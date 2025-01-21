Війна має закінчитися без будь-якої надії для Путіна перемогти й загарбати Україну, - Мерц
Повномасштабна війна Росії проти України повинна завершитися без будь-якої надії для російського диктатора Володимира Путіна, який її розв’язав, досягти своїх цілей та підкорити Україну.
Про це заявив лідер німецької консервативної опозиції й кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц під час дискусії на полях Давоського економічного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ця війна має закінчитися, але вона не закінчиться з позиції слабкості. Вона закінчиться тільки з позиції сили й, для Путіна, без будь-якої надії перемогти й загарбати Україну", - наголосив Мерц.
У німецького політика запланована ввечері 21 січня зустріч у кулуарах форуму з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я скажу йому (Зеленському - ред.), коли зустрінуся з ним сьогодні ввечері, як сказав і незадовго до Різдва, що він може покластися на нас. І що ми не ведемо українську війну проти Росії, але ми боремося за нашу свободу, за наші суспільства, за спосіб життя, який ми маємо в цій частині Європейського Союзу та в цій частині Європи. І що ми повинні спробувати зробити все, щоб одного дня Путін здався, бо побачить, що в нього немає шансів виграти цю війну і захопити Україну", - розповів Мерц.
За його словами, йому дуже шкода, що доводиться говорити про цю війну вже три роки.
Він глибоко переконаний, що якби Німеччина та інші партнери у Європі надали Україні кращу, сильнішу підтримку раніше, війна Росії проти нашої країни могла б уже закінчитися.
Мерц додав, що сьогодні завершення війни є "вкрай невизначеним", є "дуже критична фаза", оскільки поки що невідомо, що зробить уряд США за президентства Дональда Трампа.
"Римейк":
- "Нож в сердце...", "Ятаган (меч) в спине..." Чепуха... Главное - "Тризуб" в заднице!... Ни походить, "попонтоваться, ни с "крутыми пацанами" в Давосе посидеть...
А нагуя на фото ти наче вигулькуєш з-за рогу?
Робиш "Куку!"?
Якщо не Екс ,то Майбутній і всі за Україну.