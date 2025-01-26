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Новини
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Безрукова підтвердила тиск щодо контрактів з боку посадовців Міноборони

Очільники Міноборони тиснули на Безрукову

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявила про тиск на неї з боку посадовців міністерства під час укладання контрактів та відбору постачальників.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

На запитання, чи були спроби чинити на неї тиск, Безрукова відповіла: "Звичайно, були. З боку багатьох",- сказала вона.

Вона ствердно відповіла і на запитання, чи були серед цих осіб посадові особи Міністерства оборони.

Безрукова також підтвердила, що такий тиск був з боку заступника міністра оборони Кліменкова, якого міністр Умєров пообіцяв звільнити.

Коментуючи закид міністра щодо зриву постачання зброї, Безрукова відповіла, що це чути "прямо дивно".

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"Дивіться. Агенція повноцінно почала працювати з лютого 2024 року. До того велику частину постачання виконувало ДВТП (департамент військово-технічної політики). І ДВТП не відкриває інформацію стосовно своїх контрактів. Я неодноразово зверталася до міністерства з проханням відкрити графіки постачання контрактів ДВТП, на що отримала відповідь, що це недоцільно. Тому цієї інформації підтвердженої в мене немає", - заявила вона.

Що стосується контрактів АОЗ, то Безрукова відповіла, що там строк поставки закладався в рік.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".

Автор: 

Міноборони (7456) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+7
Ну де ж зелені просто так відмовляться від ''відкатів''
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26.01.2025 11:53
+3
усі зелені для мене однакові, а тому цей жабо-гадюкінг із членкинею, що вважає даний колір волосся чи очкуляри - це натяк на нетрадиційність, такою ж як і вся мерза, що ОПивається зрадою України.
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26.01.2025 11:59
+3
відкриті данні Декларація
Прізвище: Безрукова

Ім'я: Марина

По батькові (за наявності): Володимирівна
попередня работа - Член правління ПрАТ "НЕК "Укренерго"
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за рік 2 886 438 грн.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ / Директор
Дата отримання доходу (набуття у власність) Розмір (вартість), грн/міс - 222 545 грн.

І я не піду с посади
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26.01.2025 12:34
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Ну де ж зелені просто так відмовляться від ''відкатів''
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26.01.2025 11:53 Відповісти
усі зелені для мене однакові, а тому цей жабо-гадюкінг із членкинею, що вважає даний колір волосся чи очкуляри - це натяк на нетрадиційність, такою ж як і вся мерза, що ОПивається зрадою України.
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26.01.2025 11:59 Відповісти
а смагардові?
а їх 52 відтінки?
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26.01.2025 12:56 Відповісти
Тиск а неї, організовували оті 5-8 "НЕЗЛАМНИХ" мєнєджираф з опу та посадовці шмигаля!
Готуються тікати, з млрд за кордон, як трубіцин і інші служки зеленського, у ОПУ КМУ ВРУ!
ЩОБ і собі, щось привезти..., а аброхамій, листа жалісного зварганить, з підписами у ВРУ!
Стандартні СХЕМатози щодо грошей, від зеленського і групи осіб, з 2019р ...
НацБанк, ГПУ, СБУ, держСекретарі, Рахункова палата, НАБУ, САП та ще, з десяток структур, пильнуючих, за виведенням млрд з України!
Прострочені, запасають гроші на вибори!
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26.01.2025 12:04 Відповісти
трубу з газом перекрили, а далі жити як? вони виживали як могли.
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26.01.2025 12:20 Відповісти
відкриті данні Декларація
Прізвище: Безрукова

Ім'я: Марина

По батькові (за наявності): Володимирівна
попередня работа - Член правління ПрАТ "НЕК "Укренерго"
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за рік 2 886 438 грн.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ / Директор
Дата отримання доходу (набуття у власність) Розмір (вартість), грн/міс - 222 545 грн.

І я не піду с посади
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26.01.2025 12:34 Відповісти
І? Розумний має бути бідним а чесний-бомжом? І її доходи в декларації вказані, а працівників оп-ні
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26.01.2025 13:20 Відповісти
якщо звичайний пенсіонер у кращому разі отримає пенсію в розмірі менше 30% свого доходу, то прокурор має право на щонайменше 60% від прокурорської зарплати (і ця цифра залежно від стажу може дійти до 90%).

Тому у нас і є розумні прокурори-інваліди та бідні бомжи-пенсіонери. Ви це хотіли сказати.

Закон "Про прокуратуру" дозволяє прокурорам виходити на пенсію, маючи всього 10 років стажу (і в цей стаж додадуть половину періоду навчання), але якщо є інвалідність. Тобто без інвалідності прокурорам треба працювати 25 років до пенсії, а з інвалідністю - всього 10.
Попрацював 5 років у прокуратурі .... добавив 5років навчань .... плюс інвалідність купив і на пенсію - як чесний-бомж.
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26.01.2025 13:33 Відповісти
В цьому є вина безрукової?Чи може населення яке обрало неадекватну ВРУ?
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26.01.2025 13:36 Відповісти
вини у безрукової нема - це моя думка .... її все влаштовує .... і міни для мінометів ... і форма

Гірше не буде …. або чи ну, можна спробувати,
гірше не буде ….. або чи не хуженебудь:
гірше не буде ….. або чи ну, гадаю, гірше не буде, Ви за кого голосували ?
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26.01.2025 14:02 Відповісти
А яке відношення до мін має Безрукова? А тим більше до форми? Міни укроборонпром замовляв по рішенню ставки. Формою і речовим забезпеченням ДОТ займається. А гірше ще буде. А за кого хто голосував вже немає значення. Лайно беремо разом. І крові платимо разом. А наст през та склад ВРУ буде ще гірший.
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26.01.2025 14:34 Відповісти
Якщо людина не задоволена владою - вона або не в курсі, або в долі.
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26.01.2025 15:01 Відповісти
Нічого не зрозуміло
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26.01.2025 15:53 Відповісти
https://tsn.ua/exclusive/noviy-skandal-u-minoboroni-dlya-zsu-zakuplyat-mini-chasiv-drugoyi-svitovoyi-po-600-yevro-za-shtuku-2744976.html

https://fakty.ua/448912-snova-skandal-agentstvo-oboronnyh-zakupok-zaklyuchilo-kontrakt-na-starye-protivotankovye-miny-po-fantasticheskim-cenam

Новий скандал у Міноборони: для ЗСУ закуплять міни часів Другої світової по 600 євро за штуку
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26.01.2025 15:55 Відповісти
1міни не закуплені 2 що тим мінам може бути при правильному зберіганні? Міна-це вибухівка +підривник 3 мін в нашому становищі потрібно не багато а дууууже багато.
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26.01.2025 16:05 Відповісти
Так. Розумний має бути бідним, а чесний бомжом. Та воно так і є в реальному житті.
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26.01.2025 14:50 Відповісти
Ми ж і робимо такими.
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26.01.2025 15:54 Відповісти
Ну шо, може таки краще яйця по 17?
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26.01.2025 13:10 Відповісти
Керувати нами будут тільки крадії.
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26.01.2025 13:33 Відповісти
казламорде немите руzьке ти коли українців вбивав в Бучі
себе тюленем почював? - все вже їде до тебе, алень...
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26.01.2025 13:39 Відповісти
боте, ти запрацювався. не в тій темі написав.
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26.01.2025 14:52 Відповісти
Вона вже не керівниця!
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26.01.2025 14:53 Відповісти
Коли вже в МОУ припиняться інтриги і його чиновницька рать всерйоз візьметься за роботу?
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26.01.2025 19:26 Відповісти
 
 