !
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08.01.2025 23:49
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Не я поширював наратив про захист меморандуму , але вірили у це багато хто , точно так само як сьогодні багато хто впевнений у тому що у США противаги не дадуть Трампу чудити понадміру , саме це я мав на увазі .
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09.01.2025 11:41 Відповісти
Згідно карти Трампа, "Найвеличніша Американська імперія" буде включати в себе також всю територію ******** Мексики.
Мексика це Південний Техас (суверенна територія США), згідно карти.
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09.01.2025 00:00 Відповісти
А чому не до миса Горн? Апетит приходить під час їжі.
Давай, трампон, каламуть воду далі; пуйло наловить жирної рибки у тій воді.
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09.01.2025 09:44 Відповісти
Где, билят, те долба*пы, шо утверждали - трампон самый миролюбивый и адекватный?
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09.01.2025 00:06 Відповісти
Залишилось лише два, самих упоротих.
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09.01.2025 08:53 Відповісти
Геть комуністичну президенту владу наркокартелям
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09.01.2025 00:10 Відповісти
Америка - це частина світу, 2 континенти: Північна Америка та Південна Америка.
А країна, де Трамп живе, має називатися Північною Мексикою.
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09.01.2025 00:13 Відповісти
Ти не повіриш.Континент - один.Материків -2:Північна Америка і Південна Америка.
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09.01.2025 02:31 Відповісти
Ну вважаючи, що кількість латіносів у США в майбутньому сягне ледь не половини населення, то це слушна пропозиція. США перетворяться в Мексику колись.
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09.01.2025 00:15 Відповісти
Америку в Трамперику.
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09.01.2025 00:17 Відповісти
Люто плюсую!
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09.01.2025 09:50 Відповісти
трамп, *****, пельмень, аятоли, буба - (ну цей містечковий).
який щє контінент їбанізмом не охоплений?
Австралія?
треба придивитися до їхніх кенгурей,
відстають, сбоять, псують всю картину планетарного їбанізму...
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09.01.2025 00:20 Відповісти
Трамп пересварився з сусідами та союзниками по НАТО,зате Пуйла і Іня називає класними пацанами!
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09.01.2025 00:22 Відповісти
It does not matter that the Gulf of Mexico is a name recognized by the UN. Donald Trump can rename the UN too, to, say, Useless Nobodies, and force its General Assembly to vote for it too.
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09.01.2025 00:25 Відповісти
респект жіночці
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09.01.2025 00:30 Відповісти
О, почався бокс з листування
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09.01.2025 00:33 Відповісти
заберіть у сімдесятирічного школЯрика сірники..
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09.01.2025 00:38 Відповісти
Здається мені що увесь світ на грані грандіозного шухеру.
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09.01.2025 00:51 Відповісти
Хіба не помітили, що він вже почався?
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09.01.2025 09:53 Відповісти
Этот Трамп с Маском наломают дров. Очень опасная парочка. Мудак и параноик.
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09.01.2025 01:12 Відповісти
ТРОШКИ ІСТОРІІ...

і ДО РЕЧІ....
Купівля Гадсдена або як США розширювала свої штати шляхом купівлі у сусідів їх власних територій у ХІХ столітті!
Купівля Гадсдена - придбана в 1853 році США у Мексики територія площею 76845 км²(ненабагато менша за площу ******** Чехії).
Вартість угоди - 10 мільйонів доларів США. Придбані землі розташовані на південь від річки Хіла і західніше Ріо-Гранде. В наш час складають частину штатів Аризона і Нью-Мексико. Це останнє за часом серйозне розширення материкової частини території Сполучених Штатів, що остаточно сформувало державний кордон між США і Мексикою.
Основною причиною придбання земель був розроблений проєкт трансконтинентальної залізниці, яка повинна була пройти в цих місцях. Крім того, зберігалися натягнуті відносини з керівництвом Мексики, незадоволеним розміром суми, отриманої від США по договору Гвадалупе-Ідальго. Джеймс Гадсден (James Gadsden), що мав фінансові інтереси в реалізації залізничного проєкту, за дорученням президента США Франкліна Пірса уклав цю угоду з представниками Мексики.
Угода припускала також будівництво на мексиканській території трансконтинентального каналу на Теуантепекскому перешийку. Ця умова так ніколи і не була реалізована.
Первинні плани США передбачали також купівлю більших територій, що включають півострів Каліфорнія, пустелю Сонора і землі на південь від Ріо-Гранде. Але це викликало протидію анти-рабовласницьких сенаторів в Конгресі, які боялися зайвого посилення Півдня, оскільки колонізація Аризони походила в основному з рабовласницьких штатів.
Нова поступка земель поклала початок закінчення кар'єри мексиканського лідера Антоніо де Санта-Анни. Народ Мексики розцінив операцію як зраду національних інтересів.
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09.01.2025 02:08 Відповісти
ну тоді напиши що армія США брала столицю Мексики в XIX ст, і ті мексиканці які не майя та не ацтеки, пропонували долучити всю Мексику до США, але американці відмовились, бо більшість населення це все ж таки майя та ацтеки
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09.01.2025 06:01 Відповісти
дурьоха вона лівацькая

вона сама живе в Америці, бо континент називається Америка а не Мексика
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09.01.2025 06:02 Відповісти
Цілком згоден з Вами.
Лівачня не замислюється, достатньо вкинути інфоповід для того щоб визвати потоки бруду. Був би радий, щоб серед дописувачів була більшість людей з консервативними поглядами.
Сподіваюсь, що в Україні такі переважають.
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09.01.2025 09:21 Відповісти
Теперішні правачня краща?
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09.01.2025 09:28 Відповісти
Але ООН може перейменувати.
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09.01.2025 09:23 Відповісти
То що - всі затоки в обох Америках називати американськими, а всі затоки у Європі - європейськими? Дебіл цей трамп з його дебільними ідеями. А мексиканська президентка просто троллить дебіла.
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09.01.2025 11:10 Відповісти
Трампосісі дуже розумово обмежені. Вони цього не розуміють і просто захищають свого рудого боха.
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09.01.2025 12:07 Відповісти
а які затоки в Європі називаються іспанськими чи німецькими, чи мексиканськими ?
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09.01.2025 15:54 Відповісти
Фінська затока, наприклад.
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09.01.2025 23:57 Відповісти
Ще трохи брудного тролінгу від трампо-маскаля і їх увесь світ буде посилати нахій. Як довго Америка забудовувалася свою демократію та репутацію у світі і як швидко два мудака перетворять її на посміховисько та ганьбу. Трампососи зробили дуже брудну справу, обравши шахрая та злочинця у президенти.
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09.01.2025 08:44 Відповісти
Ага пошлють. Бачив як після виборів Рютте першим прибіг до Трампа. Як він стрибав навколо нього і виляв хвостом. На це було огидно дивитися.
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09.01.2025 09:56 Відповісти
Першим до трампа прибіг орбан. А усі інші будуть приходити до тями, коли усвідомлять, що буде з нашим світом, коли почне рулити «володар Всесвіту».
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09.01.2025 10:02 Відповісти
Довбойоб цей Трамп! Так і хоче нових війн...
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09.01.2025 09:37 Відповісти
Красава !

Надо объяснять таким идиотам, как путин и его американский друг, что территориальные претензии - это ящик Пандорры : начнёшь пробовать что-то отобрать у якобы более слабого соседа, а в конце-концов может так всё повернуться, что в эту игру можно поиграть и вдвоём, и в результате потеряешь и своё . . .
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09.01.2025 12:24 Відповісти
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