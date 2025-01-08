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Вступ України до НАТО не становить загрози для інших країн, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Валтонен про члентство України в НАТО

Вступ України до НАТО не є загрозою для інших країн. Розширення Північноатлантичного Альянсу відбувається за бажанням демократичних країн і не має агресивного характеру.

Про це заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, передає "Ми Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що НАТО розширюється, коли вільні люди в демократичних країнах вирішують приєднатися до нього.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти в наших повідомленнях, не лише американській аудиторії й майбутньому президенту США Трампу та його команді, що з боку НАТО немає ніякої загрози. Це дуже схоже на давно використовуваний Росією наратив звинувачення НАТО або так званого "розширення НАТО" у власній агресії"", - сказала дипломатка.

Валтонен наголосила, що розширення НАТО не має агресивного характеру. Вона також висловила сподівання, що в майбутньому Україна приєднається до Альянсу.

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"І це одного дня, сподіваюсь, в найближчому майбутньому станеться і з українським народом, якщо він так вирішить. І це знову не є загрозою для будь-кого", - додала Валтонен.

Нагадаємо, що 7 січня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що нібито "розуміє почуття Росії", яка виступає проти вступу України до НАТО.

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НАТО (6463) Фінляндія (1308) членство в НАТО (1724)


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То в чому затримка, який член проти вступу України в НАТО?
Чи це так чисто гіпотетично поговорити в стилі "моє побачення з Анджеліною Джолі не становить небезпеки для інших знаменитостей"
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08.01.2025 22:07 Відповісти
Перші ластівки. Далі буде.
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08.01.2025 22:07 Відповісти
Так это все страны знают включая россию . Просто раша хочет забрать Украину и командовать в европе. Но до европейцев не дойдет это они в облаках и уважают только силу
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09.01.2025 06:18 Відповісти
 
 