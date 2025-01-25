Оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами, пострадали два человека, повреждены дома. ФОТОрепортаж
В течение дня субботы, 25 января, российские захватчики били по Никопольщине Днепропетровской области из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, враг попал по Марганецкой громаде. Но больше всего, как отметил Лысак, досталось Никополю. В результате российских атак в городе двое пострадавших.
"Повреждены три многоквартирных дома и два - частные. Повреждены промышленное предприятие и здание, которое не эксплуатировалось. Зацепило три авто", - рассказал чиновник о последствиях вражеской атаки.
Также захватчики атаковали и Синельниковщину. Обошлось без пострадавших.
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