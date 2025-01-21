УКР
Війна має закінчитися без будь-якої надії для Путіна перемогти й загарбати Україну, - Мерц

Фрідріх Мерц про завершення війни в Україні

Повномасштабна війна Росії проти України повинна завершитися без будь-якої надії для російського диктатора Володимира Путіна, який її розв’язав, досягти своїх цілей та підкорити Україну.

Про це заявив лідер німецької консервативної опозиції й кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц під час дискусії на полях Давоського економічного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ця війна має закінчитися, але вона не закінчиться з позиції слабкості. Вона закінчиться тільки з позиції сили й, для Путіна, без будь-якої надії перемогти й загарбати Україну", - наголосив Мерц.

У німецького політика запланована ввечері 21 січня зустріч у кулуарах форуму з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц вбачає у Трампі можливість для Європи: Він робить те, що каже

"Я скажу йому (Зеленському - ред.), коли зустрінуся з ним сьогодні ввечері, як сказав і незадовго до Різдва, що він може покластися на нас. І що ми не ведемо українську війну проти Росії, але ми боремося за нашу свободу, за наші суспільства, за спосіб життя, який ми маємо в цій частині Європейського Союзу та в цій частині Європи. І що ми повинні спробувати зробити все, щоб одного дня Путін здався, бо побачить, що в нього немає шансів виграти цю війну і захопити Україну", - розповів Мерц. 

За його словами, йому дуже шкода, що доводиться говорити про цю війну вже три роки.

Він глибоко переконаний, що якби Німеччина та інші партнери у Європі надали Україні кращу, сильнішу підтримку раніше, війна Росії проти нашої країни могла б уже закінчитися.

Мерц додав, що сьогодні завершення війни є "вкрай невизначеним", є "дуже критична фаза", оскільки поки що невідомо, що зробить уряд США за президентства Дональда Трампа. 

Читайте також: Мерц про відправлення миротворців Німеччини до України: потрібен консенсус з Росією

+8
Для цього потрібно московський режим розгромить і опозорити, а не договориться з ним ще й бонусів йому надавати
21.01.2025 21:58 Відповісти
+5
- Ха! Крылья... Ноги... Главное - хвост!!!...

"Римейк":

- "Нож в сердце...", "Ятаган (меч) в спине..." Чепуха... Главное - "Тризуб" в заднице!... Ни походить, "попонтоваться, ни с "крутыми пацанами" в Давосе посидеть...
21.01.2025 21:55 Відповісти
+4
Канцлер Мерц не забуде слова про більшу підтримку України після виборів? Шмеркель в радники не візьме?
21.01.2025 21:53 Відповісти
Канцлер Мерц не забуде слова про більшу підтримку України після виборів? Шмеркель в радники не візьме?
21.01.2025 21:53 Відповісти
- Ха! Крылья... Ноги... Главное - хвост!!!...

"Римейк":

- "Нож в сердце...", "Ятаган (меч) в спине..." Чепуха... Главное - "Тризуб" в заднице!... Ни походить, "попонтоваться, ни с "крутыми пацанами" в Давосе посидеть...
21.01.2025 21:55 Відповісти
21.01.2025 22:01 Відповісти
Для цього потрібно московський режим розгромить і опозорити, а не договориться з ним ще й бонусів йому надавати
21.01.2025 21:58 Відповісти
Що німці знають про оборону після возз'єднання Німеччини? Згвалтованна східна поглинула багату західну і заразила її саветцкім менталітетом, а як наїхали євреї і німці з совка, так взагалі настав нації Ніцше і Шопенгауера. А шрьодери і меркелі добили Німеччину, як геополітичну потугу.
21.01.2025 22:10 Відповісти
Мерц!
А нагуя на фото ти наче вигулькуєш з-за рогу?
Робиш "Куку!"?
21.01.2025 22:11 Відповісти
У кацапів в мозку існують якісь запобіжник і вмикач. Якщо кацапа добряче відмудохати тоді запобіжник вимикається з гучним клацанням і вмикається повільне причинно-наслідкове розмірковування. Швидкість процесу напряму залежить від ситості кацапа та його алкогольної інтоксикації або абстиненції. Відмудоханий, голодний і тверезий кацап в стані ломки починає завивати "хотят лі руzкіє войни", лізе "брататися" і врешті за шмат гнилої ковбаси і пляшку шмурдяка тихо відповзає за порєбрік. Якщо приходить знову, то спершу треба ритуально і дуже боляче відмудохати, і лише після цього подарувати горілку і кобасу. І він знову заповзе в нору. І так доти доки не здохне...
21.01.2025 22:12 Відповісти
Звичайно правильні слова це добре. А як там з діями буде ще побачимо.
21.01.2025 22:22 Відповісти
Каким образом , если все твердят про " компромис " , тоесть фактически про капитуляцию ?
21.01.2025 22:41 Відповісти
сподіваєиось на тебе і твою рішучість, на відміну від "ображеної ковбаси"
21.01.2025 22:55 Відповісти
Фріци просрали кацапам Німетчину за часів меркель, то не варто за рахунок України вирішувати свої проблеми. Не буде військ Німетчини в Україні, будуть в Берліні путінські
21.01.2025 22:58 Відповісти
Мені так пободаються ,ці трясіння повітря.
Якщо не Екс ,то Майбутній і всі за Україну.
21.01.2025 23:13 Відповісти
 
 