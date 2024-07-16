На одержанні $170 тис. хабаря викрито прокурорів відділу Офісу генерального прокурора, - САП. ФОТО

15 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди викрито прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, ці кошти прокурори одержали за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Наразі одного з прокурорів затримано в рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Також читайте: "Слуга народу" Задрожній вимагав 3,4 млн грн хабаря за неперешкоджання у проведенні ремонту водогону на Сумщині (оновлено)

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.