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Оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами, пострадали два человека, повреждены дома. ФОТОрепортаж

В течение дня субботы, 25 января, российские захватчики били по Никопольщине Днепропетровской области из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

ворожі обстріли Нікопольщини

По словам чиновника, враг попал по Марганецкой громаде. Но больше всего, как отметил Лысак, досталось Никополю. В результате российских атак в городе двое пострадавших.

ворожі обстріли Нікопольщини

ворожі обстріли Нікопольщини

"Повреждены три многоквартирных дома и два - частные. Повреждены промышленное предприятие и здание, которое не эксплуатировалось. Зацепило три авто", - рассказал чиновник о последствиях вражеской атаки.

ворожі обстріли Нікопольщини

ворожі обстріли Нікопольщини

ворожі обстріли Нікопольщини

Также захватчики атаковали и Синельниковщину. Обошлось без пострадавших.

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Автор: 

Марганец (89) обстрел (27652) Никополь (1060) Днепропетровская область (4048) Никопольский район (249) Синельниковский район (86) война в Украине (4489)


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