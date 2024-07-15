РУС
"Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области (обновлено)

Взяточничество на ремонте инфраструктуры на Сумщине - сообщено о подозрении действующему нардепу

Прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины, который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.

Нардепу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жеваго прокомментировал избранную ему меру пресечения

В сообщении не указано имя фигуранта, однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Николае Задорожнем.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Задорожний является главой ВСК по фортификациям.

На виборах 2019 року був одним з 25%,на парламентських підтримав ЄС, жодного разу не пожалкував.Впевнений,що ось цей обранець не мій.
15.07.2024 18:45 Ответить
Усе для Народу, за гроші від Народу !!!
Черговий приклад, необхідності проведення Народом короткої ЛЮСТРАЦІЇ, не довше 3 метрів…
15.07.2024 18:44 Ответить
організований злочин, нардеп, рекет..
15.07.2024 18:50 Ответить
Усе для Народу, за гроші від Народу !!!
Черговий приклад, необхідності проведення Народом короткої ЛЮСТРАЦІЇ, не довше 3 метрів…
15.07.2024 18:44 Ответить
А фули, Слуга ж народу.
15.07.2024 19:28 Ответить
Шоумен ведучий та організатор святкових заходів, це якась жахлива помилка, можливо це знымалося якесь шоу?
15.07.2024 21:25 Ответить
ПОРНОАКТОРІШКА ПІСЬКОГРАЙ ІМІТАТОР
16.07.2024 10:38 Ответить
Фу, как грубо.
16.07.2024 22:37 Ответить
верещук каже,що грошей не вистачає на пенсії,млядь,ні одного дня не проходить щоби зелена курва не попалась на грабунку України
16.07.2024 08:57 Ответить
Верещучка, особисто повинна відзвітувати про свої «успіхи на Півдні України», у переддень широкомасштабної війни рашистів, про шатли та її дії, із «завчасного забезпечення» в регіонах Сил Самооборони камінням, палицями, втечі з відти, представників СБУ Мвс ОДА ….
Керівники з ГПУ ДБР СБУ МВС НАБУ НАЗК, та ще з десяток усіляких криво-право похоронних структур, мають, з нею разом і шмигалем, звітувати у ВРУ Українцям, про оті, НЕЗЛАМНІ і ПОТУЖНІ, здобутки!!!
Кров Українців, не водиця, за неї привладним відповідати ГОДИТЬСЯ!!
А тоді уже, і ота люстрація, але не розтягувати її на тижні та місяці! А коротенько, так, не довше 3 метрів вірьовки, часу Україна на такий непотріб НЕ МАЄ! Це тільки, фірташа або каламойшу з шуфричем, привладні мусолять, і десь там, переховують їх по камерах пильних СБУ та дбр з Малюскою…
16.07.2024 09:56 Ответить
Верещучка без вказівки Ермачидло навіть не перднє
16.07.2024 10:39 Ответить
ЗеПИСЕЦ🤢🤮 ЯК не «слуга»- МОРДАВОРОТ В ДВЕРІ не влазе від мародерства на крові , ЗРАДИ І ЩОБ ВИ ………73% повиздихали за ВАШ ВИБІр ВИРОДКІВ РОДУ ЛЮДСЬКОГО !
16.07.2024 10:35 Ответить
На виборах 2019 року був одним з 25%,на парламентських підтримав ЄС, жодного разу не пожалкував.Впевнений,що ось цей обранець не мій.
15.07.2024 18:45 Ответить
Не тіш себе ...українці всі 30 років до влади вибирали одну погань. ...без виключень..
15.07.2024 18:47 Ответить
Ти себе до українців не приписуй,нешановний пан, нє надо!
15.07.2024 19:21 Ответить
Узкоязичний виктор
16.07.2024 08:43 Ответить
У вас є хоч краплина совісті ? Назвіть хоч один скандал з депутатами від ЄС.Таня Чорновол на фронті , депутат Барна загинув ! Взагалі подивіться ,скільки загиблих з партіі ЄС ! Муса Джамілєв ,Южаніна ,Загородний, генерал - це все партія ЄС .В минулому скликанні , і в цьому, я це знаю точно, депутати від ЄС не ходили в лікарню на вулицю Верхню , стидались .А ви би подивились ,як ведуть там себе зелені мавпи ! Я горджусь своім вибором А чому ви намагаєтесь всіх гівном замазати ? Щоб оправдати свій недолугий вибір ! Ганьба вам !
16.07.2024 08:24 Ответить
Юра гнида зелена , давай ФАКТИ на стіл ! Не ловили , тупу , що так не крали навіть при ЯНУКОВОЧІ
16.07.2024 10:41 Ответить
Підписуюсь під кожним словом! Кандидатури депутатів Слуг ( чула від людей ,які працювали на виборах в команді Зе, затверджував особисто Коломойша.Йому пропонували досить тямущих людей .Але ні ! Він обрав саме цих.Приколовся над украінчиками .
16.07.2024 07:45 Ответить
пздцнахй,який запобіжний захід ? прив'язати до хаймарса і запустити запорєбрік подалі.
15.07.2024 18:46 Ответить
Такого кабана хаймерс не потяне
15.07.2024 20:16 Ответить
А всього і не треба.
16.07.2024 00:10 Ответить
хто такий?
15.07.2024 18:47 Ответить
Задорожний ****
15.07.2024 18:48 Ответить
організований злочин, нардеп, рекет..
15.07.2024 18:50 Ответить
царьок, форма тіла вже підходить.
15.07.2024 21:31 Ответить
Чий він депутат? На яку країну він працює?
15.07.2024 18:50 Ответить
Країна називається ВЛАСНА КИШЕНЯ
15.07.2024 21:51 Ответить
15.07.2024 18:50 Ответить
А что не сказали имя и фамилию этого контрацептива ?
15.07.2024 18:57 Ответить
Задорожный, но не указано имя. С такой фамилией 2 нардепа и оба из одной партии... Угадайте какой?)
15.07.2024 19:16 Ответить
Разница только, что один спалился, а второй на стреме
15.07.2024 20:13 Ответить
Нардепові жопа не злипнеться?
15.07.2024 18:57 Ответить
10 % призначались йому особисто та 4 % - для місцевих правоохоронців
=========

Не все ж собі - ще про сиріт у поліції дбав. Це наш Юрій Дєточкин, панять і прастить
15.07.2024 20:12 Ответить
А може отаких дупутатів пора ''тойво''. Дивись і діра в бюджеті зменшиться.
15.07.2024 19:05 Ответить
а що таке ''тойво''
15.07.2024 19:13 Ответить
Згоден з вами. А разом з ним і тих правоохоронців що в долі, кришують подібні схеми. Тільки могила таких виправить
15.07.2024 19:28 Ответить
а чому не пишуть депутат якої шобли
-ЗЕ чи ОПЗеЖ..
та воно однаково
ригіАнали 2,0
15.07.2024 19:18 Ответить
вже і термін є відповідний-слугоригі
16.07.2024 03:48 Ответить
Патріотичний неухилянт ,
15.07.2024 19:19 Ответить
Вот этого Задорожнего поймали.

Микола Миколайович Задорожній (нар. 5 грудня 1984, с. Новоюлівка, Софіївський район, Дніпропетровська область - український шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95.

Народний депутат України 9-го скликання.

Закінчив Криворізький державний педагогічний університет (за фахом - вчитель фізики та інформатики).

Був менеджером зі збуту і постачання, викладав, був учасником гумористичної групи «Брати Гагаріни», що виступала на телепроєкті «Бійцівський клуб».

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 162, Охтирський район і частково Сумський). На час виборів був безробітним, жив у Києві, безпартійний.

Засновник ТзОВ «Агрофірма "Мрія"».

Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
15.07.2024 19:23 Ответить
Безробітним жив у Києві? А за які шиші?. А коли ж мав доходи то чому називався безробітним? Він же типовий РАНЬТЬЄ. Таким і у ВР зарплата не потрібна
15.07.2024 21:54 Ответить
Голова ТСК по фортифікаціями, Задорожний,партія.....
Звичайно,Слуга Народу.
Як казав покійний пан Москаль
"Кого ви,б...ядь,понавибирали!?"
15.07.2024 19:25 Ответить
кого лохи ще можуть обрати?
15.07.2024 21:32 Ответить
А просто розстріл все ще не варіант? Будемо далі терпіти цих "слуг" ?
15.07.2024 19:27 Ответить
Так не можна ,бо депутати вимруть як мамонти .
15.07.2024 19:58 Ответить
Голова спеціальної комісії з використання бюджетних коштів.

Ха-Ха-Ха
15.07.2024 19:33 Ответить
15.07.2024 19:35 Ответить
Малюнок Тризуба на грудях, а реальний Тризуб повинен бути засунений йому в одне місце, та так, щоб через гланди виліз !!
15.07.2024 19:41 Ответить
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
15.07.2024 19:46 Ответить
*****, хоч кошенят бий ...
15.07.2024 19:55 Ответить
У цій новині прекрасно все - у країні, що воює, ти маєш забашляти народному депутату, щоб тобі не заважали відновлювати водопостачання в прифронтовій зоні

А наприкінці найпрекрасніше - "Задорожній є головою ТСК з фортифікацій
15.07.2024 19:58 Ответить
10 % призначались йому особисто та 4 % - для місцевих правоохоронців
=============

А який казковий світ Діснея тут відкриється, коли почнеться відновлення країни на західне бабло....
15.07.2024 20:01 Ответить
"Задорожній є головою ТСК з фортифікацій- ось вам і відповідь на питання про орків під Харковим -2!
15.07.2024 22:45 Ответить
Он, як його після розпареної, стефанчуком корнієнком та аброхаміям, мівіни, розперло… Типове таке монорило….
15.07.2024 20:08 Ответить
Та ви шо? Як може "слуга" від такого чесного пренька із Кривого Рогу, від такого вумного наріду та вимагати мільйони?
Хоча на деокупованих територіях переше місце по переходу на бік ворог займають брати "слуг", члени партії ОПЗЖ, а на другому місці "слуги". Серед народу битує думка, що якщо "слуга", то обов'язково малорос, крадун, мародер, хабарник або зрадник.
15.07.2024 20:20 Ответить
П'ять років таким тут прикидався правільним в своїх набегах з Києва.
15.07.2024 20:36 Ответить
Ряху отьел. Птицы гнизда ермачатины
15.07.2024 20:50 Ответить
Та вы все шо, не понимаете? Без тех 14% и вода течь не будет и трубы полопаются, да и зароют сей трубопровод так, шо конца не найдут, как Задорожный своего, без зеркала. Здесь вам не Европа, здесь без "смазки" дела не прокручиваются - мёртво стоят.
15.07.2024 21:23 Ответить
ВИШЕНКА НА ТОРТИК
Єтот депутат Николай Задорожный является Главой временно следственной комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине. Ну, так сказать,выявляет факты воровства на фортификациях и закупке дронов.
15.07.2024 21:33 Ответить
15.07.2024 21:36 Ответить
Сюр якийсь... І чьотко прОценти знає...
Гнида
15.07.2024 23:25 Ответить
Квартал сімейки Альхенів з 12 стільців.
15.07.2024 23:52 Ответить
В країні працюють одні сам і набу, аби як, бо кришуються посольствами. Вся інша держава перетворилася на персональну годівницю слуг і Зеленського з безмежною владою. Таких випадків не побачить жоден "держ"інститут підконтрольний вр, кабміну, ап, прокуратурі і т.д., і цього не покажуть по марафону.
16.07.2024 01:55 Ответить
НА ПЕРЕДОВУ.ГАРНИЙ З НЬОГО ВИЙДЕ ШТУРМОВИК
16.07.2024 07:42 Ответить
Нічого з нього не вийде, понти поколотять і випустять трохи папізже, разом з кольой каклетой.
16.07.2024 08:18 Ответить
У Украинцев есть только один путь, - смести под корень зелёную, коррупционную, продажную, про-российскую власть и идти своим про-европейским, цивилизованным путём развития. Иначе - феодализм, межусобные войны частных армий (по факту вооружённых банд-формирований), развал экономики, деребан между местными князьками полезных ископаемых и территорий, обложение данью и узаконенный рэкет бизнеса, нищета и забвение.
16.07.2024 07:49 Ответить
Ну що, де вИ там 73% *********, які вибирали цього кнуря, ПАРЖАЛІ ? Може ще ПАРЖОМ ?
16.07.2024 08:17 Ответить
Слуга (русского) народу
16.07.2024 09:30 Ответить
Ну потфотці видно ж що щирий патріот. Головне футболку з гербом натягнути і все
16.07.2024 10:36 Ответить
Мы начинаем КВН!
Для чего?
Чтоб не осталось в стороне,
Никого!
Пусть не решит нам всех проблем,
Но станет радостнее всем,
Веселей, станет всем!
16.07.2024 13:47 Ответить
Ну і писок, оце так "нанаглядав" за фортифікаціями. Це через нього Кім втридорога деревину закупав на фортифікаціі?

Цікаво що можна зробити якщо і цього крадія "помурижать" і відпустять?
16.07.2024 23:56 Ответить
 
 