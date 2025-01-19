В течение дня оккупанты выпустили по Никопольщине 20 артснарядов и атаковали дроном

В течение дня воскресенья, 19 января, российские захватчики несколько раз атаковали Марганецкую громаду Никопольского района.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, враг выпустил по громаде почти два десятка артснарядов и направил fpv-дрон.

"Местные села, которые были под вражеским ударом, обследуют специалисты - выясняют последствия. Но главное, что люди не пострадали", - написал Лысак.

