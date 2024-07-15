"Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области (обновлено)

Взяточничество на ремонте инфраструктуры на Сумщине - сообщено о подозрении действующему нардепу

Прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины, который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.

Нардепу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.

В сообщении не указано имя фигуранта, однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Николае Задорожнем.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Задорожний является главой ВСК по фортификациям.