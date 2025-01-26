Силы ПВО сбили 50 БпЛА из 72, еще 9 – локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

С вечера 25 января российские захватчики атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 50-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Также военные отметили, что 9 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий. Сейчас один БпЛА в воздухе. Тревога продолжается в Черниговской и Сумской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)