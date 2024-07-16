На получении $170 тыс. взятки разоблачены прокуроры отдела Офиса генерального прокурора, - САП. ФОТО

15 июля 2024 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тыс. долл. США неправомерной выгоды разоблачили прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Сейчас один из прокуроров задержан в рамках ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос о сообщение о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.