Війна має закінчитися без будь-якої надії для Путіна перемогти й загарбати Україну, - Мерц

Повномасштабна війна Росії проти України повинна завершитися без будь-якої надії для російського диктатора Володимира Путіна, який її розв’язав, досягти своїх цілей та підкорити Україну.

Про це заявив лідер німецької консервативної опозиції й кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц під час дискусії на полях Давоського економічного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ця війна має закінчитися, але вона не закінчиться з позиції слабкості. Вона закінчиться тільки з позиції сили й, для Путіна, без будь-якої надії перемогти й загарбати Україну", - наголосив Мерц.

У німецького політика запланована ввечері 21 січня зустріч у кулуарах форуму з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я скажу йому (Зеленському - ред.), коли зустрінуся з ним сьогодні ввечері, як сказав і незадовго до Різдва, що він може покластися на нас. І що ми не ведемо українську війну проти Росії, але ми боремося за нашу свободу, за наші суспільства, за спосіб життя, який ми маємо в цій частині Європейського Союзу та в цій частині Європи. І що ми повинні спробувати зробити все, щоб одного дня Путін здався, бо побачить, що в нього немає шансів виграти цю війну і захопити Україну", - розповів Мерц.

За його словами, йому дуже шкода, що доводиться говорити про цю війну вже три роки.

Він глибоко переконаний, що якби Німеччина та інші партнери у Європі надали Україні кращу, сильнішу підтримку раніше, війна Росії проти нашої країни могла б уже закінчитися.

Мерц додав, що сьогодні завершення війни є "вкрай невизначеним", є "дуже критична фаза", оскільки поки що невідомо, що зробить уряд США за президентства Дональда Трампа.

