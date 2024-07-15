"Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области (обновлено)
Взяточничество на ремонте инфраструктуры на Сумщине - сообщено о подозрении действующему нардепу
Прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины, который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.
Нардепу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.
В сообщении не указано имя фигуранта, однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Николае Задорожнем.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Задорожний является главой ВСК по фортификациям.
Черговий приклад, необхідності проведення Народом короткої ЛЮСТРАЦІЇ, не довше 3 метрів…
Керівники з ГПУ ДБР СБУ МВС НАБУ НАЗК, та ще з десяток усіляких криво-право похоронних структур, мають, з нею разом і шмигалем, звітувати у ВРУ Українцям, про оті, НЕЗЛАМНІ і ПОТУЖНІ, здобутки!!!
Кров Українців, не водиця, за неї привладним відповідати ГОДИТЬСЯ!!
А тоді уже, і ота люстрація, але не розтягувати її на тижні та місяці! А коротенько, так, не довше 3 метрів вірьовки, часу Україна на такий непотріб НЕ МАЄ! Це тільки, фірташа або каламойшу з шуфричем, привладні мусолять, і десь там, переховують їх по камерах пильних СБУ та дбр з Малюскою…
=========
Не все ж собі - ще про сиріт у поліції дбав. Це наш Юрій Дєточкин, панять і прастить
-ЗЕ чи ОПЗеЖ..
та воно однаково
ригіАнали 2,0
Микола Миколайович Задорожній (нар. 5 грудня 1984, с. Новоюлівка, Софіївський район, Дніпропетровська область - український шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95.
Народний депутат України 9-го скликання.
Закінчив Криворізький державний педагогічний університет (за фахом - вчитель фізики та інформатики).
Був менеджером зі збуту і постачання, викладав, був учасником гумористичної групи «Брати Гагаріни», що виступала на телепроєкті «Бійцівський клуб».
Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 162, Охтирський район і частково Сумський). На час виборів був безробітним, жив у Києві, безпартійний.
Засновник ТзОВ «Агрофірма "Мрія"».
Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
Звичайно,Слуга Народу.
Як казав покійний пан Москаль
"Кого ви,б...ядь,понавибирали!?"
Ха-Ха-Ха
А наприкінці найпрекрасніше - "Задорожній є головою ТСК з фортифікацій
=============
А який казковий світ Діснея тут відкриється, коли почнеться відновлення країни на західне бабло....
Хоча на деокупованих територіях переше місце по переходу на бік ворог займають брати "слуг", члени партії ОПЗЖ, а на другому місці "слуги". Серед народу битує думка, що якщо "слуга", то обов'язково малорос, крадун, мародер, хабарник або зрадник.
Єтот депутат Николай Задорожный является Главой временно следственной комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине. Ну, так сказать,выявляет факты воровства на фортификациях и закупке дронов.
Гнида
Для чего?
Чтоб не осталось в стороне,
Никого!
Пусть не решит нам всех проблем,
Но станет радостнее всем,
Веселей, станет всем!
Цікаво що можна зробити якщо і цього крадія "помурижать" і відпустять?