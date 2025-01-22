Зеленський та прем’єр В’єтнаму Фам Минь Чин обговорили економічні стосунки між країнами
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Вʼєтнаму Фам Минь Чинем на полях економічного форуму в Давосі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
Співрозмовники обговорили подальший розвиток торгівлі та зміцнення економічної співпраці.
"Протягом усіх цих років торгівля між нашими державами зростає, і я радий, що ми маємо такі міцні економічні відносини. Україна готова й надалі нарощувати постачання аграрної продукції до Вʼєтнаму", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+5 Ig Shu
показати весь коментар22.01.2025 00:26 Відповісти Посилання
+4 Инна Лищук
показати весь коментар22.01.2025 00:32 Відповісти Посилання
+4 Victor Litarchuk #596305
показати весь коментар22.01.2025 00:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це особливо важливо, коли йдеться про співробітництво у безпековій сфері у відповідь на зростаючий вплив Китаю в регіоні.
У той же час Ханой підтримує відносини із Москвою ще із 1960-х років.