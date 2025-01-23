Враг атаковал Запорожье ракетами. Погиб мужчина. Число пострадавших возросло до 51 человека, среди них - двухмесячный ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около 4 утра 23 января российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Он отметил, что в городе прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Враг ударил по жилой застройке.
"Ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Погиб 47-летний мужчина", - рассказал Федоров.
"Среди пострадавших, четыре сотрудника ГСЧС. Они доставлены в больницу.
В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша. Количество пострадавших по состоянию на сейчас возросло до 16 человек," - отметил Федоров.
Впоследствии он отметил, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести. Среди них двое сотрудников ГСЧС.
"Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Его только что доставили в больницу", - добавил Федоров.
Обновление в 7:34
"Количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Медики оказывают оперативную помощь", - сообщил Федоров.
Обновление в 11:35
"45 пострадавших по состоянию на данный момент.
Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения после ночной вражеской атаки", - рассказал Федоров.
Обновление в 13:50
По состоянию на 12.00 за медицинской помощью обратилось 46 человек. Большинство из них получили минно-взрывные травмы, травмы глаз, проникающие ранения и ушибы.
"Госпитализировано 22 человека, среди которых двухмесячный мальчик. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное", - отметил Федоров.
Обновление в 15:40
До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеских обстрелов Запорожья. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
"В больницах областного центра сейчас 22 человека. Остальные лечатся амбулаторно", - отметил Федоров.
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Nachtigall: 💢
Від Тисо до Фіцо - 85 років 1 вересня 1939 року Словаччина стала єдиною країною, яка разом із Німеччиною розпочала війну проти Польщі. У середині червня 1941 року вона приєдналася до нацистів і 23 червня оголосила війну СРСР. Тисо особисто нагороджував солдатів СС, які брали участь у придушенні Словацького національного повстання восени 1944 року.
Після війни він був затриманий американцями та переданий уряду Чехословаччини. 18 квітня 1947 року Тисо був повішений у дворі Палацу правосуддя в Братиславі.
Як ви думаєте яке майбутнє чекає на Фіцо?
Русские фашисты любят привязываться ко всякой #уйне.