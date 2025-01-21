Екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб: застава 5 млн грн

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командирові оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрію Галушкіну, якого підозрюють у недбалому ставленні до військової служби у справі про оборону Харківщини під час наступу 2024 року.

Про це повідомляє видання Ґрати та Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя задовольнила клопотання прокурора частково і призначила Галушкіну тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень.

"Ґрати" повідомляють, що Галушкіна відправили під домашній арешт на два місяці.

Запобіжний захід генералу обирали в закритому режимі. Після засідання його адвокат Михайло Величко повідомив, що його клієнт не визнає провини й буде оскаржувати рішення суду.

Захист Галушкіна наполягав, аби суддя відмовила у задоволенні клопотання прокуратури про арешт генерала та звільнила його в залі суду.

