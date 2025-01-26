Безрукова подтвердила давление относительно контрактов со стороны чиновников Минобороны

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила о давлении на нее со стороны должностных лиц министерства при заключении контрактов и отбора поставщиков.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос, были ли попытки оказать на нее давление, Безрукова ответила: "Конечно, были. Со стороны многих",- сказала она.

Она утвердительно ответила и на вопрос, были ли среди этих лиц должностные лица Министерства обороны.

Безрукова также подтвердила, что такое давление было со стороны заместителя министра обороны Клименкова, которого министр Умеров пообещал уволить.

Комментируя упрек министра относительно срыва поставок оружия, Безрукова ответила, что это слышать "прямо странно".

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"Смотрите. Агентство полноценно начало работать с февраля 2024 года. До этого большую часть поставок выполняло ДВТП (департамент военно-технической политики). И ДВТП не открывает информацию о своих контрактах. Я неоднократно обращалась в министерство с просьбой открыть графики поставки контрактов ДВТП, на что получила ответ, что это нецелесообразно. Поэтому этой информации подтвержденной у меня нет", - заявила она.

Что касается контрактов АОЗ, то Безрукова ответила, что там срок поставки закладывался в год.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению"