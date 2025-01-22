УКР
Зеленський та прем’єр В’єтнаму Фам Минь Чин обговорили економічні стосунки між країнами

Володимир Зеленський та прем’єр В’єтнаму Фам Минь Чин

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Вʼєтнаму Фам Минь Чинем на полях економічного форуму в Давосі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили подальший розвиток торгівлі та зміцнення економічної співпраці.

"Протягом усіх цих років торгівля між нашими державами зростає, і я радий, що ми маємо такі міцні економічні відносини. Україна готова й надалі нарощувати постачання аграрної продукції до Вʼєтнаму", - зазначив Зеленський.

Україні потрібно щонайменше 200 тисяч миротворців, - Зеленський

Давос (238) Зеленський Володимир (25267) В’єтнам (64)
а хто стверджував, що віслюки у В'єтнамі не бували?
22.01.2025 00:26 Відповісти
Ускoглазi ветнамцi ще в 90-х окупували всi вещевие ринкi.
22.01.2025 00:27 Відповісти
за Барабашку Зай атвєтять !!!
22.01.2025 00:37 Відповісти
Після Фіцо трохи гидотно.
22.01.2025 00:27 Відповісти
уточняв, чим той в,єтнам так привабив фіцо, що там такого спокусливого...
22.01.2025 10:06 Відповісти
Пустили козла в огород... Пока всех не пометит не успокоится ...
22.01.2025 00:32 Відповісти
В'єтнам не голосує в ООН щодо припинення військових дій в Україні, але бере участь в організованих Росією «міжнародних армійських іграх». Поважаючи незалежність, суверенітет і цілісність держав, Ханой не готовий визнати незаконними анексію Криму та окупацію областей України. Надаючи від імені уряду гуманітарну допомогу Україні, всередині країни пригнічуються громадські ініціативи щодо збирання благодійної допомоги. Критикують діяльність в'єтнамських активістів на підтримку України, одночасно допускають без цензури російську пропаганду у ЗМІ, соцмережах та офлайні.
22.01.2025 00:36 Відповісти
Поряд із Таїландом, В'єтнам є вірним союзником США у Південно-Східній Азії.
Це особливо важливо, коли йдеться про співробітництво у безпековій сфері у відповідь на зростаючий вплив Китаю в регіоні.
У той же час Ханой підтримує відносини із Москвою ще із 1960-х років.
22.01.2025 00:41 Відповісти
Ослу оманскому пофиг,кто руку жмёт тот и друг,он же не разбирается в политике,.....Вьетнам друг рашки
22.01.2025 05:02 Відповісти
Після цього візиту певно В'єтнам почне підтримувати Московією.
22.01.2025 09:49 Відповісти
 
 