Разрушены некоторые наши позиции на Краматорском и Торецком направлениях, возле Елизаветовки уничтожены 3 танка и 6 ББМ противника, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 25 января 2025 года, на Купянском направлении атакующие усилия врага были сосредоточены в районе Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой. Противник успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица"

Как отмечается, на Лиманском направлении Силы обороны отражали атаки оккупантов неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новосергиевка, Копанки, Ямполовка и Торское. Потерь позиций не допущено.

На Северском направлении противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районе Верхнекаменского.

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"На Краматорском и Торецком направлениях российская армия штурмовала позиции Сил обороны неподалеку Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы, в Часовом Яре и Торецке. Только по Часовому Яру оккупанты совершили 142, а по Торецку - 89 обстрелов из артиллерии и минометов.

По данным ОСГВ "Хортица", в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Также отмечается, что на Покровском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Бои продолжаются в Лисовке, Зеленом, Нововасильевке, Надеевке, Шевченко и Котлино. На позиции наших защитников в районе Елизаветовки враг наступал с применением броне- и мототехники. В результате огневого поражения были уничтожены и повреждены пять мотоциклов, три танка и шесть ББМ противника.

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Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы врага с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Великой Новоселке и в районе Константинополя.

Продолжаются тяжелые оборонительные бои, в ходе которых наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Ранее в DeepState заявили, что оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки.