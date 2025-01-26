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Новини
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Зруйновано деякі наші позиції на Краматорському і Торецькому напрямках, біля Єлизаветівки знищено 3 танки та 6 ББМ противника, - ОСУВ "Хортиця"

Торецьк перетворюється на російський цвинтар

Упродовж минулої доби, 25 січня 2025 року, на Куп’янському напрямку атакувальні зусилля ворога були зосереджені в районі Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової. Противник успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця"

Як зазначається, на Лиманському напрямку Сили оборони відбивали атаки окупантів неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новосергіївка, Копанки, Ямполівка та Торське. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районі Верхньокам’янського.

Також читайте: Зруйновано деякі наші позиції на Покровському напрямку. Знищено колону російських БТР на Куп’янщині та 8 БМД у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

"На Краматорському та Торецькому напрямках російська армія штурмувала позиції Сил оборони неподалік Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, в Часовому Яру та Торецьку. Лише по Часовому Яру окупанти здійснили 142, а по Торецьку – 89 обстрілів з артилерії та мінометів.

За даними ОСУВ "Хортиця", внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Також зазначається, що на Покровському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Бої тривають в Лисівці, Зеленому, Нововасилівці, Надіївці, Шевченко та Котлиному. На позиції наших оборонців в районі Єлизаветівки ворог наступав із застосуванням броне- та мототехніки. В результаті вогневого ураження було знищено та пошкоджено п’ять мотоциклів, три танки та шість ББМ противника.

Читайте: Рашисти намагаються обійти Покровськ по флангах та оточити його, - ОСУВ "Хортиця"

Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили ворога з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку противник атакував позиції Сил оборони у Великій Новосілці та в районі Костянтинополя.

Тривають важкі оборонні бої, в ході яких наші воїни завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці.

Раніше в DeepState заявили, що окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (423) Донецька область (8744) бойові дії (4020) Торецьк (500) Покровськ (667) Часів Яр (366) Бахмутський район (472) Покровський район (675) війна в Україні (4586)


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Як може бути зруйноване те чого не було,придумали нові слова для відмазок.
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26.01.2025 09:23 Відповісти
Зруйновані = втрачені. Словоблудіє щоб ввести в оману.
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26.01.2025 09:52 Відповісти
Вже не знають, як виправдати щоденні втрати українських міст та сел! Коли вже будете писати про руйнування ворожих позицій, а не наших? Від таких повідомлень-відмазок - стає ще гірше!!!
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26.01.2025 09:30 Відповісти
Адресу тцк підказати? Чи краще "безуглити" з дивану?
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26.01.2025 09:35 Відповісти
Що виправдати, глянте їх телеграми вони *********** авіабомбами посадки цілі села.
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26.01.2025 09:40 Відповісти
Проти кабів немає ніяких сил та засобів,от і вся х@йня
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26.01.2025 10:22 Відповісти
Подготовка 73 процентов к Оманскому плану.
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26.01.2025 12:09 Відповісти
Що за "оманський план", можете пояснити, чи дати посилання? Який раз прошу ...
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26.01.2025 12:21 Відповісти
 
 