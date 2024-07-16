6 189 26
На получении $170 тыс. взятки разоблачены прокуроры отдела Офиса генерального прокурора, - САП. ФОТО
15 июля 2024 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тыс. долл. США неправомерной выгоды разоблачили прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Как отмечается, указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.
Сейчас один из прокуроров задержан в рамках ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Решается вопрос о сообщение о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.
Це щоб Бубачкє дурних питань не задавали?..
Це точно підстава від Порошенка, або рашистське ІПСО! Не вірте! Включіть телемарафон
і відмолюйте гріх перегляду опозиційних новині отримуйте лише правдиву інформацію про покращення, перемоги і щасливе життя!
А тепер замість просити пробачення у загиблих та схилити голову перед військовими, ти продовжуєш рвати жопу за твого виродка, ховаючись в тилу. Безсоромна гнида, нічим не краща від колаборантів.
P.S. І якщо ти так критикуєш Порошенка за усі ці зарплати, то відмінив їх твій кумир? Чи може ще збільшив? Як і зарплати інших держчиновників.
До Порошенка теж є купа питань, але ти і тобі подібні дегенерати, замість задати їх йому, замінили владу на повних потвор, злодіїв, та зрадників. А тепер ще і твоїми словами - паскудеш країну своїми випорожненнями. Гірше кацапів це відчизняні гниди, такі, як ти.
Не верьте, это все российское ИПСО хочет дискредитировать Украину в глазах ЕС.
Чи ще штраф з них за ухилення?
ще раз - прокурори відділу Офісу генерального прокурора !!!
Вони ж, клятви один одному давали, що ні разу більше, аж ось тобі …
І Костіну із замами, і кадровикам Гпу, якось, трішки неловко, з такими сумами і викручуватися…
Вони то, чесні, мабуть, ні сном, ні духом! Ні рилом, ні вухом!
Хтось же, їм рекомендував по телефону та під час дружньої чарки, отаке лайно на посади в Гпу!! Точно усе, як і у їх папєрєднікав, але ж …, щоб отой мордою, та у таке лайно !…
Ну, то нічого… чи вони, та не спустять на гальмах…
Діамантові прокурорські, теж у лайні були, а воно но, як нікчемно замилили… Чому ми не в НАТО?? І досі??