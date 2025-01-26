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Новости
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Безрукова подтвердила давление относительно контрактов со стороны чиновников Минобороны

Очільники Міноборони тиснули на Безрукову

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила о давлении на нее со стороны должностных лиц министерства при заключении контрактов и отбора поставщиков.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос, были ли попытки оказать на нее давление, Безрукова ответила: "Конечно, были. Со стороны многих",- сказала она.

Она утвердительно ответила и на вопрос, были ли среди этих лиц должностные лица Министерства обороны.

Безрукова также подтвердила, что такое давление было со стороны заместителя министра обороны Клименкова, которого министр Умеров пообещал уволить.

Комментируя упрек министра относительно срыва поставок оружия, Безрукова ответила, что это слышать "прямо странно".

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"Смотрите. Агентство полноценно начало работать с февраля 2024 года. До этого большую часть поставок выполняло ДВТП (департамент военно-технической политики). И ДВТП не открывает информацию о своих контрактах. Я неоднократно обращалась в министерство с просьбой открыть графики поставки контрактов ДВТП, на что получила ответ, что это нецелесообразно. Поэтому этой информации подтвержденной у меня нет", - заявила она.

Что касается контрактов АОЗ, то Безрукова ответила, что там срок поставки закладывался в год.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению"

Автор: 

Минобороны (9402) Марина Безрукова (30) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+7
Ну де ж зелені просто так відмовляться від ''відкатів''
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26.01.2025 11:53
+3
усі зелені для мене однакові, а тому цей жабо-гадюкінг із членкинею, що вважає даний колір волосся чи очкуляри - це натяк на нетрадиційність, такою ж як і вся мерза, що ОПивається зрадою України.
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26.01.2025 11:59
+3
відкриті данні Декларація
Прізвище: Безрукова

Ім'я: Марина

По батькові (за наявності): Володимирівна
попередня работа - Член правління ПрАТ "НЕК "Укренерго"
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за рік 2 886 438 грн.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ / Директор
Дата отримання доходу (набуття у власність) Розмір (вартість), грн/міс - 222 545 грн.

І я не піду с посади
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26.01.2025 12:34
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну де ж зелені просто так відмовляться від ''відкатів''
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26.01.2025 11:53 Ответить
усі зелені для мене однакові, а тому цей жабо-гадюкінг із членкинею, що вважає даний колір волосся чи очкуляри - це натяк на нетрадиційність, такою ж як і вся мерза, що ОПивається зрадою України.
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26.01.2025 11:59 Ответить
а смагардові?
а їх 52 відтінки?
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26.01.2025 12:56 Ответить
Тиск а неї, організовували оті 5-8 "НЕЗЛАМНИХ" мєнєджираф з опу та посадовці шмигаля!
Готуються тікати, з млрд за кордон, як трубіцин і інші служки зеленського, у ОПУ КМУ ВРУ!
ЩОБ і собі, щось привезти..., а аброхамій, листа жалісного зварганить, з підписами у ВРУ!
Стандартні СХЕМатози щодо грошей, від зеленського і групи осіб, з 2019р ...
НацБанк, ГПУ, СБУ, держСекретарі, Рахункова палата, НАБУ, САП та ще, з десяток структур, пильнуючих, за виведенням млрд з України!
Прострочені, запасають гроші на вибори!
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26.01.2025 12:04 Ответить
трубу з газом перекрили, а далі жити як? вони виживали як могли.
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26.01.2025 12:20 Ответить
відкриті данні Декларація
Прізвище: Безрукова

Ім'я: Марина

По батькові (за наявності): Володимирівна
попередня работа - Член правління ПрАТ "НЕК "Укренерго"
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за рік 2 886 438 грн.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ / Директор
Дата отримання доходу (набуття у власність) Розмір (вартість), грн/міс - 222 545 грн.

І я не піду с посади
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26.01.2025 12:34 Ответить
І? Розумний має бути бідним а чесний-бомжом? І її доходи в декларації вказані, а працівників оп-ні
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26.01.2025 13:20 Ответить
якщо звичайний пенсіонер у кращому разі отримає пенсію в розмірі менше 30% свого доходу, то прокурор має право на щонайменше 60% від прокурорської зарплати (і ця цифра залежно від стажу може дійти до 90%).

Тому у нас і є розумні прокурори-інваліди та бідні бомжи-пенсіонери. Ви це хотіли сказати.

Закон "Про прокуратуру" дозволяє прокурорам виходити на пенсію, маючи всього 10 років стажу (і в цей стаж додадуть половину періоду навчання), але якщо є інвалідність. Тобто без інвалідності прокурорам треба працювати 25 років до пенсії, а з інвалідністю - всього 10.
Попрацював 5 років у прокуратурі .... добавив 5років навчань .... плюс інвалідність купив і на пенсію - як чесний-бомж.
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26.01.2025 13:33 Ответить
В цьому є вина безрукової?Чи може населення яке обрало неадекватну ВРУ?
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26.01.2025 13:36 Ответить
вини у безрукової нема - це моя думка .... її все влаштовує .... і міни для мінометів ... і форма

Гірше не буде …. або чи ну, можна спробувати,
гірше не буде ….. або чи не хуженебудь:
гірше не буде ….. або чи ну, гадаю, гірше не буде, Ви за кого голосували ?
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26.01.2025 14:02 Ответить
А яке відношення до мін має Безрукова? А тим більше до форми? Міни укроборонпром замовляв по рішенню ставки. Формою і речовим забезпеченням ДОТ займається. А гірше ще буде. А за кого хто голосував вже немає значення. Лайно беремо разом. І крові платимо разом. А наст през та склад ВРУ буде ще гірший.
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26.01.2025 14:34 Ответить
Якщо людина не задоволена владою - вона або не в курсі, або в долі.
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26.01.2025 15:01 Ответить
Нічого не зрозуміло
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26.01.2025 15:53 Ответить
https://tsn.ua/exclusive/noviy-skandal-u-minoboroni-dlya-zsu-zakuplyat-mini-chasiv-drugoyi-svitovoyi-po-600-yevro-za-shtuku-2744976.html

https://fakty.ua/448912-snova-skandal-agentstvo-oboronnyh-zakupok-zaklyuchilo-kontrakt-na-starye-protivotankovye-miny-po-fantasticheskim-cenam

Новий скандал у Міноборони: для ЗСУ закуплять міни часів Другої світової по 600 євро за штуку
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26.01.2025 15:55 Ответить
1міни не закуплені 2 що тим мінам може бути при правильному зберіганні? Міна-це вибухівка +підривник 3 мін в нашому становищі потрібно не багато а дууууже багато.
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26.01.2025 16:05 Ответить
Так. Розумний має бути бідним, а чесний бомжом. Та воно так і є в реальному житті.
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26.01.2025 14:50 Ответить
Ми ж і робимо такими.
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26.01.2025 15:54 Ответить
Ну шо, може таки краще яйця по 17?
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26.01.2025 13:10 Ответить
Керувати нами будут тільки крадії.
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26.01.2025 13:33 Ответить
казламорде немите руzьке ти коли українців вбивав в Бучі
себе тюленем почював? - все вже їде до тебе, алень...
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26.01.2025 13:39 Ответить
боте, ти запрацювався. не в тій темі написав.
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26.01.2025 14:52 Ответить
Вона вже не керівниця!
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26.01.2025 14:53 Ответить
Коли вже в МОУ припиняться інтриги і його чиновницька рать всерйоз візьметься за роботу?
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26.01.2025 19:26 Ответить
 
 