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15 людей досі у лікарні після ракетного удару РФ по Запоріжжю

Атака на Запоріжжя

У лікарнях досі залишаються 15 людей, постраждалих під час атаки РФ на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом у лікарнях все ще знаходяться 54 поранені внаслідок січневих російських обстрілів Запорізької області. Троє з них у важкому стані", - наголошує Федоров.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Читайте також: Доба на Запоріжжі: одна людина загинула, ще 54 – дістали поранення. 17 людей перебувають у лікарнях

Нагадаємо, близько 4 ранку 23 січня російські загарбники завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла до 51 людини, серед них - двомісячна дитина.

Автор: 

Запоріжжя (2290) Запорізька область (3701) Запорізький район (133)


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доня все порішає, от тока мексіканський залів переіменує в американський,
так кацапня і перестане вбивати українців...
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26.01.2025 12:16 Відповісти
 
 