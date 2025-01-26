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93 оккупанта, 2 лодки и 4 средства РЭБ, в частности "Ландыш", уничтожили в течение суток Силы обороны на юге

Що знищили за добу Сили оборони на Півдні

Силы обороны Юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага и его огневым позициям. За минувшие сутки ВСУ на юге ликвидировали 93 оккупантов.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

- 93 оккупанта
- 1 танк
- 2 минометы и артиллерийская система
- 18 единиц автомобильной техники
- 6 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136"
- 1 квадроцикл
- 2 лодки
- 6 спутниковых терминалов "Starlink"
- 6 генераторов
- 4 средства РЭБ, в т.ч. "Ландыш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты трижды атаковали острова Забыч и Казацкий на юге, потерпели поражение, - Силы обороны Юга

Поражены:

- 3 укрытия личного состава
- 3 антенны связи
- 8 антенн управления БпЛА.

Согласно информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки оккупационные войска потеряли 1 720 военнослужащих, 9 танков, 4 боевые бронированные машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля.

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