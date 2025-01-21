УКР
Впевнена, що мирна угода щодо завершення війни в Україні буде укладена цього року,- глава МЗС Фінляндії Валтонен

Валтонен вважає, що угода про припинення війни буде укладена цьогоріч

Очільниця міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила переконання, що мирна угода щодо закінчення війни, яку РФ розпочала проти України, буде укладена цього року.

Про це вона заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я впевнена, що мирна угода буде укладена цього року. Я була в Києві позаминулого тижня і мушу сказати, що ніхто не хоче і не заслуговує на мир більше, ніж Україна і, звичайно, українські діти",- заявила глава МЗС Фінляндії.

Валтонен заявила, що настав час для миру  в Європі, і надію на завершення війни також дає встановлення перемир’я в Газі.

"Питання стоїть уже не впродовж не останніх трьох років, а більш ніж десяти. І воно полягає в тому, що саме Росія не хотіла миру, бо інакше, очевидно, вона б не вдерлася в сусідню країну, не порушила б кричущим чином міжнародне право",- заявила Валтонен.

Читайте також: Вступ України до НАТО не становить загрози для інших країн, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Вона наголосила, що план диктатора РФ Володимира Путіна взяти Київ за пару днів не спрацював, а українці з допомогою інших країн змогли себе захистити.

"Я думаю, що українці виконали величезну роботу. Звичайно, ніхто не хотів мати три роки війни, але українці змогли захистити себе, з допомогою багатьох інших країн, і вони мають повне право на мир та території, згідно зі Статутом ООН",- додала дипломатка.

Читайте також: Жодного тиску на Україну щодо досягнення мирної угоди з РФ немає, - Сибіга

Автор: 

угода (704) Фінляндія (1362) війна в Україні (5863)
+5
Боюся що від 100%
показати весь коментар
21.01.2025 23:09 Відповісти
+4
воно то так.але "трамбон" трубить про поступки куйлу...???
показати весь коментар
21.01.2025 23:05 Відповісти
+3
Вибори в Україні вже скоро? 20 січня у Вашингтоні помітили голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенку. Чим Тимошенко може бути корисною Трампу?
показати весь коментар
21.01.2025 23:13 Відповісти
воно то так.але "трамбон" трубить про поступки куйлу...???
показати весь коментар
21.01.2025 23:05 Відповісти
Боюся що від 100%
показати весь коментар
21.01.2025 23:09 Відповісти
Та хто там тебе буде питать про умови, на яких скажуть.
показати весь коментар
22.01.2025 05:56 Відповісти
Треба слухати мальфарів.
показати весь коментар
21.01.2025 23:11 Відповісти
Вибори в Україні вже скоро? 20 січня у Вашингтоні помітили голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенку. Чим Тимошенко може бути корисною Трампу?
показати весь коментар
21.01.2025 23:13 Відповісти
Тим що водафон і киїстар вобще ох...ли.
показати весь коментар
21.01.2025 23:31 Відповісти
А може він покине Меланію і візьме Юльку?
показати весь коментар
21.01.2025 23:37 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2025 00:28 Відповісти
Вже ходять розмови про вибори в травні.
показати весь коментар
22.01.2025 05:57 Відповісти
Естественно, как и ОПовские телеграмные помойки начали активно поливать грязью Пороха. ОПа то точно знает что США заставят скоро делать выборы и начали политические акции. Не понятно почему еще они не стали Залужного поливать грязью ведь это их потенциальный основной конкурент
показати весь коментар
22.01.2025 08:36 Відповісти
Вже відкрито кажуть , що договорняк відбувся ?
показати весь коментар
22.01.2025 00:09 Відповісти
 
 