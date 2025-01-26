15 людей досі у лікарні після ракетного удару РФ по Запоріжжю

У лікарнях досі залишаються 15 людей, постраждалих під час атаки РФ на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом у лікарнях все ще знаходяться 54 поранені внаслідок січневих російських обстрілів Запорізької області. Троє з них у важкому стані", - наголошує Федоров.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, близько 4 ранку 23 січня російські загарбники завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла до 51 людини, серед них - двомісячна дитина.