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Новости
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Враг атаковал Запорожье ракетами. Погиб мужчина. Число пострадавших возросло до 51 человека, среди них - двухмесячный ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 4 утра 23 января российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что в городе прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Враг ударил по жилой застройке.

"Ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Погиб 47-летний мужчина", - рассказал Федоров.

"Среди пострадавших, четыре сотрудника ГСЧС. Они доставлены в больницу.

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша. Количество пострадавших по состоянию на сейчас возросло до 16 человек," - отметил Федоров.

Впоследствии он отметил, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести. Среди них двое сотрудников ГСЧС.

"Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Его только что доставили в больницу", - добавил Федоров.

Обновление в 7:34

"Количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Медики оказывают оперативную помощь", - сообщил Федоров.

Обновление в 11:35

"45 пострадавших по состоянию на данный момент.

Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", - рассказал Федоров.

Обновление в 13:50

По состоянию на 12.00 за медицинской помощью обратилось 46 человек. Большинство из них получили минно-взрывные травмы, травмы глаз, проникающие ранения и ушибы.

"Госпитализировано 22 человека, среди которых двухмесячный мальчик. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное", - отметил Федоров.

Обновление в 15:40

До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеских обстрелов Запорожья. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

"В больницах областного центра сейчас 22 человека. Остальные лечатся амбулаторно", - отметил Федоров.

Удар по Запоріжжю. 23 січня

Удар по Запоріжжю. 23 січня
Удар по Запоріжжю. 23 січня
Удар по Запоріжжю. 23 січня

Также читайте: Рашисты атаковали Запорожье пятью "Шахедами", произошел пожар (обновлено)

Автор: 

Запорожье (2674) обстрел (27652) ракеты (3592) Запорожская область (3168) Запорожский район (131)


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Топ комментарии
+19
Усі кацапи пі#@р@си!
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23.01.2025 06:54
+8
к@цапи щоб ви здохли усі та відразу !!!
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23.01.2025 08:48
+8
Ми знаємо, що рашисти кінчені відморозки, терости і вбивці а як називати тих, які відкрили їм двері з півдня і знищили наші ракетні програми, садили і продовжують садити генералів, які захищали Україну, мародерать армію і поставляють браковані то кулемети, то міни?
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23.01.2025 11:46
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Усі кацапи пі#@р@си!
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23.01.2025 06:54 Ответить
і за кордоном теж
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23.01.2025 08:03 Ответить
А цензор зламали? Щось новини не показує
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23.01.2025 08:05 Ответить
у мене все показує
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23.01.2025 08:12 Ответить
Вгорі зліва переключіться на українську мову.
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23.01.2025 12:14 Ответить
Фіцу в той будинок.
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23.01.2025 08:07 Ответить
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23.01.2025 15:51 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Nachtigall: 💢
Від Тисо до Фіцо - 85 років 1 вересня 1939 року Словаччина стала єдиною країною, яка разом із Німеччиною розпочала війну проти Польщі. У середині червня 1941 року вона приєдналася до нацистів і 23 червня оголосила війну СРСР. Тисо особисто нагороджував солдатів СС, які брали участь у придушенні Словацького національного повстання восени 1944 року.
Після війни він був затриманий американцями та переданий уряду Чехословаччини. 18 квітня 1947 року Тисо був повішений у дворі Палацу правосуддя в Братиславі.
Як ви думаєте яке майбутнє чекає на Фіцо?
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23.01.2025 15:53 Ответить
Це відповідь Путіна Трампу на його пропозицію й таких відповідей буде ще дуже багато…
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23.01.2025 08:18 Ответить
Чотири ранку, чотири ракети.
Русские фашисты любят привязываться ко всякой #уйне.
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23.01.2025 08:28 Ответить
к@цапи щоб ви здохли усі та відразу !!!
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23.01.2025 08:48 Ответить
Зовнішній ворог атакував Запоріжжя, Київщину, Сумщину, Херсон, Павлоград та інші міста, вбив і покалічив людей, знищив їх оселі і інфрастуктуру, а внутрішній ворог арештував генералів і полковників, які нас захищали від цієї нечисті. То ще це було?
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23.01.2025 08:53 Ответить
Рашисти це кінчені відморозки які свідомо воюють з мирним населенням ,що б ви виздихали варвари.
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23.01.2025 09:18 Ответить
Ми знаємо, що рашисти кінчені відморозки, терости і вбивці а як називати тих, які відкрили їм двері з півдня і знищили наші ракетні програми, садили і продовжують садити генералів, які захищали Україну, мародерать армію і поставляють браковані то кулемети, то міни?
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23.01.2025 11:46 Ответить
Рашисти це кінчені відморозки які свідомо воюють з мирним населенням ,що б ви виздихали варвари.
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23.01.2025 09:22 Ответить
Боже,врятуй мiй дiм.прошу
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23.01.2025 22:12 Ответить
 
 