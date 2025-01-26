Сили ППО збили 50 БпЛА з 72, ще 9 - локаційно втрачені. ІНФОГРАФІКА

З вечора 25 січня російські загарбники атакували Україну 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях", - йдеться в повдіомленні.

Також військові зазначили, що 9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Наразі один БпЛА перебуває в повітрі. Тривога триває у Чернігівській та Сумській областях.

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