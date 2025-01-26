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Новости
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Разрушены некоторые наши позиции на Краматорском и Торецком направлениях, возле Елизаветовки уничтожены 3 танка и 6 ББМ противника, - ОСГВ "Хортица"

Торецьк перетворюється на російський цвинтар

За прошедшие сутки, 25 января 2025 года, на Купянском направлении атакующие усилия врага были сосредоточены в районе Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой. Противник успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица"

Как отмечается, на Лиманском направлении Силы обороны отражали атаки оккупантов неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новосергиевка, Копанки, Ямполовка и Торское. Потерь позиций не допущено.

На Северском направлении противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районе Верхнекаменского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрушены некоторые наши позиции на Покровском направлении. Уничтожена колонна российских БТР на Купянщине и 8 БМД в Часовом Яре, - ОСГВ "Хортица"

"На Краматорском и Торецком направлениях российская армия штурмовала позиции Сил обороны неподалеку Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы, в Часовом Яре и Торецке. Только по Часовому Яру оккупанты совершили 142, а по Торецку - 89 обстрелов из артиллерии и минометов.

По данным ОСГВ "Хортица", в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Также отмечается, что на Покровском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Бои продолжаются в Лисовке, Зеленом, Нововасильевке, Надеевке, Шевченко и Котлино. На позиции наших защитников в районе Елизаветовки враг наступал с применением броне- и мототехники. В результате огневого поражения были уничтожены и повреждены пять мотоциклов, три танка и шесть ББМ противника.

Читайте также: Рашисты пытаются обойти Покровск по флангам и окружить его, - ОСГВ "Хортиця"

Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы врага с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Великой Новоселке и в районе Константинополя.

Продолжаются тяжелые оборонительные бои, в ходе которых наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Ранее в DeepState заявили, что оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки.

Автор: 

ОСГВ Хортица (415) Донецкая область (9910) боевые действия (4253) Торецк (488) Покровск (634) Часов Яр (362) Бахмутский район (462) Покровский район (660) война в Украине (4489)


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Як може бути зруйноване те чого не було,придумали нові слова для відмазок.
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26.01.2025 09:23 Ответить
Зруйновані = втрачені. Словоблудіє щоб ввести в оману.
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26.01.2025 09:52 Ответить
Вже не знають, як виправдати щоденні втрати українських міст та сел! Коли вже будете писати про руйнування ворожих позицій, а не наших? Від таких повідомлень-відмазок - стає ще гірше!!!
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26.01.2025 09:30 Ответить
Адресу тцк підказати? Чи краще "безуглити" з дивану?
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26.01.2025 09:35 Ответить
Що виправдати, глянте їх телеграми вони *********** авіабомбами посадки цілі села.
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26.01.2025 09:40 Ответить
Проти кабів немає ніяких сил та засобів,от і вся х@йня
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26.01.2025 10:22 Ответить
Подготовка 73 процентов к Оманскому плану.
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26.01.2025 12:09 Ответить
Що за "оманський план", можете пояснити, чи дати посилання? Який раз прошу ...
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26.01.2025 12:21 Ответить
 
 