Бої у Великій Новосілці тривають, загрози оточення наших підрозділів немає, - 110 ОМБр
Загрози оточення наших підрозділів у Великій Новосілці немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє пресцентр 110 ОМБр.
"Наші захисники бʼються як леви з надзвичайною хоробрістю.
Що відбувалося останні дні? Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення - знищувалося", - наголошують у бригаді.
Якщо по арті та FPV у наших воїнів із противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага.
"Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - зазначається у повідомленні.
Коментуючи перспективи для противника, у бригаді зазначили, що подовжувати наступ з Великої Новосілки у військ РФ вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі.
"Річка "Мокрі Яли", яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами.
Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", - резюмували у 110 ОМБр.
Раніше в DeepState заявили, що окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://deepstatemap.live/#13/47.8322874/36.8295971 Велика Новосілка - фсьо.
Коли зермак візьметься за Азов,їх ніхто не підтримає.