Враг атаковал Запорожье ракетами. Погиб мужчина. Число пострадавших возросло до 51 человека, среди них - двухмесячный ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 4 утра 23 января российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что в городе прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Враг ударил по жилой застройке.

"Ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Погиб 47-летний мужчина", - рассказал Федоров.

"Среди пострадавших, четыре сотрудника ГСЧС. Они доставлены в больницу.

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша. Количество пострадавших по состоянию на сейчас возросло до 16 человек," - отметил Федоров.

Впоследствии он отметил, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести. Среди них двое сотрудников ГСЧС.

"Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Его только что доставили в больницу", - добавил Федоров.

Обновление в 7:34

"Количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Медики оказывают оперативную помощь", - сообщил Федоров.

Обновление в 11:35

"45 пострадавших по состоянию на данный момент.

Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", - рассказал Федоров.

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По состоянию на 12.00 за медицинской помощью обратилось 46 человек. Большинство из них получили минно-взрывные травмы, травмы глаз, проникающие ранения и ушибы.

"Госпитализировано 22 человека, среди которых двухмесячный мальчик. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное", - отметил Федоров.

Обновление в 15:40

До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеских обстрелов Запорожья. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

"В больницах областного центра сейчас 22 человека. Остальные лечатся амбулаторно", - отметил Федоров.







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