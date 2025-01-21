УКР
Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії Келлер-Зуттер: обговорили пошук шляхів до справедливого й тривалого миру

Зустріч між президентами України та Швейцарії

У вівторок, 21 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Зустріч відбулася у Давосі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський і Келлер-Зуттер обговорили пошук шляхів досягнення справедливого й тривалого миру для України та всієї Європи, а також важливість координації з партнерами.

Також однією із ключових тем зустрічі була участь Швейцарії в гуманітарних ініціативах в Україні.

Окрім цього, президенти приділили увагу фінансовим механізмам для реалізації проєктів із будівництва бомбосховищ в українських школах та іншим пакетам допомоги на відновлення.

Окремо Зеленський подякував за гуманітарну та політичну підтримку України з боку Швейцарії, зокрема, за проведення першого Саміту миру та участь у більшості тематичних конференцій на основі Формули миру за його підсумками.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Швейцарія готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Читайте також: Україна та Швейцарія допоможуть Сирії продовольством, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Швейцарія (886)
+5
Ваву і його трупу знову вигулюють за наш рахунок.
21.01.2025 21:56 Відповісти
+5
Понятие справедливости у всех разное, Короче, попиз*ели ни о чем, шоб зелупе не скучно было.
21.01.2025 21:57 Відповісти
+5
Які в Давосі офіційні зустрічі? На куя воно взагалі туди поїхало? Максимум Шмигаль за рахунок Ахметова.
21.01.2025 22:15 Відповісти
Такі да президента Швейцарії до куя вирішує в ********* світі, максимум , це місце і приміщення для перемовин. Для прикладу - багато чого вирішує швейцар у п'яти зірковому отелі!
21.01.2025 21:55 Відповісти
...обговорили пошук .....

продуктивно

.
21.01.2025 22:22 Відповісти
ну ладно б шляхи обговорювали - це хоч щось.

а вони пошук обговорювали.

це як і про що ?
21.01.2025 22:04 Відповісти
"Скумбрії" уже не вистачає....
21.01.2025 22:31 Відповісти
А діловий костюм з фотки до новини про прибуття в Давос продав, щоб виручити кошти на потреби ЗСУ?
21.01.2025 23:13 Відповісти
чому коли я чую від мільярдерів слово "справедливість", мене починає тіпати нєпадєцкі?
22.01.2025 00:00 Відповісти
 
 