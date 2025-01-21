Одержання хабаря у $170 тис.: справу прокурора відділу Офісу Генпрокурора направлено до суду, - САП
До суду направлено справу стосовно прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, викритого на одержанні неправомірної вигоди у 170 тисяч доларів.
Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі України, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням прокурора Офісу Генерального прокурора, якого в липні 2024 року викрили на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на сьогодні обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 КК України направлено до ВАКС для розгляду по суті.
Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Оманська Гнида он 250млрд $ вимагає
а давати по 25 років - слабо.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/suddya-z-odesi-na-novij-rik-pidnyav-sobi-pensiyu-do-329-tis-grn-na-misyac-kosmichnu-viplatu-mozhut-znovu-pidvishhiti
Прокурор працював - прийняв рішення. Робота має оплачуватись? Просто "не встиг" податок заплатити...