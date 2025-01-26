Россияне около 10 раз атаковали Никопольщину
В ночь на 26 января российские войска около 10 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью было громко в Днепровском районе. Трижды вечером и ночью агрессор ударил из артиллерии по Никопольщине. Выпустил с десяток снарядов по райцентру и Мировской громаде", - написал он.
К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.
Также Лысак сообщил, что шесть беспилотников, которые противник направил на область, сбили бойцы ПвК "Восток".
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