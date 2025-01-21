УКР
Одержання хабаря у $170 тис.: справу прокурора відділу Офісу Генпрокурора направлено до суду, - САП

затримано прокурора Офісу генпрокурора

До суду направлено справу стосовно прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, викритого на одержанні неправомірної вигоди у 170 тисяч доларів.

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі України, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням прокурора Офісу Генерального прокурора, якого в липні 2024 року викрили на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: На одержанні $170 тис. хабаря викрито прокурорів відділу Офісу генерального прокурора, - САП. ФОТО

Як зазначається, на сьогодні обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 КК України направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Читайте: Колишній топпосадовець МВС підозрюється у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні хабаря автомобілями

раніше нас лікували - треба підняти зарплату суддям і прокурорам що б не крали - ну і ......

а давати по 25 років - слабо.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/suddya-z-odesi-na-novij-rik-pidnyav-sobi-pensiyu-do-329-tis-grn-na-misyac-kosmichnu-viplatu-mozhut-znovu-pidvishhiti
реально ..шняга якась ..1ю7млн я би ще зрозумів

Оманська Гнида он 250млрд $ вимагає
Прокуліди безкорисливо ******* гроші!
Прокуліди безкорисливо ******* гроші!
170 000 баксів за раз - Ви уявляєте яке там бабло робить "круговорот в природі"???
посліть послом у Кабо-Верде!..
реально ..шняга якась ..1ю7млн я би ще зрозумів

Оманська Гнида он 250млрд $ вимагає
Зайдите в телеграм Труха.... Там ржака. Тот психиатр которого задержали за взятки оказывается в 2017 году уже был задержан за взятки . Но его оправдали и разрешили ему и дальше занимать руководящие должности .Это вообще то приговор украинской государственности. И не важно кто у власти -рыги барыги ,лохи или скоморохи ....Нас кормят попкормом, а сами обтяпывают свои делишки ,под информационный шумок
Ви усе правильно зрозуміли, всеодно хто у владі- Барига, чи неЛох, система таж сама. Зараз знову заблокують, що про баригу згадав. Щоб зламати хоч якось , цю систему потрібно міняти у першу чергу судову систему- вводити суд присяжних( тобто людей) і вони повинні вирішувати - злочинець, чи ні, а не якийсь там суддя, якого і поставив на це місце підсудний.
раніше нас лікували - треба підняти зарплату суддям і прокурорам що б не крали - ну і ......

а давати по 25 років - слабо.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/suddya-z-odesi-na-novij-rik-pidnyav-sobi-pensiyu-do-329-tis-grn-na-misyac-kosmichnu-viplatu-mozhut-znovu-pidvishhiti
Казали- же делится треба, зараз більше прийдеться відслюнавіти
"...неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження..." Джерело: https://censor.net/ua/n3531535

Прокурор працював - прийняв рішення. Робота має оплачуватись? Просто "не встиг" податок заплатити...
170 000 USD = 210 FPV БПЛА=210 рассіан, що виконують Мінські домовленості.
там невелика сума, нема що навіть ділити... відпустять та вибачаться
Цікаво, його підвищать, чи піде на пенсію по інвалідності?
А де то треба вчитись, щоб такі великі хабарі отримувати? Це я той во, просто з цікавості, не подумайте нічого поганого.
Предлагаю простить, понять и отпустить за бугор, а активы конфисковать и перекинуть на фунта партнера Ермака Колюбаева, как это было с активами Медведчука
