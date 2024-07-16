На одержанні $170 тис. хабаря викрито прокурорів відділу Офісу генерального прокурора, - САП. ФОТО
15 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди викрито прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
Як зазначається, ці кошти прокурори одержали за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Наразі одного з прокурорів затримано в рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.
Топ коментарі
+5 vigo
показати весь коментар16.07.2024 11:16 Відповісти Посилання
+5 Beta Human
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+5 Псамметих II
показати весь коментар16.07.2024 11:55 Відповісти Посилання
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Це щоб Бубачкє дурних питань не задавали?..
Це точно підстава від Порошенка, або рашистське ІПСО! Не вірте! Включіть телемарафон
і відмолюйте гріх перегляду опозиційних новині отримуйте лише правдиву інформацію про покращення, перемоги і щасливе життя!
А тепер замість просити пробачення у загиблих та схилити голову перед військовими, ти продовжуєш рвати жопу за твого виродка, ховаючись в тилу. Безсоромна гнида, нічим не краща від колаборантів.
P.S. І якщо ти так критикуєш Порошенка за усі ці зарплати, то відмінив їх твій кумир? Чи може ще збільшив? Як і зарплати інших держчиновників.
До Порошенка теж є купа питань, але ти і тобі подібні дегенерати, замість задати їх йому, замінили владу на повних потвор, злодіїв, та зрадників. А тепер ще і твоїми словами - паскудеш країну своїми випорожненнями. Гірше кацапів це відчизняні гниди, такі, як ти.
Не верьте, это все российское ИПСО хочет дискредитировать Украину в глазах ЕС.
Чи ще штраф з них за ухилення?
ще раз - прокурори відділу Офісу генерального прокурора !!!
Вони ж, клятви один одному давали, що ні разу більше, аж ось тобі …
І Костіну із замами, і кадровикам Гпу, якось, трішки неловко, з такими сумами і викручуватися…
Вони то, чесні, мабуть, ні сном, ні духом! Ні рилом, ні вухом!
Хтось же, їм рекомендував по телефону та під час дружньої чарки, отаке лайно на посади в Гпу!! Точно усе, як і у їх папєрєднікав, але ж …, щоб отой мордою, та у таке лайно !…
Ну, то нічого… чи вони, та не спустять на гальмах…
Діамантові прокурорські, теж у лайні були, а воно но, як нікчемно замилили… Чому ми не в НАТО?? І досі??