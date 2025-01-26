Зруйновано деякі наші позиції на Краматорському і Торецькому напрямках, біля Єлизаветівки знищено 3 танки та 6 ББМ противника, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 25 січня 2025 року, на Куп’янському напрямку атакувальні зусилля ворога були зосереджені в районі Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової. Противник успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця"

Як зазначається, на Лиманському напрямку Сили оборони відбивали атаки окупантів неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новосергіївка, Копанки, Ямполівка та Торське. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районі Верхньокам’янського.

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"На Краматорському та Торецькому напрямках російська армія штурмувала позиції Сил оборони неподалік Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, в Часовому Яру та Торецьку. Лише по Часовому Яру окупанти здійснили 142, а по Торецьку – 89 обстрілів з артилерії та мінометів.

За даними ОСУВ "Хортиця", внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Також зазначається, що на Покровському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Бої тривають в Лисівці, Зеленому, Нововасилівці, Надіївці, Шевченко та Котлиному. На позиції наших оборонців в районі Єлизаветівки ворог наступав із застосуванням броне- та мототехніки. В результаті вогневого ураження було знищено та пошкоджено п’ять мотоциклів, три танки та шість ББМ противника.

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Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили ворога з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку противник атакував позиції Сил оборони у Великій Новосілці та в районі Костянтинополя.

Тривають важкі оборонні бої, в ході яких наші воїни завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці.

Раніше в DeepState заявили, що окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки.