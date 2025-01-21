УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини Арешт генералів
3 747 7

Екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб: застава 5 млн грн

Екскомандира ОТУ Харків Юрія Галушкіна відправили під арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командирові оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрію Галушкіну, якого підозрюють у недбалому ставленні до військової служби у справі про оборону Харківщини під час наступу 2024 року.

Про це повідомляє видання Ґрати та Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя задовольнила клопотання прокурора частково і призначила Галушкіну тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень.

"Ґрати" повідомляють, що Галушкіна відправили під домашній арешт на два місяці.

Запобіжний захід генералу обирали в закритому режимі. Після засідання його адвокат Михайло Величко повідомив, що його клієнт не визнає провини й буде оскаржувати рішення суду.

Захист Галушкіна наполягав, аби суддя відмовила у задоволенні клопотання прокуратури про арешт генерала та звільнила його в залі суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандира 415-го ОСБ полковника Іллю Лапіна арештували на 60 діб: засідання було закритим

Докладніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Автор: 

арешт (2550) запобіжний захід (537) Галушкін Юрій (47) Харківська область (1517) ОТУ Харків (75) Лапін Ілля (38) Горбенко Артур (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правила Верховного Говнокомандуючого:
322. Посади "стрілочника" поки не посадили його Начальника.
показати весь коментар
21.01.2025 21:24 Відповісти
коли нарешті почуємо прогноз погоди:

"Над всей Испанией безоблачное небо !"

.
показати весь коментар
21.01.2025 22:30 Відповісти
На нари верховного ішака!
показати весь коментар
21.01.2025 21:25 Відповісти
Я не знаю наскільки винуваті ці офіцери і генерали чи не винуваті зовсім, але мене "точить" досить неприємне передчуття. Щоб не вийшло так, що через деякий час почнуться арешти таких, як Ю. Бутусов і далі по накатаній доріжці сталінсько-ленінських технологій аж до "гвинтиків", тобто нас з вами за банальний репост, як це робиться в кацапстані. Думаєте зєрмаче шобло просто так демократично віддасть владу? Фігвам! Вони вже накерували на кілька пожиттєвих і на кілька смертних вироків і просто вже владу не віддадуть.
Не знаю, але ...
показати весь коментар
21.01.2025 21:30 Відповісти
А как там поживают представители оп, которые посылают на фронт бракованные мины. Их уже наградили?
показати весь коментар
21.01.2025 21:51 Відповісти
Так же, як і ті, що зуби дракона просто на узбіччі висипали...... А відповість стрілочник.....
показати весь коментар
21.01.2025 21:54 Відповісти
Так. Орденами і медалями - таємним указом президента рфії.
показати весь коментар
21.01.2025 23:10 Відповісти
 
 