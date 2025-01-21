Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії Келлер-Зуттер: обговорили пошук шляхів до справедливого й тривалого миру

У вівторок, 21 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Зустріч відбулася у Давосі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський і Келлер-Зуттер обговорили пошук шляхів досягнення справедливого й тривалого миру для України та всієї Європи, а також важливість координації з партнерами.

Також однією із ключових тем зустрічі була участь Швейцарії в гуманітарних ініціативах в Україні.

Окрім цього, президенти приділили увагу фінансовим механізмам для реалізації проєктів із будівництва бомбосховищ в українських школах та іншим пакетам допомоги на відновлення.

Окремо Зеленський подякував за гуманітарну та політичну підтримку України з боку Швейцарії, зокрема, за проведення першого Саміту миру та участь у більшості тематичних конференцій на основі Формули миру за його підсумками.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Швейцарія готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

