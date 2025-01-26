Запад может получить куда худший конфликт, если сейчас подведет Украину, - The Observer

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании избегал критики российского диктатора Владимира Путина и жаловался на стоимость военной поддержки Украины. Однако после инаугурации американский лидер в резкой манере надавил на кремлевского правителя, чтобы тот прекратил развязанную против Украины войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Observer, опубликованном на сайте The Guardian.

Трамп заявил, что отказ Путина вступать в безусловные переговоры ставит под угрозу Россию так же как и Украину. Поскольку экономика России разваливается, и Путин должен "договориться сейчас и прекратить эту бессмысленную войну" или столкнуться с американскими пошлинами, налогами и дополнительными санкциями.

"Трамп, вероятно, будет продолжать выступать против предоставления Украине дополнительных пакетов военной помощи на миллиарды долларов. Но он может обнаружить, что его собственная риторика неумолимо ведет его по этому пути. В своих последних комментариях Путин отверг угрозу новых санкций и повторил, что он открыт к дискуссиям тет-а-тет. Путин не удержался и от лести. Он назвал Трампа "умным" и "смелым". Возможно, он думает, что может его обмануть. Возможно, он прав - что вызывает большое беспокойство в Украине и Европе", - говорится в материале.

При этом, авторы материала подчеркивают, что Путин получил поддержку от лидера Китая Си Цзиньпина, от недавно подписанного пакта о стратегическом партнерстве с Ираном, а также от Северной Кореи, которая продолжает посылать своих солдат на смерть.

Готовясь к любым мирным переговорам, инициированным США, кремлевский диктатор также совершенствует и расширяет условия Москвы. До сих пор Россия настаивала на сохранении 20% украинской территории, которую она оккупировала, и гарантировании "будущего нейтралитета военно разоруженного, "денацифицированного" правительства в Киеве".

Сейчас Путин искренне верит, что он побеждает, а также исключает изначальную сделку, которая заморозит конфликт. Диктатор заявляет, что для прекращения огня, Киев должен сначала принять все условия Москвы. В то же время министр иностранных дел Путина Сергей Лавров требует полной реструктуризации "совместных мер безопасности" в Европе для решения долгосрочных проблем самой России.

"Разговор идет уже не только о нынешней войне в Украине. Речь идет о будущей войне между Россией и Западом. По некоторым показателям, эта большая война, необъявленная и скрытая, уже продолжается", - напоминает The Observer.

Инциденты с подводными кабелями в Балтийском море, а также "чрезвычайное противостояние в море у Корнуолла между подводной лодкой Королевского флота Великобритании и российским шпионским кораблем", на первый взгляд, не связанные между собой и обычно отрицаемые, являются частью постоянно углубляющейся конфронтации между Россией и западными демократиями. Это, по мнению авторов, является прямым побочным продуктом неспособности остановить российскую агрессию в Украине.

"Путин изображает свою страну как участвующую в эскалации глобальной борьбы с международным порядком, возглавляемым США. Он и его союзники стремятся его перевернуть. Это более широкий контекст, в котором Трамп, Кир Стармер и другие лидеры НАТО должны теперь плавать - или утонуть", - поясняется в материале.

Именно поэтому, по словам авторов, жизненно важно, чтобы Запад услышал призыв президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия и достижении мира через силу.

"Стармер был прав, когда во время недавних визитов в Украину и Польшу призвал союзников "удвоить" поддержку Киева для достижения "мира на условиях Украины". Марк Рютте, генсек НАТО, прав, призывая к увеличению бюджетов на национальную оборону. И Зеленский прав, призывая Европу в целом проснуться и осознать всю глубину российской угрозы, выполнить свои глобальные обязательства - и быть готовой, например, отправить десятки тысяч военных в Украину для обеспечения режима прекращения огня и сдерживания новой агрессии. Даже Трамп, возможно, медленно осознает, что в случае победы Путина мира не будет нигде", - резюмирует The Observer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне заявлений Трампа: глава Военного комитета ЕС Бригер предлагает разместить европейские войска в Гренландии