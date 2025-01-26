Безрукова підтвердила тиск щодо контрактів з боку посадовців Міноборони
Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявила про тиск на неї з боку посадовців міністерства під час укладання контрактів та відбору постачальників.
Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
На запитання, чи були спроби чинити на неї тиск, Безрукова відповіла: "Звичайно, були. З боку багатьох",- сказала вона.
Вона ствердно відповіла і на запитання, чи були серед цих осіб посадові особи Міністерства оборони.
Безрукова також підтвердила, що такий тиск був з боку заступника міністра оборони Кліменкова, якого міністр Умєров пообіцяв звільнити.
Коментуючи закид міністра щодо зриву постачання зброї, Безрукова відповіла, що це чути "прямо дивно".
"Дивіться. Агенція повноцінно почала працювати з лютого 2024 року. До того велику частину постачання виконувало ДВТП (департамент військово-технічної політики). І ДВТП не відкриває інформацію стосовно своїх контрактів. Я неодноразово зверталася до міністерства з проханням відкрити графіки постачання контрактів ДВТП, на що отримала відповідь, що це недоцільно. Тому цієї інформації підтвердженої в мене немає", - заявила вона.
Що стосується контрактів АОЗ, то Безрукова відповіла, що там строк поставки закладався в рік.
Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".
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а їх 52 відтінки?
Готуються тікати, з млрд за кордон, як трубіцин і інші служки зеленського, у ОПУ КМУ ВРУ!
ЩОБ і собі, щось привезти..., а аброхамій, листа жалісного зварганить, з підписами у ВРУ!
Стандартні СХЕМатози щодо грошей, від зеленського і групи осіб, з 2019р ...
НацБанк, ГПУ, СБУ, держСекретарі, Рахункова палата, НАБУ, САП та ще, з десяток структур, пильнуючих, за виведенням млрд з України!
Прострочені, запасають гроші на вибори!
Прізвище: Безрукова
Ім'я: Марина
По батькові (за наявності): Володимирівна
попередня работа - Член правління ПрАТ "НЕК "Укренерго"
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за рік 2 886 438 грн.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ / Директор
Дата отримання доходу (набуття у власність) Розмір (вартість), грн/міс - 222 545 грн.
І я не піду с посади
Тому у нас і є розумні прокурори-інваліди та бідні бомжи-пенсіонери. Ви це хотіли сказати.
Закон "Про прокуратуру" дозволяє прокурорам виходити на пенсію, маючи всього 10 років стажу (і в цей стаж додадуть половину періоду навчання), але якщо є інвалідність. Тобто без інвалідності прокурорам треба працювати 25 років до пенсії, а з інвалідністю - всього 10.
Попрацював 5 років у прокуратурі .... добавив 5років навчань .... плюс інвалідність купив і на пенсію - як чесний-бомж.
Гірше не буде …. або чи ну, можна спробувати,
гірше не буде ….. або чи не хуженебудь:
гірше не буде ….. або чи ну, гадаю, гірше не буде, Ви за кого голосували ?
https://fakty.ua/448912-snova-skandal-agentstvo-oboronnyh-zakupok-zaklyuchilo-kontrakt-na-starye-protivotankovye-miny-po-fantasticheskim-cenam
Новий скандал у Міноборони: для ЗСУ закуплять міни часів Другої світової по 600 євро за штуку
себе тюленем почював? - все вже їде до тебе, алень...