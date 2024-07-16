РУС
На получении $170 тыс. взятки разоблачены прокуроры отдела Офиса генерального прокурора, - САП. ФОТО

15 июля 2024 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тыс. долл. США неправомерной выгоды разоблачили прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Сейчас один из прокуроров задержан в рамках ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте также: "Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области (обновлено)

затримано прокурора Офісу генпрокурора

Решается вопрос о сообщение о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.

+5
І знов, як з Задорожним, інфа з*явилась після пресконференції лідора, а не до.
Це щоб Бубачкє дурних питань не задавали?..
16.07.2024 11:16 Ответить
+5
Пострижуть і відпустять.
16.07.2024 11:16 Ответить
+5
ПОТУЖНО, НЕЗЛАМНО.

Не верьте, это все российское ИПСО хочет дискредитировать Украину в глазах ЕС.
16.07.2024 11:55 Ответить
Посадять?
16.07.2024 11:14 Ответить
Пострижуть і відпустять.
16.07.2024 11:16 Ответить
Тіхонько уйдуть в лєс...Як завжди.
17.07.2024 13:42 Ответить
І знов, як з Задорожним, інфа з*явилась після пресконференції лідора, а не до.
Це щоб Бубачкє дурних питань не задавали?..
16.07.2024 11:16 Ответить
А як жиш там поживають брюліантові прокурори??Мабуть зону хавають - нє??
16.07.2024 11:19 Ответить
Понять и простить. Залог 1000 гривен.
16.07.2024 11:21 Ответить
Як таке може бути?! Потужний Гарант чітко ж заявив "В Україні немає корупції, корупціонери всі виїхали!"!
Це точно підстава від Порошенка, або рашистське ІПСО! Не вірте! Включіть телемарафон і відмолюйте гріх перегляду опозиційних новин і отримуйте лише правдиву інформацію про покращення, перемоги і щасливе життя!
16.07.2024 11:23 Ответить
О, зелене огидне чмо, вилізло з нори в якій ховається від мобілізації. Шашлики вже жариш? Дивись вдавишся. Свої випорожнення ти вже вилив на країну в 2019, а тепер заткни пащеку.
17.07.2024 23:40 Ответить
Що ти та розвонявся 73%-й ухилянт? Порошенко тобі не такий? І тому ти в 2019, разом з іншими кретинами обрав у владу клоунів? Як, поржав? Пожрав шашлики? Ти своїми руками привів до влади Єрмаків, Арахамій, Тищенків....., і не лише їх, а і твоя вина в здачі Півдня, в тисячах смертей від недолугих управлінських дій клоуна.
А тепер замість просити пробачення у загиблих та схилити голову перед військовими, ти продовжуєш рвати жопу за твого виродка, ховаючись в тилу. Безсоромна гнида, нічим не краща від колаборантів.
P.S. І якщо ти так критикуєш Порошенка за усі ці зарплати, то відмінив їх твій кумир? Чи може ще збільшив? Як і зарплати інших держчиновників.
До Порошенка теж є купа питань, але ти і тобі подібні дегенерати, замість задати їх йому, замінили владу на повних потвор, злодіїв, та зрадників. А тепер ще і твоїми словами - паскудеш країну своїми випорожненнями. Гірше кацапів це відчизняні гниди, такі, як ти.
18.07.2024 19:48 Ответить
де щє 30 т
16.07.2024 11:40 Ответить
ПОТУЖНО, НЕЗЛАМНО.

Не верьте, это все российское ИПСО хочет дискредитировать Украину в глазах ЕС.
16.07.2024 11:55 Ответить
У Резерві+ прокурори встигли зареєструватись?
Чи ще штраф з них за ухилення?
16.07.2024 11:58 Ответить
О@уїли. Просто о@уїли, падли
16.07.2024 11:59 Ответить
Вони всі такі, проКУРВОРИ,...
16.07.2024 12:05 Ответить
То на морозиво
16.07.2024 12:07 Ответить
А в прокуратуру для чого ідуть??? Саме ради грошей!! А не за ідею.
16.07.2024 12:28 Ответить
у чашці, мабуть, брюліки...
16.07.2024 13:03 Ответить
.... надзвичайно патужний прокурор.
16.07.2024 14:00 Ответить
прокурорів відділу Офісу генерального прокурора

ще раз - прокурори відділу Офісу генерального прокурора !!!
17.07.2024 17:20 Ответить
Ніколи такого «не було» у Генпрокуратурі, ще з часів кучмарика пришестя, аж ось тобі, ЗНОВУ!
Вони ж, клятви один одному давали, що ні разу більше, аж ось тобі …
І Костіну із замами, і кадровикам Гпу, якось, трішки неловко, з такими сумами і викручуватися…
Вони то, чесні, мабуть, ні сном, ні духом! Ні рилом, ні вухом!

Хтось же, їм рекомендував по телефону та під час дружньої чарки, отаке лайно на посади в Гпу!! Точно усе, як і у їх папєрєднікав, але ж …, щоб отой мордою, та у таке лайно !…

Ну, то нічого… чи вони, та не спустять на гальмах…
Діамантові прокурорські, теж у лайні були, а воно но, як нікчемно замилили… Чому ми не в НАТО?? І досі??
17.07.2024 21:30 Ответить
приходят эти твари двуногие в кабинет генпрокурора костина и говорят .. панэ генпрокурор разрешите доложить.. генпрокурор открыл ящик стола и с серьезным ****** дэржслужбовця наивысшего ранга сказал ..докладывайте !!!!! .. и они ходят и докладывают в этот бездонный ящик
18.07.2024 07:20 Ответить
 
 