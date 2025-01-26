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Новости
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Бои в Великой Новоселке продолжаются, угрозы окружения наших подразделений нет, - 110 ОМБр

Велика Новосілка карта

Угрозы окружения наших подразделений в Великой Новоселке нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляет пресс-центр 110 ОМБр.

"Наши защитники сражаются как львы с необычайной храбростью.

Что происходило последние дни? Противник огромными силами пехоты пытался блокировать наши опорные пункты. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения - уничтожалось", - отмечают в бригаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне оккупировали Времевку, продвинулись в Торецке и Великой Новоселке и еще около нескольких населенных пунктов Донетчины, - DeepState

Если по арте и FPV у наших воинов с противником приблизительный паритет, то по количеству пехоты у россиян огромный перевес.

"Но крови мы у них хорошо попили и продолжаем кровопускание. Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", - отмечается в сообщении.

Комментируя перспективы для противника, в бригаде отметили, что продолжать наступление из Великой Новоселки у войск РФ уже не получится. Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтик". Цена и перспективы неважны.

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"Река "Мокрые Ялы", которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами.

Что касается самого города, целых зданий в населенном пункте не осталось", - резюмировали в 110 ОМБр.

Ранее в DeepState заявили, что оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки.

ситуація у Великій Новосілці

Автор: 

Донецкая область (9910) боевые действия (4253) 110 отдельная механизированная бригада (110) Волновахский район (265) Новоселовка (59) война в Украине (4489)


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якщо немає оточення значить треба виходити поки є така можливість
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26.01.2025 10:37 Ответить
А яка там правда, нам не дано взнати. Чекаємо наступної інформації, чи дези.
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26.01.2025 10:55 Ответить
Вже вийшли. В статті вчорашнє фото.

https://deepstatemap.live/#13/47.8322874/36.8295971 Велика Новосілка - фсьо.
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26.01.2025 11:02 Ответить
Діє причинно - наслідковий зв'язок, чи ні?
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26.01.2025 10:44 Ответить
Жорін із 3 штурмової і хлопці із Кракена казали, що це добре, Що генералів за дупіту взяли. А нардеп Костенко каже , що це зрада. Обох поважаю.
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26.01.2025 10:59 Ответить
Якраз з Азова наклепали на генерала,в мережі ім'я називають.
Коли зермак візьметься за Азов,їх ніхто не підтримає.
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26.01.2025 11:39 Ответить
не брешіть кацапи вже показують наших полонених .
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27.01.2025 05:50 Ответить
 
 