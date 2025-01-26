Бої у Великій Новосілці тривають, загрози оточення наших підрозділів немає, - 110 ОМБр

Загрози оточення наших підрозділів у Великій Новосілці немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє пресцентр 110 ОМБр.

"Наші захисники бʼються як леви з надзвичайною хоробрістю.

Що відбувалося останні дні? Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення - знищувалося", - наголошують у бригаді.

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Якщо по арті та FPV у наших воїнів із противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага.

"Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - зазначається у повідомленні.

Коментуючи перспективи для противника, у бригаді зазначили, що подовжувати наступ з Великої Новосілки у військ РФ вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі.

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"Річка "Мокрі Яли", яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами.

Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", - резюмували у 110 ОМБр.

Раніше в DeepState заявили, що окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки.