Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії Келлер-Зуттер: обговорили пошук шляхів до справедливого й тривалого миру
У вівторок, 21 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Зустріч відбулася у Давосі.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Зеленський і Келлер-Зуттер обговорили пошук шляхів досягнення справедливого й тривалого миру для України та всієї Європи, а також важливість координації з партнерами.
Також однією із ключових тем зустрічі була участь Швейцарії в гуманітарних ініціативах в Україні.
Окрім цього, президенти приділили увагу фінансовим механізмам для реалізації проєктів із будівництва бомбосховищ в українських школах та іншим пакетам допомоги на відновлення.
Окремо Зеленський подякував за гуманітарну та політичну підтримку України з боку Швейцарії, зокрема, за проведення першого Саміту миру та участь у більшості тематичних конференцій на основі Формули миру за його підсумками.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Швейцарія готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.
