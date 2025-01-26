Безрукова подтвердила давление относительно контрактов со стороны чиновников Минобороны
Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила о давлении на нее со стороны должностных лиц министерства при заключении контрактов и отбора поставщиков.
Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.
На вопрос, были ли попытки оказать на нее давление, Безрукова ответила: "Конечно, были. Со стороны многих",- сказала она.
Она утвердительно ответила и на вопрос, были ли среди этих лиц должностные лица Министерства обороны.
Безрукова также подтвердила, что такое давление было со стороны заместителя министра обороны Клименкова, которого министр Умеров пообещал уволить.
Комментируя упрек министра относительно срыва поставок оружия, Безрукова ответила, что это слышать "прямо странно".
"Смотрите. Агентство полноценно начало работать с февраля 2024 года. До этого большую часть поставок выполняло ДВТП (департамент военно-технической политики). И ДВТП не открывает информацию о своих контрактах. Я неоднократно обращалась в министерство с просьбой открыть графики поставки контрактов ДВТП, на что получила ответ, что это нецелесообразно. Поэтому этой информации подтвержденной у меня нет", - заявила она.
Что касается контрактов АОЗ, то Безрукова ответила, что там срок поставки закладывался в год.
Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению"
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а їх 52 відтінки?
Готуються тікати, з млрд за кордон, як трубіцин і інші служки зеленського, у ОПУ КМУ ВРУ!
ЩОБ і собі, щось привезти..., а аброхамій, листа жалісного зварганить, з підписами у ВРУ!
Стандартні СХЕМатози щодо грошей, від зеленського і групи осіб, з 2019р ...
НацБанк, ГПУ, СБУ, держСекретарі, Рахункова палата, НАБУ, САП та ще, з десяток структур, пильнуючих, за виведенням млрд з України!
Прострочені, запасають гроші на вибори!
Прізвище: Безрукова
Ім'я: Марина
По батькові (за наявності): Володимирівна
попередня работа - Член правління ПрАТ "НЕК "Укренерго"
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за рік 2 886 438 грн.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ / Директор
Дата отримання доходу (набуття у власність) Розмір (вартість), грн/міс - 222 545 грн.
І я не піду с посади
Тому у нас і є розумні прокурори-інваліди та бідні бомжи-пенсіонери. Ви це хотіли сказати.
Закон "Про прокуратуру" дозволяє прокурорам виходити на пенсію, маючи всього 10 років стажу (і в цей стаж додадуть половину періоду навчання), але якщо є інвалідність. Тобто без інвалідності прокурорам треба працювати 25 років до пенсії, а з інвалідністю - всього 10.
Попрацював 5 років у прокуратурі .... добавив 5років навчань .... плюс інвалідність купив і на пенсію - як чесний-бомж.
Гірше не буде …. або чи ну, можна спробувати,
гірше не буде ….. або чи не хуженебудь:
гірше не буде ….. або чи ну, гадаю, гірше не буде, Ви за кого голосували ?
https://fakty.ua/448912-snova-skandal-agentstvo-oboronnyh-zakupok-zaklyuchilo-kontrakt-na-starye-protivotankovye-miny-po-fantasticheskim-cenam
Новий скандал у Міноборони: для ЗСУ закуплять міни часів Другої світової по 600 євро за штуку
себе тюленем почював? - все вже їде до тебе, алень...