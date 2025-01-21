Впевнена, що мирна угода щодо завершення війни в Україні буде укладена цього року,- глава МЗС Фінляндії Валтонен

Очільниця міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила переконання, що мирна угода щодо закінчення війни, яку РФ розпочала проти України, буде укладена цього року.

Про це вона заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я впевнена, що мирна угода буде укладена цього року. Я була в Києві позаминулого тижня і мушу сказати, що ніхто не хоче і не заслуговує на мир більше, ніж Україна і, звичайно, українські діти",- заявила глава МЗС Фінляндії.

Валтонен заявила, що настав час для миру в Європі, і надію на завершення війни також дає встановлення перемир’я в Газі.

"Питання стоїть уже не впродовж не останніх трьох років, а більш ніж десяти. І воно полягає в тому, що саме Росія не хотіла миру, бо інакше, очевидно, вона б не вдерлася в сусідню країну, не порушила б кричущим чином міжнародне право",- заявила Валтонен.

Читайте також: Вступ України до НАТО не становить загрози для інших країн, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Вона наголосила, що план диктатора РФ Володимира Путіна взяти Київ за пару днів не спрацював, а українці з допомогою інших країн змогли себе захистити.

"Я думаю, що українці виконали величезну роботу. Звичайно, ніхто не хотів мати три роки війни, але українці змогли захистити себе, з допомогою багатьох інших країн, і вони мають повне право на мир та території, згідно зі Статутом ООН",- додала дипломатка.

Читайте також: Жодного тиску на Україну щодо досягнення мирної угоди з РФ немає, - Сибіга