УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6411 відвідувач онлайн
Новини
687 0

Над Хмельниччиною збито 12 "Шахедів": минулося без постраждалих і пошкоджень

Шахед атакує Хмельниччину

У ніч проти неділі, 25 січня 2024 року, під час сигналів "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 12 ворожих БпЛА типу "Shahed" над територією Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, звернень щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 2 ракети та 46 із 61 "Шахеда", ще 15 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 25 січня російські війська атакували Хмельницьку область, унаслідок чого є пошкодження. Також повідомлялося, що ввечері суботи, 25 січня, російські загарбники запустили ударні безпілотники територією України.

Автор: 

Шахед (1131) Хмельницька область (975) війна в Україні (4586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 