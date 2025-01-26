Над Хмельниччиною збито 12 "Шахедів": минулося без постраждалих і пошкоджень
У ніч проти неділі, 25 січня 2024 року, під час сигналів "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 12 ворожих БпЛА типу "Shahed" над територією Хмельницької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, звернень щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 25 січня російські війська атакували Хмельницьку область, унаслідок чого є пошкодження. Також повідомлялося, що ввечері суботи, 25 січня, російські загарбники запустили ударні безпілотники територією України.
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