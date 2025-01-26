Захід може отримати куди гірший конфлікт, якщо зараз підведе Україну, - The Observer

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії уникав критики російського диктатора Володимира Путіна та скаржився на вартість військової підтримки України. Проте після інавгурації американський лідер у різкій манері натиснув на кремлівського правителя, щоб той припинив розвʼязану проти України війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Observer, опублікованому на сайті The Guardian.

Трамп заявив, що відмова Путіна вступати в безумовні переговори ставить під загрозу Росію так само як і Україну. Оскільки економіка Росії розвалюється, і Путін повинен "домовитися зараз і припинити цю безглузду війну" або зіткнутися з американськими митами, податками і додатковими санкціями.

"Трамп, ймовірно, продовжуватиме виступати проти надання Україні додаткових пакетів військової допомоги на мільярди доларів. Але він може виявити, що його власна риторика невблаганно веде його цим шляхом. У своїх останніх коментарях Путін відкинув загрозу нових санкцій і повторив, що він відкритий до дискусій тет-а-тет. Путін не втримався і від лестощів. Він назвав Трампа "розумним" і "сміливим". Можливо, він думає, що може його обдурити. Можливо, він має рацію – що викликає велике занепокоєння в Україні та Європі", – йдеться в матеріалі.

При цьому, автори матеріалу підкреслюють, що Путін отримав підтримку від лідера Китаю Сі Цзіньпіна, від нещодавно підписаного пакту про стратегічне партнерство з Іраном, а також від Північної Кореї, яка продовжує посилати своїх солдатів на смерть.

Готуючись до будь-яких мирних переговорів, ініційованих США, кремлівський диктатор також удосконалює і розширює умови Москви. Досі Росія наполягала на збереженні 20% української території, яку вона окупувала, і гарантуванні "майбутнього нейтралітету військово роззброєного, "денацифікованого" уряду в Києві".

Зараз Путін щиро вірить, що він перемагає, а також виключає початкову угоду, яка заморозить конфлікт. Диктатор заявляє, що для припинення вогню, Київ повинен спочатку прийняти всі умови Москви. Водночас міністр закордонних справ Путіна Сергій Лавров вимагає повної реструктуризації "спільних заходів безпеки" в Європі для вирішення довгострокових проблем самої Росії.

"Розмова йде вже не лише про нинішню війну в Україні. Йдеться про майбутню війну між Росією і Заходом. За деякими показниками, ця велика війна, неоголошена і прихована, вже триває", - нагадує The Observer.

Інциденти з підводними кабелями у Балтійському морі, а також "надзвичайне протистояння в морі біля Корнуолла між підводним човном Королівського флоту Великої Британії і російським шпигунським кораблем", на перший погляд, не пов'язані між собою і зазвичай заперечувані, є частиною постійно поглиблюваної конфронтації між Росією і західними демократіями. Це, на думку авторів, є прямим побічним продуктом неспроможності зупинити російську агресію в Україні.

"Путін зображує свою країну як таку, що бере участь в ескалації глобальної боротьби з міжнародним порядком, очолюваним США. Він і його союзники прагнуть його перевернути. Це ширший контекст, в якому Трамп, Кір Стармер та інші лідери НАТО повинні тепер плавати – або потонути", – пояснюється у матеріалі.

Саме тому, за словами авторів, життєво важливо, щоб Захід почув заклик президента України Володимира Зеленського про поставки зброї та досягнення миру через силу.

"Стармер мав рацію, коли під час нещодавніх візитів до України і Польщі закликав союзників "подвоїти" підтримку Києва задля досягнення "миру на умовах України". Марк Рютте, генсек НАТО, має рацію, закликаючи до збільшення бюджетів на національну оборону. І Зеленський має рацію, закликаючи Європу в цілому прокинутися і усвідомити всю глибину російської загрози, виконати свої глобальні зобов'язання – і бути готовою, наприклад, відправити десятки тисяч військових в Україну для забезпечення режиму припинення вогню і стримування нової агресії. Навіть Трамп, можливо, повільно усвідомлює, що в разі перемоги Путіна миру не буде ніде", – резюмує The Observer.

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