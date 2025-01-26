93 окупанти, 2 човни та 4 засоби РЕБ, зокрема "Ландиш", знищили впродовж доби Сили оборони на півдні
Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та його вогневих позиціях. За минулу добу ЗСУ на півдні ліквідували 93 окупантів.
Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу ворожі втрати становлять:
- 93 окупанти
- 1 танк
- 2 міномети та артилерійська система
- 18 одиниць автомобільної техніки
- 6 одиниць ударних БпЛА типу "Shahed-136"
- 1 квадроцикл
- 2 човни
- 6 супутникових терміналів "Starlink"
- 6 генераторів
- 4 засоби РЕБ, в т.ч. "Ландиш".
Уражено:
- 3 укриття особового складу
- 3 антени звʼязку
- 8 антен управління БпЛА.
Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, загалом минулої доби окупаційні війська втратили 1 720 військовослужбовців, 9 танків, 4 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі.
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