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Над Хмельнитчиной сбито 12 "Шахедов": обошлось без пострадавших и повреждений

Шахед атакує Хмельниччину

В ночь на воскресенье, 25 января 2024 года, во время сигналов "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 12 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обращений о повреждениях, травмированных или погибших не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 2 ракеты и 46 из 61 "Шахеда", еще 15 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 25 января российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть повреждения. Также сообщалось, что вечером субботы, 25 января, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Автор: 

Шахед (1124) Хмельницкая область (955) война в Украине (4489)


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