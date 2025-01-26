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Бої у Великій Новосілці тривають, загрози оточення наших підрозділів немає, - 110 ОМБр

Велика Новосілка карта

Загрози оточення наших підрозділів у Великій Новосілці немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє пресцентр 110 ОМБр.

"Наші захисники бʼються як леви з надзвичайною хоробрістю.

Що відбувалося останні дні? Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення - знищувалося", - наголошують у бригаді.

Також читайте: Росіяни окупували Времівку, просунулися у Торецьку і Великій Новосілці та ще біля кількох населених пунктів Донеччини, - DeepState КАРТИ

Якщо по арті та FPV у наших воїнів із противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага.

"Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - зазначається у повідомленні.

Коментуючи перспективи для противника, у бригаді зазначили, що подовжувати наступ з Великої Новосілки у військ РФ вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі.

Також читайте: Є певні плани для недопущення оточення Великої Новосілки військами РФ, - ОСУВ "Хортиця"

"Річка "Мокрі Яли", яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами.

Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", - резюмували у 110 ОМБр.

Раніше в DeepState заявили, що окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки.

ситуація у Великій Новосілці

Автор: 

Донецька область (8744) бойові дії (4020) 110 окрема механізована бригада (112) Волноваський район (266) Велика Новосілка (59) війна в Україні (4586)


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якщо немає оточення значить треба виходити поки є така можливість
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26.01.2025 10:37 Відповісти
А яка там правда, нам не дано взнати. Чекаємо наступної інформації, чи дези.
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26.01.2025 10:55 Відповісти
Вже вийшли. В статті вчорашнє фото.

https://deepstatemap.live/#13/47.8322874/36.8295971 Велика Новосілка - фсьо.
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26.01.2025 11:02 Відповісти
Діє причинно - наслідковий зв'язок, чи ні?
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26.01.2025 10:44 Відповісти
Жорін із 3 штурмової і хлопці із Кракена казали, що це добре, Що генералів за дупіту взяли. А нардеп Костенко каже , що це зрада. Обох поважаю.
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26.01.2025 10:59 Відповісти
Якраз з Азова наклепали на генерала,в мережі ім'я називають.
Коли зермак візьметься за Азов,їх ніхто не підтримає.
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26.01.2025 11:39 Відповісти
не брешіть кацапи вже показують наших полонених .
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27.01.2025 05:50 Відповісти
 
 