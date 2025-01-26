Бои в Великой Новоселке продолжаются, угрозы окружения наших подразделений нет, - 110 ОМБр
Угрозы окружения наших подразделений в Великой Новоселке нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляет пресс-центр 110 ОМБр.
"Наши защитники сражаются как львы с необычайной храбростью.
Что происходило последние дни? Противник огромными силами пехоты пытался блокировать наши опорные пункты. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения - уничтожалось", - отмечают в бригаде.
Если по арте и FPV у наших воинов с противником приблизительный паритет, то по количеству пехоты у россиян огромный перевес.
"Но крови мы у них хорошо попили и продолжаем кровопускание. Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", - отмечается в сообщении.
Комментируя перспективы для противника, в бригаде отметили, что продолжать наступление из Великой Новоселки у войск РФ уже не получится. Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтик". Цена и перспективы неважны.
"Река "Мокрые Ялы", которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами.
Что касается самого города, целых зданий в населенном пункте не осталось", - резюмировали в 110 ОМБр.
Ранее в DeepState заявили, что оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки.
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https://deepstatemap.live/#13/47.8322874/36.8295971 Велика Новосілка - фсьо.
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