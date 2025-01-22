Зеленський та прем’єр В’єтнаму Фам Минь Чин обговорили економічні стосунки між країнами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Вʼєтнаму Фам Минь Чинем на полях економічного форуму в Давосі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили подальший розвиток торгівлі та зміцнення економічної співпраці.

"Протягом усіх цих років торгівля між нашими державами зростає, і я радий, що ми маємо такі міцні економічні відносини. Україна готова й надалі нарощувати постачання аграрної продукції до Вʼєтнаму", - зазначив Зеленський.

Читайте: Україні потрібно щонайменше 200 тисяч миротворців, - Зеленський