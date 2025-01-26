93 оккупанта, 2 лодки и 4 средства РЭБ, в частности "Ландыш", уничтожили в течение суток Силы обороны на юге
Силы обороны Юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага и его огневым позициям. За минувшие сутки ВСУ на юге ликвидировали 93 оккупантов.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 93 оккупанта
- 1 танк
- 2 минометы и артиллерийская система
- 18 единиц автомобильной техники
- 6 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136"
- 1 квадроцикл
- 2 лодки
- 6 спутниковых терминалов "Starlink"
- 6 генераторов
- 4 средства РЭБ, в т.ч. "Ландыш".
Поражены:
- 3 укрытия личного состава
- 3 антенны связи
- 8 антенн управления БпЛА.
Согласно информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки оккупационные войска потеряли 1 720 военнослужащих, 9 танков, 4 боевые бронированные машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль