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Новини Фото Хабарники
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На одержанні $170 тис. хабаря викрито прокурорів відділу Офісу генерального прокурора, - САП. ФОТО

15 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди викрито прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, ці кошти прокурори одержали за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Наразі одного з прокурорів затримано в рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

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затримано прокурора Офісу генпрокурора

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.

Автор: 

хабар (4748) САП (2247) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+5
І знов, як з Задорожним, інфа з*явилась після пресконференції лідора, а не до.
Це щоб Бубачкє дурних питань не задавали?..
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16.07.2024 11:16 Відповісти
+5
Пострижуть і відпустять.
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16.07.2024 11:16 Відповісти
+5
ПОТУЖНО, НЕЗЛАМНО.

Не верьте, это все российское ИПСО хочет дискредитировать Украину в глазах ЕС.
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16.07.2024 11:55 Відповісти
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16.07.2024 11:14 Відповісти
Пострижуть і відпустять.
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16.07.2024 11:16 Відповісти
Тіхонько уйдуть в лєс...Як завжди.
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17.07.2024 13:42 Відповісти
І знов, як з Задорожним, інфа з*явилась після пресконференції лідора, а не до.
Це щоб Бубачкє дурних питань не задавали?..
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16.07.2024 11:16 Відповісти
А як жиш там поживають брюліантові прокурори??Мабуть зону хавають - нє??
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16.07.2024 11:19 Відповісти
Понять и простить. Залог 1000 гривен.
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16.07.2024 11:21 Відповісти
Як таке може бути?! Потужний Гарант чітко ж заявив "В Україні немає корупції, корупціонери всі виїхали!"!
Це точно підстава від Порошенка, або рашистське ІПСО! Не вірте! Включіть телемарафон і відмолюйте гріх перегляду опозиційних новин і отримуйте лише правдиву інформацію про покращення, перемоги і щасливе життя!
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16.07.2024 11:23 Відповісти
О, зелене огидне чмо, вилізло з нори в якій ховається від мобілізації. Шашлики вже жариш? Дивись вдавишся. Свої випорожнення ти вже вилив на країну в 2019, а тепер заткни пащеку.
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17.07.2024 23:40 Відповісти
Що ти та розвонявся 73%-й ухилянт? Порошенко тобі не такий? І тому ти в 2019, разом з іншими кретинами обрав у владу клоунів? Як, поржав? Пожрав шашлики? Ти своїми руками привів до влади Єрмаків, Арахамій, Тищенків....., і не лише їх, а і твоя вина в здачі Півдня, в тисячах смертей від недолугих управлінських дій клоуна.
А тепер замість просити пробачення у загиблих та схилити голову перед військовими, ти продовжуєш рвати жопу за твого виродка, ховаючись в тилу. Безсоромна гнида, нічим не краща від колаборантів.
P.S. І якщо ти так критикуєш Порошенка за усі ці зарплати, то відмінив їх твій кумир? Чи може ще збільшив? Як і зарплати інших держчиновників.
До Порошенка теж є купа питань, але ти і тобі подібні дегенерати, замість задати їх йому, замінили владу на повних потвор, злодіїв, та зрадників. А тепер ще і твоїми словами - паскудеш країну своїми випорожненнями. Гірше кацапів це відчизняні гниди, такі, як ти.
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18.07.2024 19:48 Відповісти
де щє 30 т
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16.07.2024 11:40 Відповісти
ПОТУЖНО, НЕЗЛАМНО.

Не верьте, это все российское ИПСО хочет дискредитировать Украину в глазах ЕС.
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16.07.2024 11:55 Відповісти
У Резерві+ прокурори встигли зареєструватись?
Чи ще штраф з них за ухилення?
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16.07.2024 11:58 Відповісти
О@уїли. Просто о@уїли, падли
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16.07.2024 11:59 Відповісти
Вони всі такі, проКУРВОРИ,...
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16.07.2024 12:05 Відповісти
То на морозиво
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16.07.2024 12:07 Відповісти
А в прокуратуру для чого ідуть??? Саме ради грошей!! А не за ідею.
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16.07.2024 12:28 Відповісти
у чашці, мабуть, брюліки...
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16.07.2024 13:03 Відповісти
.... надзвичайно патужний прокурор.
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16.07.2024 14:00 Відповісти
прокурорів відділу Офісу генерального прокурора

ще раз - прокурори відділу Офісу генерального прокурора !!!
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17.07.2024 17:20 Відповісти
Ніколи такого «не було» у Генпрокуратурі, ще з часів кучмарика пришестя, аж ось тобі, ЗНОВУ!
Вони ж, клятви один одному давали, що ні разу більше, аж ось тобі …
І Костіну із замами, і кадровикам Гпу, якось, трішки неловко, з такими сумами і викручуватися…
Вони то, чесні, мабуть, ні сном, ні духом! Ні рилом, ні вухом!

Хтось же, їм рекомендував по телефону та під час дружньої чарки, отаке лайно на посади в Гпу!! Точно усе, як і у їх папєрєднікав, але ж …, щоб отой мордою, та у таке лайно !…

Ну, то нічого… чи вони, та не спустять на гальмах…
Діамантові прокурорські, теж у лайні були, а воно но, як нікчемно замилили… Чому ми не в НАТО?? І досі??
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17.07.2024 21:30 Відповісти
приходят эти твари двуногие в кабинет генпрокурора костина и говорят .. панэ генпрокурор разрешите доложить.. генпрокурор открыл ящик стола и с серьезным ****** дэржслужбовця наивысшего ранга сказал ..докладывайте !!!!! .. и они ходят и докладывают в этот бездонный ящик
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18.07.2024 07:20 Відповісти
 
 