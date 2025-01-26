Над Хмельнитчиной сбито 12 "Шахедов": обошлось без пострадавших и повреждений

В ночь на воскресенье, 25 января 2024 года, во время сигналов "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 12 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обращений о повреждениях, травмированных или погибших не поступало.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 25 января российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть повреждения. Также сообщалось, что вечером субботы, 25 января, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.