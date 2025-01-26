15 человек до сих пор в больнице после ракетного удара РФ по Запорожью

В больницах до сих пор остаются 15 человек, пострадавших во время атаки РФ на Запорожье. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего в больницах все еще находится 54 раненых в результате январских российских обстрелов Запорожской области. Трое из них в тяжелом состоянии", - отмечает Федоров.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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Напомним, около 4 утра 23 января российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью. Погиб мужчина. Количество пострадавших возросло до 51 человека, среди них - двухмесячный ребенок.