Безрукова підтвердила тиск щодо контрактів з боку посадовців Міноборони

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявила про тиск на неї з боку посадовців міністерства під час укладання контрактів та відбору постачальників.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

На запитання, чи були спроби чинити на неї тиск, Безрукова відповіла: "Звичайно, були. З боку багатьох",- сказала вона.

Вона ствердно відповіла і на запитання, чи були серед цих осіб посадові особи Міністерства оборони.

Безрукова також підтвердила, що такий тиск був з боку заступника міністра оборони Кліменкова, якого міністр Умєров пообіцяв звільнити.

Коментуючи закид міністра щодо зриву постачання зброї, Безрукова відповіла, що це чути "прямо дивно".

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"Дивіться. Агенція повноцінно почала працювати з лютого 2024 року. До того велику частину постачання виконувало ДВТП (департамент військово-технічної політики). І ДВТП не відкриває інформацію стосовно своїх контрактів. Я неодноразово зверталася до міністерства з проханням відкрити графіки постачання контрактів ДВТП, на що отримала відповідь, що це недоцільно. Тому цієї інформації підтвердженої в мене немає", - заявила вона.

Що стосується контрактів АОЗ, то Безрукова відповіла, що там строк поставки закладався в рік.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".