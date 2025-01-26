Росіяни близько 10 разів атакували Нікопольщину

Уночі проти 26 січня російські війська близько 10 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі було гучно у Дніпровському районі. Тричі ввечері та вночі агресор вдарив з артилерії по Нікопольщині. Випустив з десяток снарядів по райцентру і Мирівській громаді", - написав він.

На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

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Також Лисак повідомив, що шість безпілотників, які противник скерував на область, збили бійці ПвК "Схід".